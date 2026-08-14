স্বাধীনতা দিবসে ড্রোনের সাহায্যে আকাশে উড়বে 10 ফুটের 'দেশপ্রেমের ঘুড়ি'
স্বাধীনতা দিবসের আগেই অভিনব প্রস্তুতি ! তবে সুতোয় টেনে ওড়ানো নয়, রিমোটের নিয়ন্ত্রণে, ড্রোন মোটরের সাহায্যে আকাশে উড়বে এই বিশাল তেরঙ্গা ঘুড়ি !
Published : August 14, 2026 at 6:43 PM IST
দুর্গাপুর, 14 অগস্ট: রাত পোহালেই আশিতম স্বাধীনতা দিবস । দেশের সর্বত্র যখন জাতীয় পতাকা, কুচকাওয়াজ আর নানা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি তুঙ্গে, তখন দুর্গাপুরে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে যোগ হল একেবারে অন্যরকম আকর্ষণ । আকাশে উড়বে প্রায় 10 ফুট বাই 10 ফুটের বিশাল তেরঙা ঘুড়ি । তবে সুতোয় টেনে ওড়ানো নয়, রিমোটের নিয়ন্ত্রণে, ড্রোন মোটরের সাহায্যে আকাশে উড়বে এই বিশাল ঘুড়ি !
স্বাধীনতা দিবসের সকাল থেকেই দুর্গাপুরের গোপাল মাঠে এই অভিনব ঘুড়ি উড়তে দেখা যাবে ৷ এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি । আকারে এতটাই বড় যে মাটি থেকে আকাশে উঠলেই বহু দূর থেকে সেটি নজরে পড়বে বলে উদ্যোক্তাদের আশা । ঘুড়িটির গায়ে রয়েছে ভারতের জাতীয় পতাকার তিন রং- গেরুয়া, সাদা এবং সবুজ । মাঝখানে জাতীয় পতাকার আদলে নীল অশোকচক্রও রাখা হয়েছে ।
সাধারণ কাগজ বা কাপড়ের ঘুড়ির সঙ্গে এই তেরঙার কোনও মিল নেই । বিশাল আকার ধরে রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছে বিশেষ লোহার কাঠামো । সেই কাঠামোর উপর ঘুড়ির আকৃতি তৈরি করা হয়েছে । আকাশে সেটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যবহার করা হবে ড্রোন মোটর । রিমোটের সাহায্যে ঘুড়ির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি ।
এই অভিনব তেরঙা ঘুড়ির নেপথ্যে দুর্গাপুরের গোপাল মাঠের যুবক ছোটন ঘোষ । স্বাধীনতা দিবসকে একটু অন্য ভাবে উদযাপন করার ইচ্ছা থেকেই তাঁর এই উদ্যোগ । তাঁর বক্তব্য, জাতীয় পতাকার রঙে তৈরি বিশাল ঘুড়িটি যখন আকাশে উড়বে, তখন সেটিই হবে স্বাধীনতা দিবসের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর অভিনব উপায় ।
ছোটন বলেন, "15 অগস্ট সকাল থেকেই গোপাল মাঠে এই বিশাল ঘুড়ি ওড়ানো হবে । স্বাধীনতা দিবসের দিন মাঠে থাকা মানুষ এই ঘুড়ি ওড়ার দৃশ্য দেখতে পারবেন । সাধারণ ঘুড়ির তুলনায় এটি আকারে অনেক বড় । তার সঙ্গে রয়েছে লোহার কাঠামো ও ড্রোন মোটরের ব্যবহার । সব মিলিয়ে এ বার দুর্গাপুরের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে এই তেরঙা ঘুড়িই অন্যতম আকর্ষণ হবে ।"
এটাই অবশ্য প্রথম বার নয় । অভিনব কিছু তৈরির নেশায় এর আগেও দুর্গাপুরবাসীকে চমকে দিয়েছেন ছোটন । কখনও তৈরি করেছেন চন্দ্রযানের আদলে মডেল, কখনও আবার এমন মোটরবাইক তৈরি করেছেন যাতে একসঙ্গে ছ'জন যাত্রী বসতে পারেন । স্থানীয়দের মধ্যে তাঁর এই সৃষ্টিশীলতার পরিচিতি রয়েছে ।
এ বারও একা নন, কয়েক জন সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়েই বিশাল তেরঙা ঘুড়িটি তৈরি করেছেন ছোটন । আকারের কারণে ঘুড়িটি তৈরি, কাঠামো শক্ত করা এবং মোটর-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বসানো- প্রতিটি ধাপেই বাড়তি চ্যালেঞ্জ । স্বাধীনতা দিবসের কয়েক দিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল প্রস্তুতি । এখন অপেক্ষা শুধু 15 অগস্টের সকালের ।
বিশাল তেরঙা ঘুড়ির খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়েছে । সাধারণ ঘুড়ির বদলে লোহার কাঠামোয় তৈরি 10 ফুটের রিমোট-চালিত তেরঙা আকাশে কেমন দেখাবে, তা দেখার অপেক্ষায় অনেকেই । উদ্যোক্তাদের আশা, স্বাধীনতা দিবসের সকালে গোপাল মাঠে মানুষের ভিড় বাড়বে এই অভিনব ঘুড়িকে ঘিরে ।