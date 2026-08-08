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দু'দিনে 10 শিশুর মৃত্যু, গাফিলতি রুখতে-চিকিৎসা পরিষেবা সংস্কারে কড়া পদক্ষেপ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে

10 জনের মধ্যে অধিকাংশ শিশুই অপরিণত অবস্থায় জন্ম নেওয়ার ফলে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিল বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের সুপার ৷

CHILDRENS DEATH IN MEDICAL COLLEGE
উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2026 at 5:05 PM IST

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শিলিগুড়ি, 8 অগস্ট: পরপর দু'দিনে 10টি শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় ঘটনা খতিয়ে দেখতে এবং চিকিৎসা পরিষেবায় কোনও গাফিলতি বা ত্রুটি ছিল কি না, তার পর্যালোচনায় তদন্ত শুরু করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

মর্মান্তিক ঘটনার নেপথ্যে প্রধানত হাসপাতালের নিজস্ব পরিকাঠামোর চেয়ে বাইরের অনিয়মিত রেফার ব্যবস্থা এবং চিকিৎসাতে দেরি হওয়াকেই দায়ী করছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা।

ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে শুক্রবার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল সুজয় মিস্ত্রির নেতৃত্বে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন হাসপাতাল সুপার কৌশিক ঈশোর, অ্যাডিশনাল সুপার নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ সকল সহকারী সুপার এবং শিশু বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও নার্সিংস্টাফরা। বৈঠকে প্রতিটি শিশুর মৃত্যুর ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হয়।

প্রিন্সিপাল কৌশিক ঈশোর বলেন, "মৃত 10 জন শিশুর মধ্যে মাত্র একজন এই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেছিল। বাকি 9টি শিশুই বিহার এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলার সরকারি হাসপাতাল ও বেসরকারি নার্সিংহোম থেকে অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় এখানে রেফার হয়ে এসেছিল। অধিকাংশ শিশুই অপরিণত অবস্থায় জন্ম নেওয়ার ফলে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিল।"

রোগী স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অনিয়মের কথা তুলে ধরে প্রিন্সিপালের অভিযোগ, "মেডিক্যাল কলেজে শয্যা কিংবা ভেন্টিলেটর ফাঁকা রয়েছে কি না, সে বিষয়ে আগাম কোনও খোঁজখবর না-নিয়েই অন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সরাসরি শিশুদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আরও আশঙ্কাজনক বিষয় হল, অনেক বেসরকারি নার্সিংহোমে দীর্ঘ 8 থেকে 10 দিন ধরে শিশুদের চিকিৎসা চালানোর পর যখন শারীরিক পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটছে, ঠিক শেষ মুহূর্তে তাদের এই মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। ফলে, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের কাছে প্রাণ বাঁচানোর মতো ব্যবস্থা গ্রহণের মতো পর্যাপ্ত সময় আর হাতে থাকছে না।"

এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রবণতা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের মাধ্যমে সরকারি গাইডলাইন মেনে রোগী রেফার করার কড়া বার্তা পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি, নার্সিংহোমগুলিকেও অযথা রোগী আটকে না-রেখে সময়মতো রেফারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে রোগীর স্বজনদের হয়রানি কমে এবং মেডিক্যালের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ না-হয়।

ভবিষ্যতে এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে এবং চিকিৎসা পরিষেবার গুণমান বজায় রাখতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ এখন থেকে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে একটি পর্যালোচনা বৈঠক আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বৈঠকের মাধ্যমে কোথায় কী সমস্যা রয়েছে এবং চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি হচ্ছে কি না, তা প্রতিনিয়ত খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

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CHILDREN DIED IN DARJEELING
উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ
NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE
শিশুর মৃত্যু
CHILDRENS DEATH IN MEDICAL COLLEGE

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