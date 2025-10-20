ETV Bharat / state

জানবাজারে একসঙ্গে কালীর 10 রূপের পুজো, মণ্ডপে জয়পুরের স্বাদ

কলকাতায় জানবাজারের বারোয়ারী পুজোর এবার 57তম বর্ষ ৷ দশ কালী নামেই এই পুজো বেশি পরিচিত ৷

জানবাজারে একসঙ্গে কালীর 10 রূপের পুজো (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 20, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 20 অক্টোবর: কালীক্ষেত্র কলকাতায় বহু এমন প্রাচীন মন্দির আছে, যেখানে শতাধিক বছর ধরে কালী বিভিন্ন রূপে পূজিতা হন । তবে দীর্ঘ 57 বছর ধরে শহরের বুকে একমাত্র জানবাজার সম্মিলিত কালীপুজো কমিটি ধারাবাহিক ভাবে কালীর 10টি রূপকে একসঙ্গে পুজো করে আসছে । দশ কালী নামেই বেশি পরিচিত এই পুজো ।

জানবাজার সম্মিলিত কালীপুজো সমিতির পুজোর এবার 57তম বছর । ঐতিহ্যের পুজোয় বিভিন্ন বছরে তারা বিভিন্ন আদলে মণ্ডপ তৈরি করে থাকেন । এই বছর মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে জয়পুরের প্যালেসের আদলে । চিরাচরিতভাবে এখানে 10টি অবতারে পূজিতা হন মা কালী । দশ অবতারে দেবী কালিকা ।

জানবাজারে একসঙ্গে কালীর 10 রূপের পুজো (নিজস্ব ভিডিয়ো)

মণ্ডপের সামনেই এবার দীঘার জগন্নাথ ধামের আদলে তৈরি করা হয়েছে মডেল । এই মণ্ডপে যে 10টি কালী মূর্তি থাকে সেগুলি হল, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, দেবী ভৈরবী, দেবী ভুবনেশ্বরী, দেবী ষোড়শী, দেবী তারা মা, দেবী মাতঙ্গী, দেবী বগলা, দেবী কমলা ও দেবী মঙ্গলচণ্ডী । এই 10 রূপেই দেবী পূজিতা হন জানবাজারে ।

মণ্ডপে জয়পুরের প্যালেস (নিজস্ব চিত্র)

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এখানে মায়ের পুজো দিয়ে আসছেন ভক্তরা । তবে এখানে ভক্তদের পুজো দেওয়ার একটি অন্য ছবি উঠে আসে । সেটি হল, সকলেই মা কালীকে পুজো দেন এমন নয় । দেবীর যে অন্য রূপের মূর্তিগুলি রয়েছে, তাঁদেরকেও বহু মানুষ পুজো দেন । তাঁদের সামনে মানত করেন ।

জানবাজার সম্মিলিত কালীপুজো কমিটির পুজো (নিজস্ব চিত্র)
জানবাজারের বারোয়ারী পুজোর এবার 57তম বর্ষ (নিজস্ব চিত্র)

ক্লাবের চিফ কো-অর্ডিনেটর অসিত ঘোষ বলেন, "এই বছর রাজস্থানের জয়পুর প্যালেসের আদলে তৈরি হয়েছে আমাদের মণ্ডপ । এখানে শুরু থেকেই মায়ের 10টি রূপের পুজো হয় । 10টি মূর্তি থাকে । আগে কলিন স্ট্রিটে এই পুজো হতো । পরে এটা রাস্তার উপরে আনা হয়েছে ।"

মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে জয়পুরের প্যালেসের আদলে (নিজস্ব চিত্র)
দীঘার জগন্নাথ ধামের আদলে তৈরি করা হয়েছে মডেল (নিজস্ব চিত্র)

দেবীর 10টি মূর্তির কাহিনিও বর্ণনা করেছেন অসিত ঘোষ । তিনি বলেন, "দক্ষরাজের যজ্ঞে সব দেবতা আমন্ত্রিত হলেও মহাদেব আমন্ত্রণ পাননি । মহাদেব সতীকে সেখানে যেতে মানা করেন । মহাদেব তাঁর দাবিতে অনড় থাকেন । তখন সতী নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করেন । তাঁর 10 রূপ মহাদেবকে দেখান । তখন মহাদেব বোঝেন তিনি একা শক্তিধর নন । এরপরই মহাদেব সতীকে যেতে দিতে রাজি হন । সে মায়ের ধুমাবতী রূপ হোক কিংবা বগলা, কমলা, ছিন্নমস্তা, সব একত্রে কালীপুজোয় পূজিতা হন ।"

10টি অবতারে পূজিতা হন মা কালী (নিজস্ব চিত্র)

