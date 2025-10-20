জানবাজারে একসঙ্গে কালীর 10 রূপের পুজো, মণ্ডপে জয়পুরের স্বাদ

জানবাজারে একসঙ্গে কালীর 10 রূপের পুজো, মণ্ডপে জয়পুরের স্বাদ
কলকাতায় জানবাজারের বারোয়ারী পুজোর এবার 57তম বর্ষ ৷ দশ কালী নামেই এই পুজো বেশি পরিচিত ৷
কলকাতা, 20 অক্টোবর: কালীক্ষেত্র কলকাতায় বহু এমন প্রাচীন মন্দির আছে, যেখানে শতাধিক বছর ধরে কালী বিভিন্ন রূপে পূজিতা হন । তবে দীর্ঘ 57 বছর ধরে শহরের বুকে একমাত্র জানবাজার সম্মিলিত কালীপুজো কমিটি ধারাবাহিক ভাবে কালীর 10টি রূপকে একসঙ্গে পুজো করে আসছে । দশ কালী নামেই বেশি পরিচিত এই পুজো ।
জানবাজার সম্মিলিত কালীপুজো সমিতির পুজোর এবার 57তম বছর । ঐতিহ্যের পুজোয় বিভিন্ন বছরে তারা বিভিন্ন আদলে মণ্ডপ তৈরি করে থাকেন । এই বছর মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে জয়পুরের প্যালেসের আদলে । চিরাচরিতভাবে এখানে 10টি অবতারে পূজিতা হন মা কালী । দশ অবতারে দেবী কালিকা ।
মণ্ডপের সামনেই এবার দীঘার জগন্নাথ ধামের আদলে তৈরি করা হয়েছে মডেল । এই মণ্ডপে যে 10টি কালী মূর্তি থাকে সেগুলি হল, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, দেবী ভৈরবী, দেবী ভুবনেশ্বরী, দেবী ষোড়শী, দেবী তারা মা, দেবী মাতঙ্গী, দেবী বগলা, দেবী কমলা ও দেবী মঙ্গলচণ্ডী । এই 10 রূপেই দেবী পূজিতা হন জানবাজারে ।
দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এখানে মায়ের পুজো দিয়ে আসছেন ভক্তরা । তবে এখানে ভক্তদের পুজো দেওয়ার একটি অন্য ছবি উঠে আসে । সেটি হল, সকলেই মা কালীকে পুজো দেন এমন নয় । দেবীর যে অন্য রূপের মূর্তিগুলি রয়েছে, তাঁদেরকেও বহু মানুষ পুজো দেন । তাঁদের সামনে মানত করেন ।
ক্লাবের চিফ কো-অর্ডিনেটর অসিত ঘোষ বলেন, "এই বছর রাজস্থানের জয়পুর প্যালেসের আদলে তৈরি হয়েছে আমাদের মণ্ডপ । এখানে শুরু থেকেই মায়ের 10টি রূপের পুজো হয় । 10টি মূর্তি থাকে । আগে কলিন স্ট্রিটে এই পুজো হতো । পরে এটা রাস্তার উপরে আনা হয়েছে ।"
দেবীর 10টি মূর্তির কাহিনিও বর্ণনা করেছেন অসিত ঘোষ । তিনি বলেন, "দক্ষরাজের যজ্ঞে সব দেবতা আমন্ত্রিত হলেও মহাদেব আমন্ত্রণ পাননি । মহাদেব সতীকে সেখানে যেতে মানা করেন । মহাদেব তাঁর দাবিতে অনড় থাকেন । তখন সতী নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করেন । তাঁর 10 রূপ মহাদেবকে দেখান । তখন মহাদেব বোঝেন তিনি একা শক্তিধর নন । এরপরই মহাদেব সতীকে যেতে দিতে রাজি হন । সে মায়ের ধুমাবতী রূপ হোক কিংবা বগলা, কমলা, ছিন্নমস্তা, সব একত্রে কালীপুজোয় পূজিতা হন ।"