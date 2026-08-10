শ্রাবণের চতুর্থ সোমবারে 'হর হর মহাদেবের' স্মরণে করুন এই কাজ
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : August 10, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনি সৃজনশীল ও আজকে আপনার উদ্ভাবনী ক্ষমতাও কাজের প্রমাণিত হবে ও তার ফলে আপনি সফল হবেন । আপনি উচ্চাকাঙ্খী, কিন্তু এত বেশি কাজ হাতে নেবেন না, যা সামলানো অসম্ভব । আপনার দক্ষতায় বিশ্বাস রাখুন, পরিশ্রম করুন ও দৈবে আস্থা রাখুন । আপনার তথ্য অনুসন্ধানের স্বভাব, আপনার ও আপনার ভালোবাসার মানুষের মধ্যে এক বুদ্ধিদীপ্ত সংযোগ স্থাপন করবে । জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটিয়ে আত্মাকে পুনর্জীবন দান করার চিন্তাটি ভালো । আর্থিক দিকে, আজ, আপনি উঁচুতে লক্ষ্য স্থির করবেন ও অপ্রত্যাশিত কিছু উপার্জনের আশা করবেন ।
বৃষ (TAURUS) : কেনাকাটা করার সময়, আজকে অনিবার্য অর্থ ব্যয় আটকানো আপনার জন্য কঠিন হবে । আপনাকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারে না এবং আজ যদি কেউ আপনাকে হুকুম করতে যায়, তাহলে তার খুবই সমস্যা হবে । বিপরীত লিঙ্গের মানুষের জন্য আপনি আজকে বিরাট অর্থ খরচ করবেন, উদার চিত্তে খরচ করার থেকেও বেশি । স্পষ্ট মাথায়, আপনি পদ্ধতি মেনে ও সুবিবেচিত উপায়ে কাজ করবেন, যাতে কর্মক্ষেত্রেও উচ্চমানের কাজ দেওয়া যায় ।
মিথুন (GEMINI) : একটি প্রেমময়, যত্নশীল এবং দায়িত্বশীল প্রকৃতি আপনাকে আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা কাটাতে সাহায্য করতে পারে । টাকা পয়সার ক্ষেত্রে, সমস্ত চিন্তাভাবনা আলাদা করে কেবলমাত্র নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনা করার চেষ্টা করা হতে পারে । আপনার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ক্রয় এবং ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন হতে পারে । কাজের জায়গায়, আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারেন । আপনি আপনার মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য প্রশংসিত হতে পারে । তবে, কিছু সমস্যা আপনার প্রচেষ্টাকে খর্ব করতে পারে এবং আপনাকে কিছুটা আহত করতে পারে ।
কর্কট (CANCER) : আজকে, আপনাকে হয়ত বাড়ি ও কর্মক্ষেত্র, দুই জায়গাতেই কিছু আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে । কোনও নির্দিষ্ট প্রকল্পের দায়িত্ব যদি আপনার হাতে থাকে, তাহলে যারা এতে কাজ করছে, তাদের ওপর আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে । আজকে আপনি হয়ত জেদি লোকজন ও কঠিন পরিস্থিতি, দুইয়ের সঙ্গেই মানিয়ে নিতে চাইবেন । আপনার স্বভাবের এই বদলের পিছনে দায়ী হল এই ভাবনা যে, মানসিক শান্তি পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে ক্ষমা করে দেওয়া ও চাপ না নেওয়া ভালো ।
সিংহ (LEO) : সঙ্গীর সঙ্গে বৌদ্ধিক আলোচনা বা বিতর্ক আপনার মানসিক দিগন্তকে আরও প্রশস্ত করতে পারে । আপনি তাদের সাহচর্যে নিরাপদ বোধ করতে পারেন । আপনার আয় বাড়ানোর সুযোগ থাকতে পারে । আপনি আগের বকেয়া আদায় করতে পারেন । যাইহোক, কর্মক্ষেত্রের সমস্যাগুলি আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে পারে । প্রযুক্তিগত বিচ্যুতিগুলি জেদি সমস্যার মতো আচরণ করবে কিছুতেই সমাধান হতে চাইবে না । জটিল সমস্যা সমাধানের অক্ষমতা আপনাকে মনে মনে হতাশ করে তুলতে পারে । আবার আপনি নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ হারাতে চাইবেন না কিছু ব্রাউনি পয়েন্ট জেতার জন্য ।
কন্যা (VIRGO) : আপনার প্রিয়জনের সততা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না । তাদের ভালোবাসা এবং যত্নের অংশীদারী করার ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত হোন কারণ আপনি তার জন্য যথেষ্ট প্রতিদান পান । একটি ভালো এবং লাভজনক কাজের সুযোগ আপনাকে উৎসাহিত করতে পারে । কোনও চাকরি বা পেশার পরিবর্তনের জন্য সময় অনুকূল হতে পারে । অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকুন কারণ আপনার আজকের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অর্থ হতে পারে ব্যবসা । মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখা এবং শক্তিকে সঠিক দিকে চালিত করা আপনাকে কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি সম্পাদন করতে সহায়তা করতে পারে ।
তুলা (LIBRA) : আজকে আপনি তুচ্ছ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন ও চাপে থাকবেন । মানসিক শান্তি পাওয়ার জন্য, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন । এর পাশাপাশি, আপনি যদি কোনও ধর্মীয় স্থানে যান, তাহলে আপনি যে মানসিক শান্তি পাবেন, তা অনেক দিন আপনার সঙ্গে থাকবে । আর্থিক উন্নতির জন্য, আজ আপনি আপনার ভাগ্য ও অন্যদের ওপরে বেশি নির্ভর করবেন । আর্থিক সুযোগ বা লাভের ক্ষেত্রে, আপনার প্রয়াস ও পরিশ্রমের অবদান কমই থাকবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : প্রণয়ীর আকর্ষণীয় চেহারা আপনাকে আকর্ষণ করতে পারে । নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি স্বার্থপর হয়ে উঠবেন না এবং আপনার সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আপনার সঙ্গীকে উত্তেজিত করবেন না । আপনার আর্থিক অবস্থানটি আপনাকে আজ চিন্তিত করতে পারে । আপনার উপার্জন আপনার ক্ষমতার সঙ্গে মিলবে না তাই আপনি অসন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন । কাজের ক্ষেত্রে, ভাগ্য কোনও প্রকল্পের সমাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে । যোগব্যায়াম এবং ধ্যানের সঙ্গে সেই হতাশাগুলি সরিয়ে ফেলুন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : যদিও আজকে আপনার নেতিবাচক থাকার সম্ভাবনাই বেশি, অন্য লোকদের সমর্থন আপনাকে প্রফুল্ল করে তুলবে এবং মেজাজ ভালো রাখতে সাহায্য করবে । অন্য ব্যক্তিরা আপনার উপরে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে, তাই আপনি যদি নেতিবাচক লোকজনদের সঙ্গে লেনদেন করেন, তাহলে তাদের এড়িয়ে চলুন । আজ আপনি অন্যদের জন্য অর্থ খরচ করার মেজাজে থাকবেন । এটি আপনার স্বাভাবিক আচরণের সঙ্গে খাপ খায় না । আপনার এখন মনে হবে যে, আপনার কাছের ও প্রিয় লোকজনদের জন্য আপনার অর্থ ব্যয় করা উচিত ।
মকর (CAPRICORN) : সঙ্গীর সঙ্গে তাদের আপনার জীবনের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করুন । শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং সহযোগিতা আপনাকে তাদের আরও কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে । আপনি লোনের জন্য আবেদন করতে পারেন তবে প্রথমে আপনার প্রয়োজনগুলিকে অগ্রাধিকার দিন যাতে আপনি বিভ্রান্ত না হন । কাজের জায়গায় আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সময়সীমা পূরণের জন্য একটি অবিস্মরণীয় মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন । আপনি আপনার সহকর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন কারণ আপনি পুরানো প্রকল্পগুলিতে ফিরে যেতে এবং অতীতের ভুলগুলি সংশোধন করার কোনও ইচ্ছা ছাড়াই সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধের সম্ভাবনা থাকতে পারে আজ । সম্পর্কটিকে আরও সহজ করার জন্য মৃদু কথা এবং সদয় ইঙ্গিত দিয়ে প্যাচ আপ করার চেষ্টা করুন । আর্থিকভাবে দিনটি আপনার পক্ষে কাজ করতে পারে কারণ আপনি কিছু দর কষাকষির জন্য কোনও পুরানো সম্পত্তি বা যানবাহন বিক্রি করতে পারেন । কর্মক্ষেত্রে, আপনি উত্তেজিত থাকতে পারে, আমার খারাপ মেজাজের জন্য খামখেয়ালি মনোভাব দেখা যাবে যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে । অতএব, অযথা ঝামেলা এড়াতে আপনার মাল্টি-টাস্কিংয়ে জড়িত থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।
মীন (PISCES) : আপনি একটি রোম্যান্টিক ধারণা তৈরি করতে পারেন এবং আপনার প্রিয়জন এটি কার্যকর করতে পারে । এমন কিছু মুহূর্ত থাকতে পারে যেখানে আপনি এবং আপনার সঙ্গী কল্পনার জগতে হারিয়ে যেতে পারেন । আপনি যদি কোনও সম্পত্তি বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে পারেন তবে এটি আদর্শ সময় হতে পারে । তবে আপনি পরবর্তী পর্যায়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন । আপনার নিত্যকর্ম কাজের একটি রূপরেখা দেখা এবং সেগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া কর্মক্ষেত্রে একটি ভালো দিন হতে পারে । এটি দিনের শেষে আপনাকে সন্তুষ্টি বোধ করাতে পারে ।