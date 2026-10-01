লক্ষ্মীদেবীর কৃপাদৃষ্টিতে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি এই রাশিদের
1 October 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 1, 2026 at 12:10 AM IST
মেষ (ARIES) : আজকে হয়ত আপনি অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে পড়বেন । আপনার মনে হবে আপনি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন ও স্রোতের বিপরীতে সাঁতরাতে চাইবেন, যা কিনা আপনার প্রতিকূলে যাবে । আজকে মনে হবে কোনও কিছুই ঠিক করে হচ্ছে না । এরকম সময়ে একটু বিরতি নিলে চাপ কমতে পারে । আপনি বাস্তব ও অন-নুভবনীয় উপায়ে পুরস্কার পাবেন, ফলে দিনের পরের দিকে আপনার জীবনে আনন্দ আসবে । অস্থিরতা অনেকটাই কমে যাবে ও আপনি আরও বেশি মনোনিবেশ করতে পারবেন ।
বৃষ (TAURUS) : আজ আপনি বেশি বাস্তববাদী হবেন । সঙ্গতি ধরে রাখার জন্য আপনাকে অনেক বেশি কূটনৈতিক হতে হবে । যেসব বাধার কারণে আপনি আটকে ছিলেন, আজ সেগুলিকে অতিক্রম করে যাওয়ার আদর্শ দিন । কোনও কিছুতেই সমঝোতা করবেন না । আপনার বাহ্য রূপের জন্য আজ মোটা টাকা খরচ করার মেজাজে থাকবেন । কিন্তু অত্যধিক খরচ করে ফেলবেন না । আপনি সেরা ডিলটি খুঁজে বার করবেন বা কোনও কিছু কেনার আগে প্রচুর দরাদরি করবেন ।
মিথুন (GEMINI) : আপনার আকর্ষণশক্তি আজ আপনি পুরোপুরি কাজে লাগাবেন । আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে অসাধারণ এক সন্ধ্যা কাটাবেন । আপনার সুস্থতা নিয়ে সতর্ক থাকুন, কেননা আজ স্বাস্থ্যগত কারণে খরচ হতে পারে । অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এড়িয়ে চলুন । এছাড়াও, অর্থহীন কাজে আজ আপনার অনেক সময় ব্যয় হবে । আপনার পরিশ্রম যে বৃথা যাচ্ছে না তা নিশ্চিত করুন । কাজে মনোযোগ দিলে দিনটি অবশ্যই ফলদায়ক হবে ।
কর্কট (CANCER) : আজ আপনি আপনার উদ্ভাবনী শক্তিতে ভরপুর থাকবেন । আজ আপনি সাফল্যের স্বাদ পাবেন এবং সেটি আপনার সহকর্মী আর পরিবারের লোকজনের কাছে আনন্দের কারণ হবে । অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক এবং আপনি যদি কোনও কাজ নতুন শুরু করেন, তাহলে সেখানে আপনাকে বাধার সামনে পড়তে হতে পারে । আজ আপনি আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে আপনার ভালোবাসার মানুষকে খুশি করার জন্যে দামি উপহার কিনতে পারেন, যার কারণে আপনার টাকা পয়সার টানাটানি হতে পারে । আপনার অনুসন্ধিৎসা আপনাকে কিছু প্রযুক্তিগত প্রশ্নের সমাধান খোঁজার দিকে ঠেলে দিতে পারে ।
সিংহ (LEO) : কোনও সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে আপনি সকলের জন্য উদাহরণ স্বরূপ । যেন কোনও অন্তরের আলো আপনাকে আনন্দময় সহাবস্থানের রাস্তা দেখাচ্ছে, কিন্তু এর অর্থ হল কখনও কখনও কিছু বলিদান দেওয়া । আপনার স্বাস্থ্য ও মেজাজ ভালো থাকবে । আপনি ইতিবাচক ও আত্মবিশ্বাসী থাকবেন । আপনি আরও বেশি মনোনিবেশ করতে পারবেন । আপনি দক্ষতার সঙ্গে নানা কাজ সম্পন্ন করবেন । কিন্তু আপনাকে সঠিক পরিকল্পনা-সহ কাজ করতে হবে ও ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতি এড়িয়ে চলতে হবে ।
কন্যা (VIRGO) : আপনার ব্যবসায়িক বিচারবুদ্ধির পরীক্ষা করবে সেরকম কাজ হাতে তুলে নিন, বিশেষত যারা মূলধন ও আর্থিক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত । সমস্যার সমাধানের জন্য আপনি প্রচলিত কোনও উপায় খুঁজে বের করবেন এবং নিশ্চিন্ত থাকুন, তা খুবই ভালো কাজ করবে । আপনি হয়ত জটিলতা, চিন্তা ও উদ্বেগের দুনিয়ায় মগ্ন থাকবেন । আপনার প্রিয়তমের প্রশংসায় আপনি আত্মহারা হয়ে যেতে চান না । বিনিয়োগ নিয়ে সিদ্ধনাত নেওয়ার জন্য আজকের দিনটি ভালো ।
তুলা (LIBRA) : আজকে আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মেজাজে থাকবেন । সুন্দর পোশাক, সুগন্ধি ও সাজ সরঞ্জামের প্রতি আপনার মোহ সঙ্গীকে পাগল করে দেবে । আপনার কামুকতা আপনার সঙ্গীকে এমন মুগ্ধ করবে যে তিনি একসঙ্গে কাটানোর প্রেমপূর্ণ সময়ের আয়োজন করবেন । আজকে আপনি সম্ভবত আপনার বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতির পিছনে কোনও যুক্তি খুঁজে পাবেন না এবং কীভাবে এগোবেন তাই ভাববেন । এখন আরাম করার ও আপনার কাছে যা আছে তা নিয়ে খুশি থাকার সময় ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আপনার ভালোবাসার মানুষটির প্রতি আপনার প্রেম অবিচল ও অনুগত । আপনি মন থেকে প্রিয়তমের কথা শুনবেন । ঘরোয়া ব্যবসায়িক জমায়েত বা সম্মেলনে অর্থ বিনিয়োগ করারও আজ ভালো দিন । অফিসে মিটিং ভালো হবে । যদিও আপনাকে হয়ত আপনার সহকর্মীদের মতামত মেনে নিতে হবে । সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে আপনি একাত্মতা বোধ করবেন । আপনাকে নিজের সম্মান বজায় রাখতে হবে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনি যদি আর্থিক বিষয় নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে আপনাকে ব্যক্তিগত মতামত থেকে মুক্ত হয়ে হিসাবনিকাশ দেখতে হবে; আপনি দেখতে পাবেন যে কোথায় ভুল হয়েছে ও তা সংশোধন করতে পারবেন । আজকের গ্রহের অবস্থান যা, তাতে দিনটি খুব ভালো যাবে না । আপনি হয়ত আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে বা মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারবেন না । কর্মক্ষেত্রে আপনাকে বেশি সক্রিয় ও উদ্যমী থাকতে হবে । আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য নিয়মিত যোগাসন ও ধ্যান করুন । আপনার ক্লান্ত মন দৈনন্দিন একঘেয়েমি থেকেও অবকাশ চাইবে ।
মকর (CAPRICORN) : আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ইতিবাচক বোঝাপড়া বিকাশ করা আপনাকে আবার তাদের প্রেমে পড়তে সাহায্য করতে পারে । মহাজাগতিক অন্তর্নিহিত স্রোতগুলি পূর্বাভাস দেয় আপনি আপনার প্রিয়জনকে মুগ্ধ করতে দেখনদারি হয়ে উঠতে পারেন । তবুও, আপনি একটি বস্তুবাদী মেজাজে থাকতে পারেন তবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যয় করবেন । আপনার কষ্ট করে উপার্জিত অর্থকে মূল্য দেওয়া উচিৎ এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি অনুমানমূলক ব্যবসায় তার বিনিয়োগ করবেন না । আপনার পেশাদার জীবন আপনাকে অনেক সুযোগ দিতে পারে । উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে পারেন এই সময়ে কারণ অতিরিক্ত প্রচেষ্টা অতিরিক্ত লাভ নিয়ে আসবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আজ আপনি ভালো মেজাজে থাকবেন । কর্মক্ষেত্রে একটি ব্যস্ত দিনের পরে, আপনি তাদের সঙ্গে কিছু আনন্দদায়ক মুহূর্তগুলি উপভোগ করতে বাড়িতে ছুটে যেতে পারেন । দিনটি সম্পত্তি, যানবাহন বা বিলাসবহুল বাড়ি কেনার দিকে ঝুঁকতে পারে । আপনার কৌতুকপূর্ণ দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা আপনার দক্ষতা উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে । তদুপরি, আপনি নিজেকে কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারেন । মনে রাখবেন আপনার আরও নিখুঁত হওয়ার কাজ করা সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ।
মীন (PISCES) : আপনি মেজাজের দোলাচলে ভুগতে পারেন বলে এটি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত দিন হতে পারে । সঙ্গীর সঙ্গে সৎ থাকুন নাহলে পরিস্থিতি অস্থির হয়ে উঠতে পারে । আপনি দীর্ঘদিনের জন্য অপেক্ষা করে এমন একটি প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন বলে আপনি দিনের জন্য ঝুঁকি নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । কাজের ক্ষেত্রে আপনার সৃজনশীল স্থানকে জোর দেওয়া যেতে পারে তাই আপনার কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হতে পারে । আপনার উদ্ভাবনী প্রকৃতির পুনর্বিবেচনার জন্য আরও নমনীয় এবং দুঃসাহসিক কাজ পান ।