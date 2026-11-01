3 রাশির জন্য অপেক্ষা করছে বড় সারপ্রাইজ !

3 রাশির জন্য অপেক্ষা করছে বড় সারপ্রাইজ !
1 November 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : November 1, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : অতিরিক্ত সংবেদনশীল প্রকৃতির জন্য প্রেমের জীবনে সুর কেটে যেতে পারে । আবেগগুলি সুখের পথে কাঁটা হওয়ার আগে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করুন । আজকে অতিরিক্ত খাটতে রাজি নন, তাই ভাগ্যে অতিরিক্ত রোজগার দেখা যাচ্ছে না । অসংযত আবেগের বশবর্তী হয়ে কাজ করতে পারেন । তাই মেজাজ ঠান্ডা রাখুন । প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থাকা সত্ত্বেও আপনার সেরা প্রকল্পগুলি অন্য কাউকে দেওয়া হতে পারে যা আপনাকে খুবই ঈর্ষান্বিত করে তুলতে পারে ।
বৃষ (TAURUS) : প্রিয়জনের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে মানসিক স্বস্তি এবং রোম্যান্টিক অনুভূতি বোধ করবেন । এই স্মৃতিগুলি রেখে দেওয়ার জন্য ফটো তুলতে ভুলবেন না, কারণ এটি আপনার ভালোবাসাকে আরও দৃঢ় করে তুলবে । অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনটি সন্তুষ্টিময় । তবে এমন বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন যা অনেক সময় এবং পরিশ্রম নিয়ে নেয় । কাজের জায়গায় একটি দুর্দান্ত দিন কারণ বুদ্ধি এবং সৃজনশীলতার দিয়ে বসের মন জিতে নেবেন । উদ্ভাবনী প্রকৃতি নতুন প্রকল্পগুলিতে কাজ করতে সহায়তা করবে ।
মিথুন (GEMINI) : যৌক্তিক এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা আজ খুব ভালো থাকবে । সুতরাং, ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হতে পারেন । দিনের প্রথমার্ধে, মন এবং যুক্তি ব্যবহার করে ভালো কাজ করবেন । আজ আয় বৃদ্ধি করতে চাইলে, আর্থিক পরিস্থিতির দিকে একান্ত মনোনিবেশ করুন । যদি কিছু নিয়ে খুব বেশি ভাবেন, তবে মন কেবল ঘোলাটে হয়ে যাবে । আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকতে পারে । অতএব, জিনিসগুলি আজ ভালোর দিকে যাওয়া উচিত ।
কর্কট (CANCER) : আজ বাচ্চাদের কল্যাণ এবং উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করবেন । বিকেলে, তাদের পড়াশোনার সাফল্য সম্পর্কে ভালো সংবাদ শুনতে পারেন । সন্ধ্যায়, ধ্যান এবং প্রার্থনা বেশিরভাগ সময় নেবে । আর্থিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সাধারণত হৃদয়ের আবেগকে মূল্য দেন না এবং অনুসরণ করেন না । আজকে, অর্থের ক্ষেত্রেও একই চিন্তাধারা অনুসরণ করবেন । মনকে যে সব কাজ আলোড়িত করে, সেগুলি এড়িয়ে চলুন আজ ।
সিংহ (LEO) : উপার্জন ও খরচের মধ্যে ভারসাম্য আনতে হবে । শেয়ারে বিনিয়োগ করার ও ফাটকা খেলার জন্য এটি খুবই ভালো সময় । ঋণ শোধ হয়ে যাবে এবং বকেয়া অর্থ পেয়ে যাবেন । অনেকদিন ধরে যে কাজ বা প্রকল্পটিতে বিলম্ব হচ্ছিল, তা এখন সম্পন্ন হবে ৷ হয়ত একটি সম্পর্কের দিকে এগোতে চাইবেন, কিন্তু হৃদয়ঘটিত বিষয়ে সতর্ক থাকুন । কর্তৃত্ব না ফলানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ।
কন্যা (VIRGO) : ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে দয়ালু, সহমর্মী ও বিশ্বাসী আচরণ করুন এবং আপনি প্রকৃত ভালোবাসা খুঁজে পাবেন ও রোমান্টিক জীবন যাপন করতে পারবেন । বাজেটে কুলোলে জিনিসপত্র কিনবেন – নাহলে আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন । যুক্তিহীনভাবে অর্থ খরচ করার জন্য কেউ প্ররোচিত করতে পারবে না । কর্মক্ষেত্রে একটি সন্তোষজনক দিন কাটবে আজ । মিশুকে স্বভাবের কারণে সহকর্মীদের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক থাকবে, যা কিনা উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রেও সাহায্য করবে ।
তুলা (LIBRA) : আজকে জীবনকে আরও অর্থপূর্ণ ও পরিপূর্ণ মনে হবে, কেননা চরিত্রের শৈল্পিক দিকটিকে কাজে লাগাতে পারবেন । সন্ধ্যাবেলা হয়ত কেনাকাটা করতে যাবেন । সব মিলিয়ে, আজকে একটি আকর্ষক দিন অপেক্ষা করছে । যদি জীবনে সঠিক সামঞ্জস্যতা পেতে চান তবে সঙ্গীর আবেগকে মর্যাদা দিন । আর্থিক বিষয়গুলি আজ গুরুত্বপূর্ণ হবে । কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে আজ বিভিন্ন সুযোগের দরজাও খুলে ফেলতে পারেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : হয়ত আচমকা স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠবেন । আজকে নিজে ঠিক করবেন যে স্বাস্থ্যকর খাবার খাবেন ও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করবেন । দৈনন্দিন কার্যকলাপের তালিকায়, নিয়মিত শরীরচর্চা শীর্ষে জায়গা করে নেবে । আজ, কর্মই ধর্ম এই কথার আসল অর্থ বুঝতে পারবেন । প্রতিদিনের জীবনে এটি প্রয়োগ করলে, তা সাফল্যের আরও কাছে নিয়ে আসবে আপনাকে । অর্থের বিষয়ে আজ উদ্বিগ্ন থাকবেন । এই উদ্বেগগুলি হল দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক বিষয়, উত্তরাধিকার সম্পত্তি বা অংশীদারদের সঙ্গে যৌথ আর্থিক বিনিয়োগ ।
ধনু (SAGITTARIUS) : অবস্থান ক্রমশ দুর্বল হতে পারে । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর ঝামেলা টেনে আনতে পারেন । কার্যকলাপের জায়গা পরিবর্তন করলে ভালো অর্থনৈতিক লাভ আশা করতে পারেন । স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের দিনটি মাঝারি হবে । তবে স্থিতিশীল মেজাজ বজায় রাখা খুব কঠিন হতে পারে । আয় বা ব্যয়, উভয় ক্ষেত্রে সমান বিবেচনা করবেন । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে ।
মকর (CAPRICORN) : আজকের দিনে যা অর্জন করবেন তাতে মনে হবে জীবনে সফল হওয়ার জন্যই জন্মেছেন । ঠিকই, আজ যা করবেন তাতেই সাফল্য পাবেন, এমনকি খুব বেশি পরিশ্রম না করলেও । যদিও অন্ততপক্ষে উদ্যোগ নেওয়া ও কোনও কারণ ছাড়াই পুরস্কারের আশা না করা গুরুত্বপূর্ণ । নিয়মমাফিক কাজগুলি শেষ করার জন্য আজ একটু বেশি খাটতে হবে । পেশাগত বৃত্ত বাড়ানোর জন্য আজ ভালো দিন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : দিনের প্রথমার্ধে, কাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় এবং কাজ সম্পাদনে মনোনিবেশ করবেন, যেখানে দিনের দ্বিতীয়ার্ধ স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাবে । নিষ্ফল লক্ষ্যগুলির পিছনে সময় নষ্ট করা উচিত নয় এবং অবশ্যই অগ্রাধিকারগুলি স্থির করে নিন । লাভের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আজকের সময়টি ভালো, কারণ যদি আরও অপেক্ষা করেন, তবে একই পরিমাণ লাভ পেতে পারেন । পুরো দিন প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত থাকবেন ।
মীন (PISCES) : সাম্প্রতিক সমস্যার মূল উৎসে পৌঁছনোর চিন্তাভাবনা নিয়ে আজকের দিনটি শুরু করবেন । উৎস চিহ্নিত করলেই অর্ধেক কাজ শেষ হয়ে যায়; এটিকে অপসারণ করা কেবলমাত্র উদ্যোগ এবং সাহসের বিষয় । তর্কবিতর্ক ক্লান্ত করে তুলতে পারে বা চাপ তৈরি করতে পারে, তাই অন্যদের সঙ্গে শান্ত ব্যবহার করার চেষ্টা করুন । আজকে নানাসময় প্রচণ্ড বিভ্রান্ত থাকবেন । আজকের গ্রহের অবস্থান একটি জিনিসে আটকে থাকতে দেবে না এবং মন দোলাচলে ভুগতে পারে ।