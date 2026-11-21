ধরিয়ে দিল 5 সেকেন্ডের ভিডিয়ো, পরকীয়ার জেরে যুবক খুনে গ্রেফতার আরও 1
Rupnarayanpur Youth Murder Case: ভিকি সিং নামে এক যুবককে পরকীয়ার জেরে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ৷ সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার 3 ৷
Published : November 21, 2026 at 6:02 PM IST
আসানসোল, 21 নভেম্বর: সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে মাত্র পাঁচ সেকেন্ডের একটি ভিডিয়ো । আর সেই ভিডিয়োর সূত্র ধরেই রূপনারায়ণপুরে ভিকি সিং খুনের ঘটনায় আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ । ধৃতের নাম সুরজ প্রসাদ (22) । শুক্রবার হিন্দুস্তান কেবলসের দেশবন্ধু পার্ক এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশ ।
কিছুদিন আগেই সালানপুরের হিন্দুস্তান কেবলস ওল্ড কলোনিতে অশোক কুমার সিং ওরফে ভিকিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহকে কেন্দ্র করে বিবাদের সূত্রপাত । তার জেরেই পিটিয়ে খুন করা হয় ভিকিকে ৷ যে মহিলার সঙ্গে ভিকির সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ, সেই মহিলার স্বামীই এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ৷ এছাড়াও আরও কয়েকজন জড়িয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পারে পুলিশ ৷
এর পর ঘটনায় জড়িত সন্দেহে সুরেন্দ্র যাদব ও দীপক যাদব নামে দু’জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ । তদন্তও চলতে থাকে ৷ তদন্তের মধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে পাঁচ সেকেন্ডের একটি ভিডিয়ো । তাতে দেখা যায়, মাটিতে পড়ে থাকা এক ব্যক্তিকে বাঁশের লাঠি দিয়ে এক যুবক পরপর আঘাত করছে । জানা যায় যাঁকে মারা হচ্ছে তিনি ভিকি । ভিডিয়োটি সামনে আসার পরই মারধরে জড়িত যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা শুরু করেন তদন্তকারীরা ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ভিডিয়োতে মারধর করতে দেখা যাওয়া যুবকই সুরজ প্রসাদ । জোড়বাড়ি এলাকার বাসিন্দা সুরজকে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রূপনারায়ণপুরের দেশবন্ধু পার্ক এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় শুক্রবার । শনিবার ধৃতকে আসানসোল আদালতে পেশ করা হয় । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ভিকি সিংয়ের খুনের ঘটনায় আরও তথ্য পেতে চাইছে পুলিশ ।
সালানপুর থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখতে পাওয়া যুবক সুরজই কি না, তা নিশ্চিত হতে আরও বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেওয়া হবে । সেই প্রমাণ আদালতে পেশ হবে । পাশাপাশি ভিকি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সুরজ কেন সরাসরি যুক্ত, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত চলছে ।
উল্লেখ্য, অশোক কুমার সিং ওরফে ভিকি-কে গত 29 অক্টোবর সন্ধ্যায় পিটিয়ে মারার অভিযোগ ওঠে ৷ ভিকি আগে রূপনারায়ণপুরে থাকলেও বর্তমানে পরিবার নিয়ে বাইরে থাকতেন । তবে পরকীয়ার সম্পর্ক বজায় রাখতেই তিনি বারবার রূপনারায়ণপুরে আসতেন ৷ সেখানে তাঁর এক পিসি থাকেন ৷ সেই পিসির বাড়িতে ভিকি জেতেন না ৷ যদিও ওই পিসিই পুলিশের কাছে তাঁকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন ৷ ভিকিও মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে পুলিশকে ঘটনার কথা জানিয়ে গিয়েছেন ।
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