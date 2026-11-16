বছরে 1 লক্ষ কর্মসংস্থান রাজ্যে, মেদিনীপুরে চাকরি মেলা থেকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Adhikari job fair in Midnapore: মেদিনীপুরে সরকারি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি একাধিক জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধনের কর্মসূচিতেও গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : November 16, 2026 at 7:00 PM IST
মেদিনীপুর, 16 নভেম্বর: 1 বছরে 1 লক্ষ নিয়োগ হবে রাজ্যে ৷ সোমবার মেদিনীপুরে চাকরি মেলায় এসে এমনটাই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই সঙ্গে, নিয়োগ এবং বিনিয়োগ দুই ক্ষেত্রেই আগের সরকারের সমালোচনাও করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "নিয়োগ দুর্নীতিমুক্ত করতে চাই ৷ এই সরকার না আসলে নতুন নিয়োগ হতে পারত না ৷" সেই সঙ্গে তিনি সাফ জানিয়েছেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও রাজনৈতিক পদাধিকারীও থাকবেন না ৷
মেদিনীপুরে সরকারি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি একাধিক পুজো উদ্বোধনের কর্মসূচিতেও গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ প্রতিটি পুজোর জন্য 15 থেকে 20 মিনিট ধার্য করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য। তবে শহরে যাতে যানজট না হয় তার জন্য তৎপর প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে জোর তৎপরতা বিজেপি নেতৃত্ব ও বিধায়কদের মধ্যে। মূলত, বিধানসভা ভোটে রাজ্যে পালা বদলের পর জেলায় এই ধরনের বড় কর্মসূচি নিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
এদিন সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি রয়েছে জগদ্ধাত্রী পুজোর একাধিক উদ্বোধনও। এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হেলিকপ্টারে করে আসেন দুপুরে ৷ তিনি মেদিনীপুর শহরের বিডিও অফিস সংলগ্ন জামবাগানের হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টারে করে নামেন। এরপর গাড়িতে করে সিপাই বাজার সংলগ্ন বিজেপির জেলা কার্যালয়ে পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
এদিন সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নিয়োগ নিয়ে একগুচ্ছ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পুলিশ লাইনে একটি ভবনের আনুষ্ঠানিকও উদ্বোধন করেন ৷ এরপরে সেখানেও পুলিশ কর্মীদের যোগদান পত্র তুলে দেন। এরপরই সরাসরি চলে যাবেন একে একে জগধাত্রী পুজো উদ্বোধনে। এদিন চাকরি মেলার মঞ্চ থেকে শুভেন্দু বলেন, "বেকার যুবকদের স্বনির্ভর করতে চাই আমরা ৷ নিয়োগ দুর্নীতিমুক্ত করতে চাই ৷ বাংলায় নতুন শিল্পনীতি আসতে চলেছে ৷ এই সরকার না আসলে নতুন নিয়োগ হতে পারত না ৷ মেদিনীপুরের চাকরি মেলায় 600 জনকে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷"
তিনি আরও বলেন, "33 শিল্পোদ্যগীদের জমি দেওয়া হয়েছে ৷ আমরা চাই তারা এখানে কর্মসংস্থান করুক ৷ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও রাজনৈতিক পদাধিকারী থাকবেন না ৷ নিয়োগে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিও থাকবেন না ৷ আগের সরকারে সময় নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ৷ বিনিয়োগকারীরাও আসা প্রকাশ করেছেন ৷ রাজ্যে শিল্প আসাও শুরু হয়েছে ৷ ওবিসি জট কাটিয়ে পুলিশেও নিয়োগ শুরু হয়েছে ৷ 1 বছরে 1 লক্ষ বিনিয়োগ হবে রাজ্যে ৷"