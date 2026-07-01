সমঝোতাই খুশির চাবিকাঠি, আজ মানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ এই রাশিদের

সমঝোতাই খুশির চাবিকাঠি, আজ মানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ এই রাশিদের
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : July 1, 2026 at 12:09 AM IST
মেষ (ARIES) : আজকে আপনি কাজ ও পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য আনতে চাইবেন; আপনার সন্তানের গোমড়া মুখ হয়ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ । কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত দিন কাটানোর পরে আপনি হয়ত মোনোপলি নিয়ে বসবেন ও আপনার সন্তানকে অর্থ সম্বন্ধে কিছু কিছু জিনিস শেখাবেন । অফিসে বেশি সময় কাজ করতে হওয়ার ফলে, আপনি হয়ত প্রেমের জন্য বেশি সময় পাচ্ছেন না । আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ও আপনাকে যা যা সামলাতে হবে তার জন্য আপনি হয়ত খুবই প্রচেষ্টা করবেন ।
বৃষ (TAURUS) : আজকে প্রেম আপনার দরজায় এসে কড়া নাড়বে । বিকেলের দিকে আপনার রসিকতাবোধ খুবই প্রখর থাকবে । দিনের দ্বিতীয় ভাগে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে । আপনার অর্থভাণ্ডারে একটু টান পড়বে, এর ফলে আপনি আপনার আর্থিক অবস্থান নিয়ে একটু অস্বস্তিতে পড়বেন ও নতুন সুযোগ খুঁজতে বাধ্য হবেন । আপনার অস্থির মন আজকে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে ।
মিথুন (GEMINI) : প্রেমের ক্ষেত্রে কোনওরকম সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে না । আপনার পরিবার ও ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে আপনি মসৃণ জীবন যাপন করবেন । যদিও দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারটি আপনাকে একটু গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে । দিনের প্রথম ভাগে আর্থিক বিষয়গুলি গড়পড়তা চলবে । আর্থিক ক্ষেত্রে না কোনও পতন ঘটবে, না কোনও উত্থান । আপনার ব্যবসায়িক অংশীদারের আর্থিক লেনদেনের দিকে সতর্ক নজর রাখুন । লোকজনের ঈর্ষা আপনার উদ্যমের ওপরে প্রভাব ফেলবে ।
কর্কট (CANCER) : আজ আপনি প্রবল উৎসাহী ও উদ্যমী থাকবেন । কাজের জায়গায় সাধারণ জ্ঞানের থেকে আবেগ বেশি গুরুত্ব পাবে । দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে যদিও পরিস্থিতি ভালো দিকে যাবে । আপনি যে ঋণ নিয়েছেন তা পরিশোধ করার কথা ভাবতে পারেন । ধীরে ধীরে আপনি আপনার রোজকার একঘেয়ে কাজ উপভোগ করতে শিখবেন । স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি গড়পড়তা যাবে । কিন্তু বাইরে কোথাও না খাওয়ার চেষ্টা করুন, কেননা হজমের সমস্যা হতে পারে । সামান্য গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হতে পারে ।
সিংহ (LEO) : ব্যবসায়িক সফর করার জন্য এটি একটি শুভ সময় । ধর্মীয় ও শিক্ষার সাধনা যথেষ্ট পুরষ্কৃত হবে । দিনের পরের দিকে কিছু সমস্যা সমাধান করা জন্য আপনি মনোযোগ সঠিক দিকে চালনা করবেন । আজকে আপনাকে প্রচুর মানসিক পরিশ্রম করতে হবে । এরকম সম্ভাবনা আছে যে আপনার প্রিয়তম কিছু ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একমত হবেন না, কাজেই আপনাকে মানিয়ে নিতে হবে । সমঝোতাই খুশির মূল চাবিকাঠি ।
কন্যা (VIRGO) : সহকর্মীদের সাহায্য করার ফলে আপনি প্রচুর সুনাম কুড়োবেন । ওপরওয়ালারা আপনার কাজে প্রচণ্ড খুশি হবেন । বন্ধুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হবে । ভালোবাসার মানুষের সান্নিধ্য উপভোগ করুন । ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে একটি শান্ত ও অসাধারণ দিন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । মোটের ওপর, আপনি কাজের ক্ষেত্রেও অনেক বেশি সুশৃঙ্খলভাবে এগোবেন । যদিও অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতে বারণ করা হচ্ছে । স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও কোনও সমস্যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ।
তুলা (LIBRA) : আমরা সবাই সেই সব গল্পের মতো, যার শেষে একটা মোচড় আছে, তাই না ? ধৈর্য ধরে থাকুন, পেশার ক্ষেত্রে আপনি হয়ত সেরকমই একটি আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে চলেছেন । আপনার জন্য সবকিছুরই উত্তর হল কঠোর পরিশ্রম । কিন্তু প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসকেও কিছুটা জায়গা ছাড়ুন । আপনি সম্ভবত বন্ধুদের ও আপনার পছন্দের মানুষের সান্নিধ্যে আজকের দিনটি শেষ করবেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : পেশার দিক থেকে যেসব ধাঁধাঁগুলি আপনাকে এতদিন বিপদে ফেলছিল, সেগুলির উত্তর পাবেন । পেশা নিয়ে আপনার যে বিভ্রান্তি, তা নিয়ে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আলোচনা করুন, সাহায্য করতে পেলে তিনি খুশিই হবেন । আপনাকে মনখোলা ও নমনীয় হতে হবে । আপনি যে শুধু উদ্বেগ কাটিয়ে উঠতে পারবেন তাই নয়, আপনার রোমান্টিক সম্পর্কও মজবুত হবে । স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি ভালোই । কর্মক্ষেত্রে যদিও আপনাকে কিছু ওঠানামার সম্মুখীন হতে হবে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : হস্তশিল্প নিয়ে আপনি মুগ্ধ ও এটিকেই আপনার ব্যবসা করতে চান । আপনি সাংসারিক মানুষ ও আপনার প্রিয়জনদের দিকে আপনি প্রচুর মনোযোগ দেন । আবেগ ও ঘনিষ্ঠতা রোমান্স বাড়িয়ে তুলবে ও আপনি প্রেমরসে নিমজ্জিত হবেন । আপনার কিছুকে গুরুত্ব না দেওয়ার মনোভাব সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও সাহায্য করবে না । স্বাস্থ্য ও সুস্থতার দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই ভালো । আত্মবিশ্বাসও তুঙ্গে থাকবে ।
মকর (CAPRICORN) : দিনের শুরুতে আপনি এমন কিছু জিনিস কেনার জন্য টাকা খরচ করবেন যেটার সম্পর্কে আপনি ভেবেছিলেন বিনা পয়সাতেই হয়ে যাবে । কিন্তু আপনি পরে উপলব্ধি করবেন যে বিষয়টা যতটা সহজভাবে ভেবেছিলেন ততটাও সহজ নয় । দিনের শুরুর সময়টা দ্বিতীয় ভাগের তুলনায় অতটা ভালো হবে না । দিনের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অনেক ভালো ফলাফল পাবেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনার অতি ব্যস্ত প্রাত্যহিক কর্মপ্রক্রিয়ার কারণে আপনার প্রিয় কাছের মানুষটি একাকী অনুভব করবে । যাই হোক, যেহেতু আপনারা দু'জনেই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরস্পরের অংশীদার হয়ে থাকেন, তাই আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষকে সেটা বোঝাতে সক্ষম হবেন । যেটি স্মরণীয়ভাবে উল্লেখযোগ্য হবে, তা হল আপনি দিনের শুরুতে নানাবিধ কাজকর্ম করবার উদ্যম পাবেন, কিন্তু দিনের মাঝামাঝি সময়ে এসে আপনার উদ্যমে ভাটা পড়তে পারে । এইভাবে, আপনার পক্ষে সবথেকে ভালো হবে যদি আপনি ব্যায়াম প্রভৃতির মাধ্যমে নিজের শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখেন পরবর্তী দিনগুলি আরো ভালোভাবে কাটানোর জন্য ।
মীন (PISCES) : আপনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে, আপনি আজকে কয়েক কোটি টাকা উপার্জন করতে পারবেন । সব ধরণের অর্থনৈতিক সাফল্যেই যে আপনি উল্লসিত হবেন এমন নয় কারণ, আপনার নিকট এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল মানসিক শান্তি, সৃষ্টিশীল কাজ এবং উন্নতি । আপনার উদ্যম এবং উৎসাহ কাজে লাগিয়ে, আপনি আপনার কর্মভার লাঘব করতে পারবেন ৷ কাজের গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রেও সচেষ্ট হবেন । কাজের মূল্যায়ন করে আপনাকে প্রচুর সমাদর করা হবে, যাতে আপনি অত্যন্ত সম্মানিত ও আনন্দিত বোধ করবেন ।