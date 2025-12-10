MSME-তে আগ্রহ বৃদ্ধিতে 'শিল্পের সমাধানে' কর্মসূচি, 18 দিনে দেড় লক্ষের বেশি আবেদন
ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে 'শিল্পের সমাধানে' শিবির ৷ যা সফল বলে দাবি সরকারের ৷
Published : December 10, 2025 at 9:04 PM IST
কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: রাজ্য সরকার আয়োজিত 'শিল্পের সমাধানে' কর্মসূচি সফল হয়েছে বলে জানাল ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প (MSME) এবং বস্ত্র দফতর ৷ গত 10 নভেম্বর থেকে 28 নভেম্বর পর্যন্ত চলা এই বিশেষ অভিযানে মোট 1 লক্ষ 52 হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছে বলে সূত্রের খবর ৷ যেখানে সবথেকে বেশি আগ্রহ দেখা গিয়েছে 'উদ্যম' (Udyam)-এর রেজিস্ট্রেশন এবং শিল্পীদের নাম নথিভুক্তকরণের ক্ষেত্রে ৷
ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প (MSME) এবং বস্ত্র দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মোট 2 হাজার 528টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ যেখানে মানুষের উপস্থিতি ছিল 3 লক্ষ 88 হাজারের বেশি ৷ সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে ৷
রাজ্য সরকারের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই কর্মসূচিতে সবথেকে বেশি আবেদন জমা পড়েছে এমএসএমই বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের 'উদ্যম' রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৷ সরকারি পোর্টালে এই রেজিস্ট্রেশনের জন্য 30,535টি আবেদন জমা পড়েছে ৷ এর ঠিক পরেই রয়েছে তাঁত ও কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের নাম নথিভুক্ত করার বিষয়টি ৷ এই বিভাগে মোট 28,103টি আবেদন জমা পড়েছে ৷
এছাড়াও রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে চালু হওয়া 'ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড' (Bhabisyat Credit Card) প্রকল্পের জন্য 4,072টি আবেদন জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মার্চ মাসে এমএসএমই দফতরের তরফে চারটি নতুন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল ৷ এর মধ্যে রয়েছে তাঁতি ও কারিগরদের জন্য মৃত্যুজনিত সুবিধা, পশ্চিমবঙ্গ হ্যান্ডলুম ও খাদি তাঁতি আর্থিক সুবিধা প্রকল্প 2024, পশ্চিমবঙ্গ কারিগর আর্থিক সুবিধা প্রকল্প 2024 এবং ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড ইন্টারেস্ট সাবসিডি স্কিম ৷ এই প্রকল্পগুলির সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই 'শিল্পের সমাধানে' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল ৷
শুধুমাত্র নতুন আবেদন গ্রহণ করাই নয়, এই শিবিরগুলিতে বকেয়া কাজ এবং আইনি জট খোলার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল ৷ লোন বা ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা মেটাতে এবং ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের নথিপত্র সংগ্রহের জন্য 2,221টি ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আইনি বা সংবিধিবদ্ধ ছাড়পত্র (Statutory Clearances) পাওয়ার ক্ষেত্রেও এই শিবিরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে জানিয়েছে সরকার ৷
দফতরের হিসেব অনুযায়ী, শিবিরগুলি থেকে 748টি ক্ষেত্রে এই ধরনের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ৷ মূলত, এমএসএমই দফতরের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের অন্যান্য সমস্ত ব্যাংক-লিংকড বা ঋণ প্রদানকারী প্রকল্পগুলির উপর জোর দেওয়াই ছিল, এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ৷ এই উদ্যোগে এমএসএমই দফতরের সঙ্গে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে রাজ্য সরকারের আরও সাতটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর ৷
অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা, উদ্যানপালন, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, কারিগরি শিক্ষা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি দফতর এই কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল ৷ যেহেতু এই দফতরগুলিও একাধিক প্রকল্পে ব্যাংকের ঋণের সঙ্গে যুক্ত, তাই তাদের উপস্থিতি সাধারণ মানুষকে এক ছাতার তলায় সমস্ত সুবিধা পেতে সাহায্য করেছে ৷
পরিসংখ্যান বলছে, আনন্দধারা প্রকল্পের আওতায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির লোন বা ক্রেডিট লিঙ্কেজের জন্য 80,504টি আবেদন জমা পড়েছে ৷ অন্যদিকে, সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের টার্ম লোনের জন্য 1,588টি এবং কারিগরি শিক্ষা দফতরের কর্মসংস্থান-সহ স্বল্পমেয়াদী দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য 1,964টি আবেদন জমা পড়েছে ৷
নভেম্বরকে রাজ্য ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প দফতর 'এমএসএমই মাস' হিসেবে পালন করেছে ৷ এই উদযাপনের অঙ্গ হিসেবেই 'শিল্পের সমাধানে' কর্মসূচিটি গ্রহণ করা হয়েছিল ৷ যা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ এবং উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে বলে দাবি সরকারের ৷