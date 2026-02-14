1.24 লক্ষ আক্রান্ত, আশি হাজার মৃত্যু! জরায়ু ক্যানসার রুখতে কবে দেশজুড়ে টিকাকরণ
স্তন ক্যানসারের পরেই বাড়ছে জরায়ু ক্যানসার, প্রশ্নের মুখে কেন্দ্র! ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে ওআরএসের জনক দিলীপ মহলানবিশকে স্মরণ ৷
Published : February 14, 2026 at 8:05 PM IST
কলকাতা, 14 ফেব্রুয়ারি: নারীদের স্তন ক্যানসারের পরেই এখন উদ্বেগ বাড়াচ্ছে জরায়ু ক্যানসার । পরিসংখ্যান বলছে, 2023 সালে দেশে প্রায় 1 লক্ষ 24 হাজার নারী এই ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন । মৃত্যু হয়েছে প্রায় আশি হাজারের । চিকিৎসকদের কথায়, এই ক্যানসার প্রতিরোধযোগ্য - তবু সচেতনতার অভাব, টিকার উচ্চমূল্য এবং সর্বজনীন কর্মসূচির অভাবে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক ।
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এটি সারভাইকাল ক্যানসার । এর অন্যতম প্রধান কারণ হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) । এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর ভ্যাকসিন রয়েছে । অর্থাৎ সময়মতো টিকাকরণ করলে বিপুল সংখ্যক আক্রান্তকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব । কিন্তু বেসরকারি ক্ষেত্রে এই টিকার খরচ সাধারণ পরিবারের নাগালের বাইরে । ফলে প্রতিরোধের সুযোগ থাকলেও তা সবার কাছে পৌঁছচ্ছে না ।
2024 সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচির ঘোষণা করা হয় । যদিও কবে থেকে দেশজুড়ে তা চালু হবে, তার নির্দিষ্ট সময়সীমা এখনও স্পষ্ট নয় । এ রাজ্যের কিছু সরকারি স্কুলে কিশোরীদের বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হচ্ছে । কয়েকটি বেসরকারি স্কুলও উদ্যোগ নিয়েছে। আলিপুর সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে 9 থেকে 26 বছর বয়সীদের বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়ার কর্মসূচিও শুরু হয়েছে ।
শনিবার এক অনুষ্ঠানে এসে আইসিএমআরের সচিব রাজীব বাহল জানান, “টিকাকরণ কর্মসূচি প্রক্রিয়াধীন । চলতি বছর কয়েকটি রাজ্যে শুরু হতে পারে । পরে ধাপে ধাপে অন্যান্য রাজ্যেও চালু করা হবে ।” তবে সর্বভারতীয় স্তরে তা কবে কার্যকর হবে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট ঘোষণা এখনও হয়নি ।
স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পর্ণমিতা ভট্টাচার্যর মতে, “এটাই একমাত্র ক্যানসার, যা ভ্যাকসিন দিয়ে রোখা সম্ভব । 9 থেকে 14 বছর বয়স এই টিকার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় । তবে পরে হলেও নেওয়া যায় । শুধু মেয়েরা নয়, ছেলেরাও টিকা নিতে পারে, কারণ সংক্রমণ একে অপরের মাধ্যমে ছড়ায় ।” তাঁর কথায়, ক্যানসারের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল । প্রতিরোধই সবচেয়ে বড় অস্ত্র ।
এই জনস্বাস্থ্য-আলোচনার আবহেই শনিবার বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের আইসিএমআর ক্যাম্পাসে উন্মোচিত হল চিকিৎসক দিলীপ মহলানবিশের অবক্ষয় মূর্তি। উপস্থিত ছিলেন রাজীব বাহল ও রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম-সহ স্বাস্থ্য কর্তারা ৷
কলেরা ও ডায়রিয়ায় ওআরএসের বহুল প্রয়োগের সূচনা চিকিৎসক দিলীপ মহলানবিশের হাত ধরেই। 1958 সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে চিকিৎসাজীবন শুরু করেন তিনি । পরে লন্ডনে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে যোগ দেন । 2022 সালে প্রয়াত হন এই জনস্বাস্থ্য-যোদ্ধা ।
স্যালাইনের সুচের বদলে ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপির প্রয়োগ বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বাঁচিয়েছে । রাজীব বাহলের কথায়, “ভারতে ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুহার কমাতে তাঁর অবদান অনন্য ।”
একদিকে প্রতিরোধযোগ্য ক্যানসারের বিরুদ্ধে টিকার লড়াই, অন্যদিকে জনস্বাস্থ্যে বিপ্লব আনা এক চিকিৎসকের স্মরণ— দুই ক্ষেত্রেই বার্তা একটাই: সময়মতো উদ্যোগই পারে হাজারো প্রাণ বাঁচাতে।