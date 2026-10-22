ব্যাগের গোপন কুঠুরিতে 1.14 কোটি টাকা মূল্যের ডলার ! কলকাতা বিমানবন্দরে আটক ব্যাংককগামী দুই যাত্রী
Recovery of dollars worth crores: খবরের কাগজে মোড়া ডলারের বান্ডিল লুকোনো ছিল ব্যাগের নীচে তৈরি 'ফলস বটম'-এ !
Published : October 22, 2026 at 3:27 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: ব্যাগের ভিতরে জামাকাপড়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ মার্কিন ডলার । বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না, ব্যাগের নীচে তৈরি করা হয়েছে আলাদা গোপন কুঠুরি । কিন্তু এক্স-রে স্ক্যানারে সেই সন্দেহজনক ছবি নজর এড়াল না নিরাপত্তাকর্মীদের । ব্যাগ খুলে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে এল খবরের কাগজে মোড়া ডলারের বান্ডিল । কলকাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ব্যাংককগামী দুই যাত্রীর কাছ থেকে উদ্ধার হল মোট 1 লক্ষ 19 হাজার 900 মার্কিন ডলার । ভারতীয় মুদ্রায় যার মূল্য প্রায় 1 কোটি 13 লক্ষ 64 হাজার টাকা ।
ঘটনাটি 19 অক্টোবর, সোমবারের । বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল 10টা 20 মিনিট নাগাদ আন্তর্জাতিক টার্মিনালের সিকিউরিটি হোল্ড এলাকায় পৌঁছেছিলেন ভুটান এয়ারলাইন্সের ব্যাংককগামী বিমান B3700-এর এক পুরুষ ও এক মহিলা যাত্রী । তাঁদের হাতে থাকা ব্যাগের এক্স-রে পরীক্ষা করার সময় সন্দেহজনক ছবি দেখতে পান সিআইএসএফের এক কর্মী । সন্দেহ হওয়ায় ব্যাগ দু'টি সরিয়ে নিয়ে তল্লাশির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।
এর পরেই সামনে আসে ডলার পাচারের অভিযোগে ব্যবহৃত কৌশল । ব্যাগের নীচের দিকে তৈরি করা হয়েছিল বিশেষ গোপন কুঠুরি, যা 'ফলস বটম' নামে পরিচিত । সেই অংশে খবরের কাগজে মুড়ে রাখা হয়েছিল মার্কিন ডলারের বান্ডিল । তল্লাশিতে পুরুষ যাত্রীর ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় 74 হাজার 900 ডলার । মহিলা যাত্রীর ব্যাগে পাওয়া যায় আরও 45 হাজার ডলার । সব মিলিয়ে উদ্ধার হওয়া বিদেশি মুদ্রার পরিমাণ প্রায় 1 লক্ষ 19 হাজার 900 ডলার !
সিআইএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ডলারের ভারতীয় মুদ্রায় আনুমানিক মূল্য 1 কোটি 13 লক্ষ 64 হাজার টাকা । এত বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা সঙ্গে রাখার স্বপক্ষে কোনও বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেননি ওই দুই যাত্রী ।
সিআইএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর উদ্ধার হওয়া কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ডলার এবং অভিযুক্ত দুই যাত্রীকে বিমানবন্দর কাস্টমস কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ।
কোথা থেকে এল এত ডলার ? কার নির্দেশে তা ব্যাংককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ? এই অর্থের সঙ্গে কোনও আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন কাস্টমসের আধিকারিকেরা । খতিয়ে দেখা হচ্ছে ডলারের উৎস, যাত্রীদের ভূমিকা ।
এক্স-রে স্ক্যানারে সিআইএসএফের নজরদারিই এই বিপুল অর্থ উদ্ধারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে । এখন তদন্তকারীদের নজর ব্যাগের গোপন কুঠুরি থেকে উদ্ধার হওয়া ডলারের উৎস এবং গন্তব্যের দিকে । ব্যাংককগামী দুই যাত্রীর হাত ধরে কি কোনও বড় চক্রের সন্ধান মিলবে, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে- সেই উত্তর খুঁজছে কাস্টমস ।