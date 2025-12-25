অভিষেকে ক্লিনশিট জিদান-পুত্র লুকার, গ্যালারিতে সাক্ষী রইলেন কিংবদন্তি
ঠাকুরদার দেশ আলজিরিয়ার হয়ে অ্য়াফকনে (AFCON) আত্মপ্রকাশ করলেন জিদান-পুত্র ৷
Published : December 25, 2025 at 1:25 PM IST
রাবাত (মরক্কো), 25 ডিসেম্বর: এ যেন স্বপ্নের সূচনা ৷ কিংবদন্তির সন্তান হওয়ার চ্য়ালেঞ্জ সামলানো সহজ কাজ নয় ৷ তবে জাতীয় দলের হয়ে আফ্রিকা কাপ অব নেশনস (AFCON) আত্মপ্রকাশে সেইসব চ্য়ালেঞ্জ খুব ভালোভাবে সামলালেন লুকা জিদান ৷ হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন ৷ ফরাসি কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের পুত্র লুকা জিদান ৷ 27 বছর বয়সে বুধবার অ্যাফকনে আত্মপ্রকাশ হয়ে গেল তাঁর ৷ আর আত্মপ্রকাশে বিপক্ষ দলের যাবতীয় আক্রমণ বিশ্বস্ত দস্তানায় আটকে দিলেন কিংবদন্তি-পুত্র ৷
আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে বুধবার গোলরক্ষক লুকার আত্মপ্রকাশ হল আলজিরিয়ার জার্সিতে ৷ সুদানের বিরুদ্ধে কেরিয়ারের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আবির্ভাবে ক্লিনশিটও রাখলেন তিনি ৷ আর জিদান-পুত্রের অভিষেক ম্য়াচে বিপক্ষকে 3-0 গোলে উড়িয়ে দিল আলজিরিয়া ৷ জোড়া গোল করলেন রিয়াদ মাহরেজ ৷ সবচেয়ে বড় কথা অ্য়াফকনে সন্তানের সফল আত্মপ্রকাশ গ্যালারি থেকে তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করলেন 1998 ফ্রান্সের বিশ্বজয়ের নায়ক জিনেদিন জিদান ৷
জন্ম ফ্রান্সের মার্সেই শহরে হলেও ঠাকুরদা স্মেইল জিদানের দেশ আলজিরিয়ার হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রতিনিধিত্ব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লুকা ৷ অক্টোবরে বিশ্বকাপ যোগ্য়তা-অর্জনের ম্যাচে উগান্ডার বিরুদ্ধে আলজিরিয়া সিনিয়র দলের হয়ে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল তাঁর ৷ বুধবার আফ্রিকা সেরার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জিদান-পুত্রের স্বপ্নপূরণ হল বলা যায় ৷ তবে লুকা এদিন একাদশে জায়গা করে নিলেন দলের প্রথম গোলরক্ষক চোট পেয়ে বসায় ৷ আলেকজান্দ্রে ওউকিদজার পরিবর্তে অ্যাফকনের প্রথম ম্যাচটি খেলে ফেললেন স্পেনের ক্লাব গ্রানাদার এই গোলরক্ষক ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো আলজিরিয়া সিনিয়র দলের হয়ে খেললেও বয়সভিত্তিক বিভিন্ন বিভাগে ফ্রান্সেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন লুকা ৷
Zidane is a proud dad. 🥹#TotalEnergiesAFCON2025 | #WePlayDifferent pic.twitter.com/jOcESKiQVF— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 24, 2025
গৃহযুদ্ধে অশান্ত সুদানের বিরুদ্ধে এদিন ম্য়াচের দ্বিতীয় মিনিটে গোল তুলে নেন মাহরেজ ৷ এরপর প্রথমার্ধেই দশজনে হয়ে যায় সুদান ৷ 39 মিনিটে লাল-কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন সালাহ আদেল ৷ সংখ্য়াতত্ত্বে এগিয়ে থাকার সুবিধা দ্বিতীয়ার্ধে আদায় করে নেয় আলজিরিয়া ৷ 61 মিনিটে দ্বিতীয় গোল তুলে নিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করে ফেলেন আল-আহিল উইঙ্গার মাহরেজ ৷ 85 মিনিটে আলজিরিয়ার তৃতীয় গোলটি ইব্রাহিম মাজার ৷
FULL-TIME! 🇩🇿🇸🇩— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 24, 2025
A smooth start for Algeria with a 3-0 win in their opening match. 🤩#TotalEnergiesAFCON2025 | @tecnomobile pic.twitter.com/kZVT5VxyPV
জয় দিয়ে অভিযান শুরুর পর আগামী 28 ডিসেম্বর আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের দ্বিতীয় ম্যাচে বুরকিনা ফাসোর মুখোমুখি হবে আলজিরিয়া ৷ প্রথম ম্যাচ জিতে জোড়া গোলের নায়ক মাহরেজ বলেন, "জয় দিয়ে শুরু করাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৷ গত দু'টো আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে আমাদের শুরুটা ভালো হয়নি ৷ তাই এবারের শুরুটা ভালো চেয়েছিলাম এবং তা হয়েছে ৷"