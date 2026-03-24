কোচ হিসেবে প্রত্যাবর্তন, বিশ্বকাপের পর এমবাপেদের দায়িত্ব নিচ্ছেন জিদান

কোচ হিসেবে প্রত্যাবর্তন, বিশ্বকাপের পর এমবাপেদের দায়িত্ব নিচ্ছেন জিদান
কোচ হিসেবে দু'টি দফায় রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্বে ছিলেন 1998 ফ্রান্সের বিশ্বজয়ের নায়ক ৷ 'লস ব্ল্যাঙ্কস' ম্য়ানেজার হিসেবে জিতেছেন 11টি ট্রফি ৷
Published : March 24, 2026 at 11:37 AM IST
প্যারিস, 24 মার্চ: শেষবার তাঁকে ম্য়ানেজার হিসেবে রিয়াল মাদ্রিদ ডাগআউটে দেখা গিয়েছিল 2021 সালে ৷ এরপর পেরিয়ে গিয়েছে পাঁচ বছর ৷ কিন্তু রিয়াল পরবর্তী আর কোনও দলের ম্য়ানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেননি জিনেদিন জিদান ৷ অবশেষে কোচ বা ম্য়ানেজার হিসেবে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে 1998 ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী তারকার ৷ সব ঠিক থাকলে 2026 বিশ্বকাপ পরবর্তী সময় ফ্রান্সের জাতীয় দলেরই দায়িত্ব গ্রহণ করছেন 'জিজৌ' ৷
বর্তমানে ফ্রান্সের জাতীয় দলের দায়িত্বে রয়েছেন দিদিয়ের দেশঁ ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোয় চলতি বছর অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপের পর দায়িত্ব থেকে অব্য়াহতি নেবেন তিনি ৷ অর্থাৎ, 1998 বিশ্বকাপজয়ী দলের সতীর্থের জুতোতেই পা গলাবেন জিদান ৷ ইএসপিএন-এর রিপোর্ট অন্তত তেমনটাই বলছে ৷ এ বিষয়ে ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে জিদানের মৌখিক চুক্তিও সারা হয়ে গিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে প্রকাশ ৷
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের (FFF) প্রেসিডেন্ট ফিলিপ দিয়ালোও নিশ্চিত করেছেন যে পরবর্তী কোচ বেছে নেওয়ার কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ ৷ সবমিলিয়ে দু'য়ে দু'য়ে চার হওয়ার পথে ৷ রুবেন আমোরিমকে ছাঁটাইয়ের পর কোচের পদে বসানোর জন্য ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইটেড জিদানের দ্বারস্থ হয়েছিল বলে বিভিন্ন রিপোর্ট প্রকাশ ৷ কিন্তু প্রিমিয়র লিগ জায়ান্টদের সেই প্রস্তাব 'জিজৌ' প্রত্যাখ্য়ান করেছিলেন বলে খবর ৷ মনে করা হচ্ছে ফ্রান্সের জাতীয় দলের গুরুদায়িত্ব বেছে নিতেই ইউনাইটেডকে ফিরিয়েছিলেন ফরাসি কিংবদন্তি ৷
গতবছর এক সাক্ষাৎকারে কিলিয়ান এমবাপেদের দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছেপ্রকাশ করেছিলেন জিদান ৷ সব পরিকল্পনামাফিক চললে তাঁর সেই ইচ্ছেপূরণ হতে চলেছে খুব শীঘ্রই ৷ এর আগে দু'টি দফায় রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন প্রাক্তন এই তারকা মিডফিল্ডার ৷ যিনি ফুটবলার হিসেবেও দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন 'লস ব্ল্য়াঙ্কস' শিবিরে ৷
Zinedine Zidane will succeed Didier Deschamps as France national team head coach in the summer, with a verbal agreement already reached, sources have told @LaurensJulien.— ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2026
ম্যানেজার হিসেবে 2016-2021 রিয়ালকে 11টি ট্রফি দিয়েছেন জিনেদিন জিদান ৷ যার মধ্যে 2015-2016, 2016-17 এবং 2017-18 টানা তিনবার রিয়ালকে ইউরোপ সেরা করেছিলেন তিনি ৷ এছাড়া রিয়াল ম্যানেজার হিসেবে জোড়া লা-লিগা, জোড়া স্প্য়ানিশ সুপার কাপ, জোড়া উয়েফা সুপার কাপ এবং জোড়া ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ এনে দিয়েছেন জিদান ৷
আসন্ন বিশ্বকাপে গ্রুপ-আই'তে সেনেগাল, নরওয়ের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে দু'বারের বিশ্বজয়ী ফ্রান্স ৷ যোগ্যতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে নিশ্চিত হবে গ্রুপের আরেকটি দল ৷ সেনেগালের বিরুদ্ধে ম্য়াচ দিয়ে আগামী 17 জুন বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে 'লেস ব্লুজ' ৷