দেশঁ'র জুতোয় পা গলিয়ে ফ্রান্সের নতুন কোচ জিদান

দেশঁ'র জুতোয় পা গলিয়ে ফ্রান্সের নতুন কোচ জিদান
ফ্রান্স জাতীয় দলে দিদিয়ের দেশঁ জমানার অবসান ৷ 14 বছর বাদে নয়া কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিলেন কিংবদন্তি জিনেদিন জিদান ৷
Published : July 28, 2026 at 4:40 PM IST
প্যারিস, 28 জুলাই: সবকিছু একপ্রকার নিশ্চিত ছিলই ৷ কয়েকবছরের জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে শেষমেশ ফ্রান্সের জাতীয় দলের কোচ হিসেবে নিযুক্ত হলেন জিনেদিন জিদান ৷ মঙ্গলবার ফরাসি কিংবদন্তির হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল দেশের ফুটবল ফেডারেশনের তরফে ৷
সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপ যে পূর্বতন কোচ দিদিয়ের দেশঁ'র শেষ অ্যাসাইনমেন্ট, সেকথা জানা ছিল অনুরাগীদের ৷ এমনকী উত্তরসূরি হিসেবে জিদানের নাম নিশ্চিতই ছিল ৷ আগামী 2030 বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে ফরাসি ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ'কে তিনটি উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দেওয়া কোচের ৷ জাতীয় দলের হয়ে 108 ম্য়াচ খেলা এবং ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বজয়ের (1998) নায়ক জিদান 2021 পর্যন্ত ছিলেন রিয়ালের ডাগআউটে ৷
পাঁচ বছরের ব্যবধানে ফের কোচিং'য়ে প্রত্যাবর্তন জিজৌ'র ৷ এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে ৷ তৃতীয়স্থান নির্ণায়ক ম্য়াচে ইংল্য়ান্ডের কাছে 4-6 গোলে হেরে বিশ্বকাপে চারে শেষ করে 14 বছর পর ফ্রান্সের জাতীয় দলের দায়িত্ব ছেড়েছেন দেশঁ ৷ তাঁর জুতোয় পা গলিয়ে বছর চুয়ান্ন'র জিদান বলেন, "আমি প্রায়শই বলে থাকি ফ্রান্স জাতীয় দলের তুলনায় বড় কিছু হয় না ৷ তাই জাতীয় দলের কোচ হওয়া আমার কাছে আনন্দের এবং একইসঙ্গে গর্বের মুহূর্ত ৷"
একইসঙ্গে উচ্চাকাঙ্খা নিয়েই যে তিনি ফ্রান্সের জাতীয় দলের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করছেন তাও স্পষ্ট করেছেন জিদান ৷ দিদিয়ের দেশঁ এবং তাঁর কোচিং স্টাফদের উপর 14 বছর ভরসা রাখায় ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে জিজৌ বলেন, "আমারও দলের সাপোর্ট স্টাফদের নিয়ে বিশেষ ভাবনাচিন্তা রয়েছে ৷ বলার প্রয়োজন নেই যে জাতীয় দলকে নিয়ে আমি উচ্চাকাঙ্খী ৷"
𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026
ক্লাব ফুটবলে বিশেষ করে রিয়ালের ম্য়ানেজার হিসেবে প্রশ্নাতীত সাফল্য পাওয়া জিদানের হাতে এমবাপে'দের ভবিষ্যৎ সঁপে দিয়ে আশ্বস্ত ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনও ৷ আগামী সেপ্টেম্বরে নেশনস লিগ দিয়ে ফ্রান্সের কোচ হিসেবে পথচলা শুরু হবে 1998 এবং 2002 ইউরো জয়ের নায়কের ৷ জিদানের অধীনে আগামী 25 সেপ্টেম্বর তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রথম ম্য়াচ খেলবে 'লেস ব্লুজ' ৷ তিন-তিনটি উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ছাড়াও রিয়ালের ম্য়ানেজার হিসেবে জিদান জিতেছেন জোড়া লা-লিগা, জোড়া ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ, জোড়া উয়েফা সুপার কাপ ও জোড়া স্প্যানিশ সুপার কাপ ৷