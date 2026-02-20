শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দলকে জিতিয়ে রোহিতকে টপকালেন জিম্বাবোয়ে অধিনায়ক

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দলকে জিতিয়ে রোহিতকে টপকালেন জিম্বাবোয়ে অধিনায়ক
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঝোড়ো 45 রানের ইনিংস খেলে ম্য়াচের সেরা হলেন জিম্বাবোয়ে ক্যাপ্টেন সিকন্দর রাজা ৷
Published : February 20, 2026 at 1:31 PM IST
কলম্বো, 20 ফেব্রুয়ারি: অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয় যে ফ্লুক ছিল না শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে প্রমাণ করল জিম্বাবোয়ে ৷ হোক না নিয়মরক্ষার ম্যাচ ৷ বৃহস্পতিবার কলম্বোয় জিম্বাবোয়ের পারফরম্যান্স সুপার-এইটে নামার আগে নিঃসন্দেহে নতুন করে ভাবাবে বাকি সাত প্রতিপক্ষকে ৷ সহআয়োজকদের তাদেরই মাঠে ছয় উইকেটে হারিয়ে এদিন অপরাজিত থেকে সুপার-এইটে পা রাখল অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার, হেনরি ওলোঙ্গার দেশ ৷ আর জিম্বাবোয়ের সেই জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন সিকন্দর রাজা ৷
179 রান তাড়া করতে নেমে ব্য়াট হাতে বৃহস্পতিবার কলম্বোয় 26 বলে 45 রানে ঝোড়ো ইনিংস খেললেন রাজা ৷ অধিনায়কোচিত পারফরম্যান্সে ম্য়াচের সেরা তিনি ৷ আর ম্য়াচ সেরার পুরস্কার জিতে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার একটি রেকর্ড ভেঙে দিলেন জিম্বাবোয়ে অধিনায়ক ৷ আইসিসি ইভেন্টে সবচেয়ে বেশি বয়সি অধিনায়ক হিসেবে ম্য়াচ সেরার পুরস্কার জিতে নিলেন সিকন্দর রাজা ৷ যে নজির আগে ছিল বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার ঝুলিতে ৷
গতবছর চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে 76 রানের ইনিংস খেলেছিলেন রোহিত শর্মা ৷ যা তাঁকে ম্য়াচ সেরার পুরস্কার এনে দিয়েছিল ৷ তখন রোহিতের বয়স ছিল 37 বছর 331 দিন ৷ একইসঙ্গে সবচেয়ে বয়স্ক অধিনায়ক হিসেবে আইসিসি ইভেন্টে ম্য়াচ সেরার পুরস্কার জেতার নজিরও জুড়ে গিয়েছিল 'হিটম্যান'-এর নামের সঙ্গে ৷ এদিন 39 বছর 301 দিন বয়সে ম্য়াচ সেরা হয়ে সেই নজিরে রোহিতকে টপকে গেলেন রাজা ৷
পাশাপাশি টি-20 বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি বয়সে ম্য়াচ সেরার পুরস্কার জেতার তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে উঠে এলেন সিকন্দর রাজা ৷ জিম্বাবোয়ে অধিনায়ক এক্ষেত্রে টপকে গেলেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক শোয়েব মালিককে ৷ কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি বয়সে ম্য়াচ সেরার পুরস্কার জিতেছেন সনথ জয়সূর্য ৷ 39 বছর 345 দিন বয়সে ম্য়াচ সেরা হওয়ার নজির রয়েছে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অলরাউন্ডার তথা বর্তমান কোচের ঝুলিতে ৷
এদিন তিন বল বাকি থাকতে চার উইকেট হারিয়ে শ্রীলঙ্কার দেওয়া টার্গেট ছুঁয়ে ফেলে জিম্বাবোয়ে ৷ দু'টি চার ও চারটি ছক্কায় 45 রানের ইনিংস সাজান অধিনায়ক সিকন্দর রাজা ৷ পাশাপাশি ব্যাট হাতে জিম্বাবোয়ের জয়ে বড় ভূমিকা নেন ওপেনার ব্রায়ান বেনেট ৷ আটটি বাউন্ডারিতে 48 বলে 63 রান আসে তাঁর ব্য়াটে ৷ সুপার-এইটে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে জিম্বাবোয়ে ৷