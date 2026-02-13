প্রথম বিশ্বকাপের পুনরাবৃত্তি, অজিদের ধরাশায়ী করে চমক জিম্বাবোয়ের

প্রথম বিশ্বকাপের পুনরাবৃত্তি, অজিদের ধরাশায়ী করে চমক জিম্বাবোয়ের
প্রথম দু'ম্য়াচে টানা জয় সুপার-এইটের পথে অনেকটাই এগিয়ে দিল জিম্বাবোয়েকে ৷ তবে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লেন অধিনায়ক সিকন্দর রাজা ৷
Published : February 13, 2026 at 3:36 PM IST
কলম্বো, 13 ফেব্রুয়ারি: খাতায়-কলমে দুর্বল হলেও জিম্বাবোয়ে যে কোনও মুহূর্তে যে চমকে দিতে পারে, সে কথা অজানা নয় ৷ অন্য়দিকে প্রথম ম্য়াচ সহজে জিতলেও চোট-আঘাতে বিপর্যস্ত অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে একটা খটকা ছিলই ৷ শুক্রবারের কলম্বোয় সেই খটকাই যেন বাস্তব রূপ নিল ৷ 19 বছর পর টি-20 বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সাক্ষাতে ফের অস্ট্রেলিয়াকে হারাল জিম্বাবোয়ে ৷ এর আগে 2007 বিশ্বকাপের প্রথম সংস্করণেও অজিদের মাটি ধরিয়েছিল তারা ৷ এদিন প্রেমদাসায় 23 রানে জিতে চমক জিম্বাবোয়ের ৷ যাকে অনায়াসে চলতি বিশ্বকাপের প্রথম অঘটন বলা যায় ৷
জিম্বাবোয়ের দেওয়া 170 রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে 146 রানে অলআউট অস্ট্রেলিয়া ৷ 17 রানে চার উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা ব্লেজিং মুজারবানি ৷ তিন উইকেট গেল ক্রিস ইভান্সের ঝুলিতে ৷ দুই পেসারের দাপটে হারের ফলে টি-20 বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম জয়ের অপেক্ষা বাড়ল অজিদের ৷
মিচেল মার্শ ছিলেন না এদিনও ৷ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধেও তাই নেতৃত্বের ব্য়াটন ছিল ট্রাভিস হেডের কাঁধে ৷ যিনি টস হেরে জিম্বাবোয়েকে এদিন প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান ৷ অস্ট্রেলিয়া একাদশে এদিন প্রত্য়াবর্তন হয় মারকুটে ব্য়াটার টিম ডেভিড ও বেন ডুয়ার্শুইসের ৷ গত ম্য়াচের নায় ন্যাথন এলিস, ডুয়ার্শুইস, অ্যাডাম জাম্পাদের সামলে স্কোরবোর্ডে মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে 169 রান তোলে জিম্বাবোয়ে ৷ একটি করে উইকেট নেন দুই অলরাউন্ডার মার্কাস স্টোইনিস ও ক্য়ামেরন গ্রিন ৷ জিম্বাবোয়ের হয়ে সর্বাধিক 56 বলে 64* রান করেন ওপেনার ব্রায়ান বেনেট ৷ তিনি মারেন সাতটি চার ৷
A perfect two from two record for Zimbabwe against Australia in #T20WorldCup matches 👏— ICC (@ICC) February 13, 2026
More on their famous win 👉 https://t.co/DGcVByz7gH pic.twitter.com/UDJdtaXPz2
এছাড়া 35 রান আসে আরেক ওপেনার তাদিওয়ানাসে মারুমানি ও রায়ান বুরির ব্য়াটে ৷ 13 বলে 25 রানে অপরাজিত থাকেন সিকন্দর রাজা ৷ জবাবে রান তাড়া করতে নেমে চরম ব্য়াটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়ে অস্ট্রেলিয়া ৷ 29 রানে চার উইকেট হারায় তারা ৷ যা ছিল অশনি সংকেত ৷ পঞ্চম উইকেটে গ্লেন ম্য়াক্সওয়েল ও ম্য়াট রেনশঁ জুটি অবশ্য ম্য়াচ বের করে নেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন ৷ কিন্তু ভাগ্যদেবতা আজ সুপ্রসন্ন ছিল জিম্বাবোয়ের ৷ পঞ্চম উইকেটে 76 রানের জুটি ভাঙতেই ফের তাসের ঘর অজি ব্যাটিং লাইন-আপ ৷
Zimbabwe beat Australia by 23 runs 🎉— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) February 13, 2026
Match Details 👉 https://t.co/v7MN1B6xMe#T20WorldCup #ZIMvAUS pic.twitter.com/tlRIJPyg2j
31 রানে আউট হন প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ ম্য়াক্সওয়েল ৷ জলে যায় পাঁচটি চার ও এক ছক্কায় সাজানো রেনশঁর 44 বলে 65 রানের ইনিংস ৷ মুজারবানি ও ইভান্সের দাপটে 19.3 ওভারে 146 রানে গুটিয়ে যায় অজি ইনিংস ৷ প্রথম ম্য়াচে ওমানকে হারানোর পর অস্ট্রেলিয়া 'বধ' করে সুপার-এইটের দৌড়ে দারুণভাবে এগোল জিম্বাবোয়ে ৷ অন্যদিকে দুশ্চিন্তা বাড়ল অস্ট্রেলিয়ার ৷