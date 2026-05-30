ZEE'র হাত ধরে ভারতে ফুটবল বিশ্বকাপের সম্প্রচার ! শীঘ্রই আসছে ঘোষণা
ফিফা'র সঙ্গে ZEE'র চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা একেবারে শেষ পর্যায়ে ৷ 24 থেকে 48 ঘণ্টার মধ্যে ঘোষণা আসতে পারে বলে সূত্রের খবর ৷
Published : May 30, 2026 at 3:27 PM IST
হায়দরাবাদ, 30 মে: ফুটবল বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়তে হাতে সময় দু'সপ্তাহেরও কম ৷ এমতাবস্থায় ভারতে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এর সম্প্রচার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টালবাহানা অব্যাহত ছিল ৷ শেষমেশ হাসি ফুটতে চলেছে ফুটবল অনুরাগীদের মুখে ৷ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট'কে যদি সত্যি বলে ধরা হয় তাহলে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফা'র সঙ্গে ZEE-এর কথাবার্তা একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে ৷ অর্থাৎ, ZEE'র হাত ধরে টেলিভিশন কিংবা মোবাইল অ্যাপে বিশ্বকাপে দেখবে দেশের মানুষ ৷
জানা গিয়েছে, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে চলে আসতে পারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ৷ ইতিপূর্বে রিলায়েন্স-ডিজনি যৌথ ভেঞ্চার ভারতে বিশ্বকাপ সম্প্রচার করতে আগ্রহী থাকলেও ফিফা'র সঙ্গে তাদের আলোচনা শেষমেশ ব্যর্থ হয় ৷ দৌড়ে ছিল সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক-ও ৷ কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে তারা শেষ পর্যন্ত বিড করেনি ৷ শেষমেশ দেশের ফুটবল অনুরাগীদের মুশকিল আসান হয়ে উঠতে চলেছে ZEE ৷ 30 থেকে 35 মিলিয়ন মার্কিন ডলারে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সম্প্রচার স্বত্ব পেতে চলেছে বলে বিভিন্ন রিপোর্টে প্রকাশ ৷
যা খবর তাতে একাধিক ভাষায় বিশ্বকাপের ম্য়াচগুলি দেখানোর বন্দোবস্ত করছে সংস্থা ৷ ইতিমধ্যেই ZEE-এর তরফে সেই তৎপরতাও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷ মুম্বইয়ের স্টুডিয়োয় চলছে বিভিন্ন ভাষায় বিশ্বকাপ সম্প্রচারের বন্দোবস্ত ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো বিশ্বকাপ আয়োজনের সম্প্রচার স্বত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে পেয়ে গেল এটি হবে স্পোর্টস ব্রডকাস্টিংয়ে ZEE-এর প্রত্য়াবর্তন ৷ এদেশে বিশ্বকাপ সম্প্রচারের বিষয়টি গতি পেয়েছে সম্প্রতি ইউনাইট 8 স্পোর্টস ব্র্যান্ডের অধীনে ZEE একাধিক খেলাধুলোর চ্য়ানেল লঞ্চ করায় ৷
BIG NEWS FOR INDIAN FOOTBALL FANS!— Shaji Prabhakaran (@Shaji4Football) May 23, 2026
The wait is finally over. Negotiations are complete, and the official announcement for the FIFA World Cup 2026 broadcasting partner in India is expected next week! 🇮🇳
After months of uncertainty, fans can finally relax, the World Cup will be…
চ্যানেলগুলি হল যথাক্রমে ইউনাইট 8 স্পোর্টস-ওয়ান এবং ইউনাইট 8 স্পোর্টস-ওয়ান এইচডি (হিন্দি) ৷ এছাড়া ইউনাইট 8 স্পোর্টস-টু এবং ইউনাইট8 স্পোর্টস-টু এইচডি'ও (ইংরাজি) লঞ্চ হয়েছে ৷ আপাতত আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা ৷ বিশ্বকাপের লাইভ স্ট্রিমিং অনুরাগীরা উপভোগ করবেন ZEE-5 অ্যাপ কিংবা ওয়েবসাইটে ৷
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত হতে চলা 2026 ফিফা বিশ্বকাপে আয়োজিত হবে 104টি ম্য়াচ ৷ এই প্রথমবার বিশ্ব ফুটবলের মহামঞ্চ 48টি দেশের লড়াই দেখবে ৷ উত্তর আমেরিকার সময়ানুযায়ী ভারতে অধিকাংশ ম্য়াচই শুরু হবে মধ্যরাত, অধিক রাত কিংবা খুব সকালে ৷ ফলত ভিউয়ারশিপের কথা মাথায় রেখে ভারতে বিশ্বকাপ সম্প্রচারের বিষয়ে আগ্রহ হারাচ্ছিল সংস্থাগুলো ৷ শেষমেশ সব ঠিক থাকলে ZEE-এর হাত ধরে বিশ্বকাপ দেখবেন ভারতের অনুরাগীরা ৷