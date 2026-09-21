চেন্নাইয়ের হটসিটে জাহির, ফ্লেমিং'য়ের বদলি খুঁজে নিল সিএসকে

চেন্নাইয়ের হটসিটে জাহির, ফ্লেমিং'য়ের বদলি খুঁজে নিল সিএসকে
বেশ কিছু নাম নিয়ে জল্পনা চললেও অনুরাগীদের খানিকটা অবাক করেই চেন্নাইয়ের হেড কোচের পদে বসলেন বিশ্বজয়ী পেসার ৷
Published : September 21, 2026 at 8:05 PM IST
চেন্নাই, 21 সেপ্টেম্বর: 18 বছরের সম্পর্ক ইতি টেনে কয়েকমাস আগে সরে দাঁড়িয়েছিলেন স্টিফেন ফ্লেমিং ৷ ফলত ফাঁকা ছিল চেন্নাই সুপার কিংসের হেড কোচের পদ ৷ ফ্লেমিং'য়ের জুতোয় পা গলাবেন কে ? চলছিল জল্পনা ৷ অবশেষে সোমবার সব জল্পনার ইতি ঘটিয়ে জাহির খান'কে হেড কোচের পদে বসাল পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নরা ৷
এদিন নয়া কোচের ঘোষণা অবশ্য অনাড়ম্বরভাবেই সারল সিএসকে ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে চেন্নাই সুপার কিংস এদিন লেখে, "বাঁ-হাতি এবার দায়িত্ব নিচ্ছেন ৷ চেন্নাই সুপার কিংসের নয়া কোচ হিসেবে জাহির খান'কে স্বাগত ৷" পরবর্তীতে অবশ্য জাহির খানের ছবি-সহ আরও একটি পোস্ট এসেছে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে ৷
সে যাইহোক, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজির নয়া কোচ হওয়ার দৌড়ে ছিল বেশ কতগুলি নাম ৷ সেখানে ভারতকে টি-20 বিশ্বকাপ জেতানো কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের যেমন নাম ছিল, তেমনই ঘোরাফেরা করছিল বিশ্বজয়ী ইংরেজ অধিনায়ক ইয়ন মরগ্যানের নাম ৷ গত সপ্তাহে আবার কোনও কোনও সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে ব্য়াটিং কোচ এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার মাইকেল হাসি-ই সম্ভবত দায়িত্ব নিচ্ছেন ইয়েলো ব্রিগেডের ৷ কিন্তু সকলকে ছাপিয়ে খানিকটা চমকপ্রদভাবেই সিএসকে'র হটসিটে বসলেন জাহির ৷
এর আগে 2024 সালের অগস্ট মাসে বিশ্বকাপজয়ী বাঁ-হাতি পেসারকে মেন্টর পদে বসিয়েছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস ৷ কিন্তু এক মরশুমের বেশি লম্বা হয়নি জাহিরের সঙ্গে এলএসজির পথচলা ৷ এদিকে জল্পনায় বহু নাম উঠে আসলেও পরবর্তী কোচ হিসেবে সিএসকে কোনও ভারতীয়কেই বেছে নেওয়ার পক্ষপাতী বলে শোনা যাচ্ছিল ৷ ফলত ভেসে উঠেছিল হেমাঙ্গ বাদানির নামও ৷ কিন্তু শেষমেশ জাহিরে পড়ল সিলমোহর ৷
ZAK HERE FOR THE PRIDE! 🦁#WhistlePodu for the Head Coach of Chennai Super Kings! 🥳💛— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 21, 2026
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হেড কোচ হিসেবে কোনও ফ্র্য়াঞ্চাইজিতে প্রথমবার যুক্ত হতে চললেও আইপিএলের কোচিং স্টাফ হিসেবে বা ক্রিকেট অপারেশনসে জাহিরের অভিজ্ঞতা নেহাত মন্দ নয় ৷ 2017 সালে ভারতীয় দলের বোলিং পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করেছেন দেশের অন্যতম সেরা পেসার ৷ এরপর দীর্ঘদিন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্রিকেট অপারেশনসে জড়িত ছিলেন তিনি ৷ শেষমেশ লখনউয়ের মেন্টর পদে অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছেন জাহির ৷
চেন্নাইয়ের কোচ হওয়ার অর্থ জাতীয় দলে একদা তাঁর অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে নয়া ফ্র্য়াঞ্চাইজিতে রি-ইউনিয়ন হবে জাহিরের ৷ তবে 2026 মরশুমে একটিও ম্য়াচ না-খেলা মাহি আগামী মরশুমে কি কোনও ম্য়াচ খেলবেন আইপিএলে ? সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও এখনও খাতায়-কলমে সিএসকে ক্রিকেটার তিনি ৷ পাশাপাশি ধোনি মাঠে না-নামলেও কোচিং স্টাফ হিসেবে জাহিরের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সিএসকে'র জন্য় লড়বেন না, কে বলতে পারে ৷