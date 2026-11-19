প্রথম ভারতীয় হিসেবে 400 টি-20 উইকেট, ইতিহাস গড়লেন চাহাল
তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে মুস্তাক আলি ট্রফির ম্য়াচে নজিরে নাম লেখালেন পঞ্জাব কিংস ক্রিকেটার ৷
Published : November 19, 2026 at 4:09 PM IST
ইন্দোর, 19 নভেম্বর: জাতীয় দলের চৌকাঠ থেকে আপাতত যোজন দূরে তিনি ৷ সাম্প্রতিক অতীতে নর্দাম্পটনশায়াররে হয়ে কাউন্টিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে ৷ এবার ঘরোয়া টি-20 প্রতিযোগিতায় ইতিহাস গড়লেন যুজবেন্দ্র চাহাল ৷ দেশের প্রথম বোলার হিসেবে কুড়ি-বিশের ফরম্য়াটে 400 উইকেটের মালিক হলেন লেগস্পিনার ৷
রাজ্য দল হরিয়ানার হয়ে চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলিতে অংশ নিচ্ছেন চাহাল ৷ বুধবার তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে সেই প্রতিযোগিতাতেই নজিরে নাম লেখালেন পঞ্জাব কিংস ক্রিকেটার ৷ চারশো উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁতে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে মাত্র এক উইকেট প্রয়োজন ছিল চাহালের ৷ ষষ্ঠ ওভারে ওপেনার অমিত সাত্বিককে ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে এদিন সেই মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন জাতীয় দলের স্পিনার ৷ সেইসঙ্গে টি-20তে দেশের অন্যতম সফল বোলার হিসেবে তাঁর আসন আরও পোক্ত করে নিলেন হরিয়ানা ক্রিকেটার ৷
এদিন ম্যাচে চার ওভার হাত ঘুরিয়ে 16 রানে চার উইকেট নেন চাহাল ৷ তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ম্যাচের পর 206 ম্যাচে লেগস্পিনারের নামের পাশে আপাতত 402টি টি-20 উইকেট ৷ চাহালের পাশাপাশি হরিয়ানার হয়ে তিনটি উইকেট নেন নিশান্ত সিন্ধুও ৷ বিপক্ষ বোলারদের দাপটে 19.5 ওভারে 124 রানে গুটিয়ে যায় তামিলনাড়ুর ইনিংস ৷
ভারতীয় বোলার হিসেবে সর্বাধিক টি-20 উইকেট সংগ্রহের নিরিখে চাহালের পর দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন ভুবনেশ্বর কুমার (366), তৃতীয়স্থানে জসপ্রীত বুমরা (354) ৷ সম্প্রতি 2027 আইপিএলের আগে চাহালকে ধরে রেখেছে পঞ্জাব কিংস ৷ 2025 সংস্করণের আগে 18 কোটি টাকায় তাঁকে দলে নিয়েছিল প্রীতি জিন্টা মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ এর আগে রাজস্থান রয়্যালস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়েও কোটিপতি লিগে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তিনি ৷ জাতীয় দল থেকে দূরে থাকলেও ঘরোয়া ক্রিকেট এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে চাহালের ধারাবাহিক ভালো পারফরম্য়ান্সের পুরস্কার তাঁর এই মাইলস্টোন ৷
🚨 HISTORY BY YUZVENDRA CHAHAL 😍 - He becomes the first Indian bowler to complete 400 wickets in T20s. Sadly he never played a T20I World Cup match for India. https://t.co/1DxwM6H3q2— Johns. (@CricCrazyJohns) November 19, 2026
চাহালের মাইলস্টোন ম্য়াচে বুধবার সহজ জয় কুড়িয়ে নেয় হরিয়ানাও ৷ 16.1 ওভারে মাত্র তিন উইকেট হারিয়ে 126 রান তুলে ম্য়াচ জিতে যায় তারা ৷ হরিয়ানার হয়ে সর্বাধিক 39 বলে 43 রান করেন অধিনায়ক অঙ্কিত কুমার ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ভারতীয় হিসেবে প্রথম হলেও বিশ্বের ষষ্ঠদশ বোলার হিসেবে 400 টি-20 উইকেটের মালিক হলেন চাহাল ৷ আপাতত 743 উইকেট নিয়ে সর্বাধিক টি-20 শিকার আফগান তারকা রশিদ খানের ঝুলিতে ৷