যুবরাজের বিশ্বকাপ রেকর্ড ম্লান করে সুপার-এইটে কিউয়িরা

যুবরাজের বিশ্বকাপ রেকর্ড ম্লান করে সুপার-এইটে কিউয়িরা
কনিষ্ঠ শতরানকারী হিসেবে আহমেদ শেহজাদের এক যুগ আগের রেকর্ড ভেঙে দিলেন কানাডা ওপেনার যুবরাজ সামরা ৷
Published : February 17, 2026 at 5:23 PM IST
চেন্নাই, 17 ফেব্রুয়ারি: কানাডাকে যে নিউজিল্য়ান্ড হারাবে, সেটা প্রত্যাশিত ছিল ৷ মঙ্গলবার চেন্নাইয়ে সেই প্রত্যাশায় পড়ল সিলমোহর ৷ গ্লেন ফিলিপস এবং রাচিন রবীন্দ্রর ব্য়াটে কানাডাকে আট উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে নিউজিল্যান্ড ৷ ভারত, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্য়ান্ড দক্ষিণ আফ্রিকার পর ষষ্ঠ দল হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপের সুপার-এইটে 'ব্ল্যাক-ক্যাপস' ৷
তবে নিউজিল্যান্ডের জয়ে এদিন ধামাচাপা পড়ে গেল টি-20 বিশ্বকাপের সর্বকালীন রেকর্ড ৷ ম্য়াট হেনরি, জ্যাকব ডাফিদের সামলে চেন্নাইয়ে প্রথম ব্য়াট করে এদিন স্কোরবোর্ডে চ্য়ালেঞ্জিং স্কোর খাড়া করে কানাডা ৷ সৌজন্যে তাদের ওপেনিং ব্যাটার যুবরাজ সামরার সেঞ্চুরি ৷ 65 বল খেলে এদিন 110 রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্য়াটার ৷ মারেন 11টি চার ও ছ'টি ছক্কা ৷
চিপকে এদিন 58 বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন যুবরাজ সামরা ৷ গতকাল শ্রীলঙ্কা ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কার পর যা চলতি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি ৷ তবে চেন্নাইয়ে এদিন সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বিশ্বকাপে 12 বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিলেন যুবরাজ ৷ প্রাক্তন পাক ব্য়াটার আহমেদ শেহজাদের রেকর্ড ছাপিয়ে টি-20 বিশ্বকাপের কনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ন হয়ে গেলেন কানাডা ওপেনার ৷ কিন্তু কাজে এল না তাঁর সেই রেকর্ড ৷
𝐘𝐮𝐯𝐫𝐚𝐣 𝐒𝐚𝐦𝐫𝐚 🌟— T20 World Cup (@T20WorldCup) February 17, 2026
Scripting #T20WorldCup history and taking all the spotlight 🫡
Watch the 19-year-old's stunning century in Chennai 🎥 https://t.co/uzSqbyOZ4h pic.twitter.com/dxsaue94Kf
যুবরাজ ছাড়া 36 রান আসে অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়ার ব্য়াটে ৷ 20 ওভারে চার উইকেটে 173 রান তোলে কানাডা ৷ জবাবে 30 রানে দুই ওপেনারকে হারিয়ে চাপে পড়ে যায় গত ম্য়াচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে মুখ থুবড়ে পড়া নিউজিল্যান্ড ৷ তবে তৃতীয় উইকেটে বিপর্যয় সামলে নেয় রাচিন রবীন্দ্র ও গ্লেন ফিলিপস জুটি ৷ দু'জনের অবিভক্ত 146 রানের জুটিই জয় এনে দেয় কিউয়িদের ৷ 36 বলে বিস্ফোরক 76* রানের ইনিংস আসে ফিলিপসের ব্য়াটে ৷ তিনি মারেন চারটি চার ও ছ'টি ছক্কা ৷ 39 বলে 59 রানে অপরাজিত থেকে যান রাচিন ৷
Super 8's bound! 🚀— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) February 17, 2026
Glenn Phillips and Rachin Ravindra's partnership of 146 (71) claimed the win in just 15.1 overs. #NZvCAN #T20WorldCup pic.twitter.com/F3ma2dLnps
মাত্র 15.1 ওভারে দুই উইকেটে 176 রান তুলে নেয় নিউজিল্যান্ড ৷ সবমিলিয়ে 29 বল বাকি থাকতে ম্য়াচ জিতে পরের পর্ব নিশ্চিত করে ডারিল মিচেল অ্যান্ড কোম্পানি ৷ উল্লেখ্য, অসুস্থতার কারণে এদিন কিউয়ি একাদশে ছিলেন না অধিনায়ক মিচেল স্য়ান্টনার ৷ পরিবর্তে স্ট্যান্ড-ইন হিসেবে দলকে নেতৃত্ব দেন ডারিল মিচেল ৷
- টি-20 বিশ্বকাপের প্রথম তিন কনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ন:
- যুবরাজ সামরা (কানাডা)- 19 বছর 141 দিন
- আহমেদ শেহজাদ (পাকিস্তান)- 22 বছর 127 দিন
- সুরেশ রায়না (ভারত)- 23 বছর 156 দিন