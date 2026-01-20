ETV Bharat / sports

সংস্কারের কাজ প্রায় শেষ, ISL শুরুর আগেই প্রস্তুত হতে চলেছে যুবভারতী

মেসিকে দেখতে না-পাওয়ার ক্ষোভ আছড়ে পড়েছিল যুবভারতী স্টেডিয়ামে ৷ ভাঙাচোরা স্টেডিয়ামের সংস্কার শেষের পথে ৷ আইএসএল শুরুর আগেই প্রস্তুত থাকবে যুবভারতী ৷

YUBA BHARATI KRIRANGAN
শতাব্দী প্রাচীন যুবভারতী স্টেডিয়াম (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 20, 2026 at 2:05 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 20 জানুয়ারি: আসন্ন ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল)-এর ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই ফুটবলপ্রেমীদের জন্য স্বস্তির খবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সংস্কারের কাজ এখন শেষ পর্যায়ে এবং টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই স্টেডিয়াম সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাবে বলে আশ্বাস মিলেছে ৷ ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন আগের অবস্থায় ফিরতে চলেছে ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক পূর্ত দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক এই খবর নিশ্চিত করেছেন।

যদিও আইএসএল-এর চূড়ান্ত সময়সূচি এখনও সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়নি ৷ তবে ময়দানে জোর জল্পনা, ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই বল গড়াতে পারে যুবভারতীতে। সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ এগোচ্ছে পূর্ত দফতর ৷

YUBA BHARATI KRIRANGAN
ক্ষোভের রেশ আছড়ে পড়ে স্টেডিয়ামে (আইএএনএস)

স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো নিয়ে ময়দানে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল, তা কাটাতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের মতো প্রধান ক্লাবগুলির ঘরের মাঠে খেলা নিয়ে যাতে কোনও সমস্যা না-হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। পূর্ত দফতরের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, মূল খেলার মাঠ বা টার্ফ ইতিমধ্যেই প্রস্তুত। তাঁর কথায়, "মাঠ এখন খেলার জন্য একদম তৈরি (Ready to Play)। গ্রাউন্ড নিয়ে কোনও সমস্যা নেই । চাইলে মঙ্গলবারই মাঠে খেলা হতে পারে।"

YUBA BHARATI KRIRANGAN
মেসিকে দেখতে না-পাওয়ায় ফুটবলপ্রেমীদের ক্ষোভ (আইএএনএস)

মাঠ প্রস্তুত থাকলেও স্টেডিয়ামের দর্শকদের বসার জায়গা ও অন্যান্য অংশে মেরামতির কাজ জোরকদমে চলছে ৷ মূলত গ্যালারির বাকেট চেয়ার, রেলিং এবং লোহার ফেন্সিং বা পাঁচিল, যেগুলি বিগত দিনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বা জং ধরে গিয়েছিল, সেগুলো সারাই ও বদলানোর কাজ চলছে। রাজ্য সরকার সূত্রে খবর, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই এই সমস্ত আনুষাঙ্গিক সংস্কারের কাজ শেষ করে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে লিগ শুরুর ঠিক আগে কোনও তাড়াহুড়ো না-থাকে।

জানা গিয়েছে, যুবভারতীর এই ব্যাপক সংস্কার কার্যের জন্য যুবকল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে 1 কোটিরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মূলত এই অর্থেই স্টেডিয়ামের ভোল বদলের কাজ চলছে । কাজের গতি ও গুণমান বজায় রাখতে প্রতি মুহূর্তে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলেছে পূর্ত দফতর। দুই দফতরের আধিকারিকরাই নিয়মিত কাজের তদারকি করছেন।

YUBA BHARATI KRIRANGAN
লন্ডভন্ড সল্টলেক স্টেডিয়াম (আইএএনএস)

ওই পূর্ত আধিকারিক আশাবাদী, ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেই স্টেডিয়াম পুরোদমে খেলার জন্য ফিট হয়ে যাবে। ফলে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান, দুই দলের সমর্থকরাই যাতে যুবভারতীতে স্বচ্ছন্দে এবং নিরাপদে খেলা উপভোগ করতে পারেন, তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে, আইএসএল-এর দিনক্ষণ ঘোষণার অপেক্ষায় থাকা ফুটবলপ্রেমীরা যে এক ঝাঁ-চকচকে যুবভারতী উপহার পেতে চলেছেন, তা বলাই বাহুল্য।

উল্লেখ্য, গতবছর 13 ডিসেম্বর 'গোট ট্যুর'-এর অংশ হিসেবে কলকাতায় আসেন আর্জেন্তিনার ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি ৷ সল্টলেক যুবভারতী স্টেডিয়ামে তাঁর জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ মেসিকে দেখতে যুবভারতী স্টেডিয়ামে ভিড় জমান হাজার হাজার ফুটবলপ্রেমীরা ৷ কিন্তু, মেসিকে দেখতে না-পেয়ে অশান্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি ৷ স্টেডিয়ামে ভাঙচুর চালানো হয়, অগ্নিসংযোগ করা হয় ৷ সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় পড়ে যায় । শতাব্দী প্রাচীন স্টেডিয়াম মুহূূর্তের মধ্যে ভাঙাচোরা রূপ নেয় ৷ যার সংস্কার শেষের পথে ৷

