আবির্ভাবে জাত চেনালেন ইউসেফ, প্রথমবার জিতে আইএসএল শুরু ইস্টবেঙ্গলের
আবির্ভাবে জোড়া গোলে নায়ক ইউসেফ এজ্জেজারি । স্প্যানিশ স্ট্রাইকারের এই জোড়া গোলের সৌজন্যে ইস্টবেঙ্গল প্রথমবার আইএসএল অভিযান জয় দিয়ে শুরু করল ।
Published : February 17, 2026 at 10:13 AM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে 3-0 গোলে জয়ী ইস্টবেঙ্গল । জোড়া গোল ইউসেফ এজ্জেজারির । বাকি গোল মিগুয়েল ফিগুয়েরার । এই জয় সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত আঠেরো হাজার ছ'শো ছত্রিশ দর্শককে আশ্বস্ত করল যে, এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গল হেটমুণ্ড হয়ে ফিরবে না । ঘরের মাঠ যুবভারতীতে দাপটের সঙ্গে জয় তুলে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সূচনা করল ইস্টবেঙ্গল । সমর্থকদের মনে জেগেছে নতুন প্রত্যাশা ।
ম্যাচের 65 এবং 71 মিনিটে জোড়া গোল দেন ইউসেফ । প্রথম দিনে ইউসেফের পারফরম্যান্সে গোলের আলো থাকলেও তাঁকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পৌঁছনোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে । চোট কাঁটা নিয়ে দল সাজিয়েছিলেন অস্কার ব্রুজোঁ । সুস্থ হয়ে প্রথম থেকে খেললেন সাউল ক্রেসপো । তবুও আড়াই মাসের আগের লাল-হলুদ ফুটবলে মসৃণতা দেখা যায়নি । রক্ষণে আনোয়ার অনবদ্য । তাঁর পাশে জিকসন সিং মানানসই । তবে কেভিন সিবিলের বিকল্প নন । অনেকদিন পরে শুরু থেকে খেললেন নন্দকুমার । তাঁর খেলায় পাশ মার্ক দেওয়া যেতেই পারে ।
প্রতিপক্ষ নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড আলাদিন আজেরাই অনুপস্থিতিতে নখ-দাঁতহীন সিংহ । যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে আইএসএলে খেলতে এসেও নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড সাদামাটা ।
পঁয়ষট্টি মিনিটে গোলের দরজা খোলে ইস্টবেঙ্গল । তার আগে প্রথমার্ধে অন্তত দু'গোলে এগিয়ে যেতে পারত । 36 মিনিটে রশিদের বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া ভলি ক্রসবারে লেগে প্রতিহত হয় । তার আগে বিপিনের সেন্টার থেকে নন্দকুমারের নেওয়া হেড অল্পের জন্য বাইরে যায় । 65 মিনিটে জিকসনের পাস থেকে বিপিনের মাপা সেন্টারে মাথা ছুঁইয়ে প্রথম গোল ইউসেফের । এদিন প্রথম গোলের পরই ইস্টবেঙ্গল কোচ তুলে নেন নন্দকুমারকে । তাঁর বদলে মাঠে নামেন এডমুন্ড । সঙ্গে সঙ্গেই খেলা বদলের আভাস পায় ইস্টবেঙ্গল ।
71 মিনিটে বিপিন, আনোয়ারের পা-ঘুরে বল পরিবর্ত হিসেবে নামা এডমুন্ড তা ইউসেফকে বাড়ালে গোল করতে ভুল করেননি তিনি । ম্যাচের সংযোজিত সময়ে বিপিন সিংয়ের পরিবর্তে মাঠে নামা পিভি বিষ্ণুর পাস থেকে তৃতীয় গোল মিগুয়েলের । বলের দখল সিংহভাগ রেখেও বলা যাবে না ইস্টবেঙ্গল আক্রমণের ঝড় তুলেছে । তবে স্কিলের নৈপুণ্যে মিগুয়েল, রশিদ, ক্রেসপোরা নজর কেড়েছেন ।
মরশুমের প্রথম আইএসএল ম্যাচ । মাঠভরা দর্শক গ্যালারিতে ভিড় করেননি । তবু যারা ফাল্গুনের সন্ধ্যায় এসেছিলেন তাঁরা জয়ের আনন্দ নিয়ে ফিরলেন । অস্কার ব্রুজোঁ বোঝালেন বদলের রাস্তায় হাঁটতে শুরু করা ইস্টবেঙ্গল এখন হাইওয়ে'তে ছুটতে তৈরি । তাই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা নতুন করে আশার আলো দেখছেন । দীর্ঘদিন ট্রফির খরা কাটছে না লাল-হলুদের । আর সেই স্বপ্নপূরণে হাতিয়ার যেন এজ্জেজারি ।