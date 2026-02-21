নর্থ-ইস্টের পর দিল্লি 'বধ', এজ্জেজারির ছোঁয়ায় লাল-হলুদে আগাম বসন্ত

নর্থ-ইস্টের পর দিল্লি 'বধ', এজ্জেজারির ছোঁয়ায় লাল-হলুদে আগাম বসন্ত
এজ্জেজারির জোড়া-ফলায় আইএসএলের দ্বিতীয় ম্যাচে অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গেল জিতল 4-1 গোলে ৷
Published : February 21, 2026 at 10:10 PM IST
কলকাতা, 21 ফেব্রুয়ারি: এমনই একজন ক্লিনিক্যাল ফিনিশারের তত্ত্ব-তালাশ বোধহয় এদ্দিন ধরে চলছিল ইস্টবেঙ্গলে ৷ নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের পর আইএসএলের দ্বিতীয় ম্যাচে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধেও জোড়া গোল করলেন ইউসেফ এজ্জেজারি ৷ সবমিলিয়ে দু'ম্যাচে চার গোল করে লাল-হলুদ জনতার নয়নের মণি নবাগত স্প্যানিশ স্ট্রাইকার ৷ এজ্জেজারির জোড়া-ফলায় আইএসএলের দ্বিতীয় ম্যাচে অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গেল জিতল 4-1 গোলে ৷
বাকি দু'টি গোল এল এডমুন্ড লালরিনডিকা ও মিগুয়েল ফিগেরার ৷ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ঘরের মাঠে যুবভারতীতে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ইস্টবেঙ্গলের ৷ যা পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে জায়গা পোক্ত করল তাদের ৷ দিল্লির একমাত্র গোল অগস্টিন লালরোচানার ৷
শনিবারের বিকেলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম 15 মিনিট ঘটনাবহুল ৷ এর মধ্যেই তিনটি গোল হয়ে যায় ৷ ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে দিল্লির গোল ৷ খেলার গতির বিপরীতে গোলের দরজা খুলেছিলেন অগস্টিন ৷ কিন্তু পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা দ্রুত সামলে নেয় ইস্টবেঙ্গল ৷ সৌজন্যে লালরিনডিকা। আট মিনিটে কর্নার থেকে আংশিক প্রতিহত বল গোলার মত শটে জালে রাখেন তিনি ৷ 12 মিনিটে বক্সে সেই এডমুন্ডকে ফাউল করা হলে পেনাল্টি পায় লাল-হলুদ ৷ গত ম্যাচে নায়ক এজ্জেজারি স্পটকিক থেকে নিশানায় অব্যর্থ থাকেন ৷ এরপর মাঠ জুড়ে শুধুই লাল-হলুদ।
ইনস্যুরেন্স গোল পেতে খানিকটা সময় লাগলেও তা প্রথমার্ধেই তুলে নেয় অস্কার ব্রুজোঁর ছেলেরা ৷ 40 মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় গোলে সাম্বা-তিকিতাকার যুগলবন্দি ৷ মিগুয়েলের ডিফেন্স চেরা থ্রু ধরে এক্ষেত্রে বিপক্ষ গোলরক্ষককে নাটমেগে পরাস্ত করেন এজ্জেজারি ৷ স্প্যানিশ স্ট্রাইকারের দ্বিতীয় গোলই তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে দিয়েছিল ৷ জোড়া গোলে ম্যাচের সেরাও এজ্জেজারি ৷
ব্রুজোঁ চলতি আইএসএলে ফুটবলারদের জায়গা বদল করে খেলিয়ে প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দিচ্ছেন। শনিবার লাল-হলুদ আক্রমণে এডমুন্ড এবং মিগুয়েল জায়গা বারবার বদল করে প্রতিপক্ষকে ধাঁধায় ফেললেন। এজ্জেজারির দ্যুতিতে আংশিক ঢাকা পড়লেও যাঁর কথা না-বললেই নয়, তিনি মিগুয়োল ফিগেরা ৷ চলতি মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের অনেক ভালো রিক্রুটের অন্যতম সাম্বার দেশের এই অ্যাটাকিং-মিডিও ৷ যাঁর খেলা দেখে ম্যাচ শেষে ক্লাবের শীর্ষকর্তা প্রয়াত কৃশানু দে'কে স্মরণ করলেন ৷
জোড়া গোলের পিছনে অ্যাসিস্ট রেখে ম্যাচের সংযুক্তি সময় মিগুয়েল গোলের খাতায় নিজে নাম তুললেন ৷ বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া ব্রাজিলিয়ানের বাঁ-পায়ের গোলার মতো শট চার গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করে ৷ গত ম্যাচেও গোল এসেছিল তাঁর পা থেকে ৷ আক্রমণ, মাঝমাঠ, রক্ষণ প্রথম থেকেই ছন্দে। বলের দখল হারালে দ্রুত তা দখলে নেওয়ার আগ্রাসী ফুটবলেই ইস্টবেঙ্গল ভয়ঙ্কর চলতি আইএসএলে ৷ চোটের কারণে শনিবারের ম্যাচে ছিলেন না সাউল ক্রেসপো ৷ নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড পরে প্রত্যাশিত ভালো ফুটবল রশিদের।
তবে দীর্ঘদিন পর প্রথম একাদশে ফিরে নন্দকুমার সেকরের ঝাঁঝহীন ফুটবল কিছুটা চিন্তার ৷ ইস্টবেঙ্গলের পরবর্তী দুই প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি এবং এফসি গোয়া ৷ তার আগে চোট সারিয়ে রাকিপের মাঠে ফেরা উল্লেখযোগ্য ৷ আনোয়ারের নেতৃত্বে ভারতীয় রক্ষণ ইস্টবেঙ্গলকে নির্ভরতা দিচ্ছে ৷ যা অস্কার ব্রুজোঁর অন্যতম স্বস্তির জায়গা ৷