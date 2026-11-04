জোড়া রেকর্ডের দিনে উজ্জ্বল কোহলি, সাত উইকেটে নিউজিল্যান্ডকে হারাল ভারত
India beat New Zealand: প্রথম ব্যাট করে 40 ওভারে 185 রান করে কিউইরা । তবে বৃষ্টির জন্য রান সংখ্য়া কমে আসে ।
Published : November 4, 2026 at 5:18 PM IST
অকল্যান্ড, 4 নভেম্বর : জোড়া রেকর্ডের দিন আরও একবার জ্বলে উঠল বিরাট কোহলির ব্যাট । বোলারদের দাপটের পাশাপাশি বিরাটের ঝকঝকে 74 রানের ইনিংসের হাত ধরে পঞ্চাশ ওভারের প্রতিযোগিতার শুরুটা সাত উইকেটে জিতে করল ভারত। পাঁচ ম্যাচে সিরিজের প্রথম ম্যাচে জিতে এগিয়ে থাকার সুবিধা ভারত কীভাবে ঘরে তোলে সেটাই এখন দেখার ।
প্রথম ব্যাট করে 40 ওভারে 185 রান করে কিউইরা । বল হাতে দাপট দেখান আরশদীপ সিং। তিনি চারটি উইকেট পান । তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন অংশুল কম্বোজ এবং গুরনুর ব্রার । প্রথম জন তিনটি এবং দ্বিতীয় জন দুটি উইকেট নেন । নিউজিল্যান্ডের ব্য়াটারদের মধ্যে মাত্র চারজনের রান দু'সংখ্যার ঘরে পৌঁছতে পেরেছে । সবচেয়ে বেশি 38 রান করেন টিম সেইফার্ট । ম্যাচ শেষে অংশুলকে বিরাট সার্টিফিকেট দিয়েছেন অধিনায়ক শুভমন গিল ।
বৃষ্টির কারণে ভারতের লক্ষ্যমাত্রা কমে হয় 143 । 32 ওভারের মধ্যে এই রান করতে হত । সংখ্যার বিচারে খুব বেশি না হলেও পরিস্থিতির দিক থেকে বিষয়টা একেবারেই সহজ ছিল না । রান তাড়া করতে নেমে বৃষ্টি ভেজা মাঠে নিউজিল্যান্ডের বোলারদের কার্যত দুরমুশ করে মাত্র 51 বলে 13টি চার এবং একটি ছক্কার সাহায্যে 145.10 স্ট্রাইক রেটে 74 রান করেন কিং কোহলি । অধিনায়ক গিলের সংগ্রহ 37 ।
ব্যাটিংয়ের শুরুটা অবশ্য় ভালো হয়নি ভারতের । কোনও রান না করেই সাজঘরে ফিরে যান রোহিত শর্মা । পরের দিকেও দ্রুত উইকেট হারানোর রোগ পেয়ে বসেছিল ভারতকে । শেষমেশ শ্রেয়শ আইআর 12 বলে 15 রান করে জয় নিশ্চিত করেন ।
ভারতীয় ইনিংসে বারবার ব্যাঘাত ঘটায় বৃষ্টি । তার মধ্য়ে মনসংযোগ অটুট রেখে 38তম জন্মদিনের আগের বিকেলটা স্মরণীয় করে রাখলেন কোহলি। এদিন অকল্যান্ডের মাঠ তাঁর সোনায় মোড়া ক্যারিয়ারের আরও দুটো তারা যোগ হতে দেখল । তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে 13 হাজার রান করা প্রথম ব্য়াটার হলেন কোহলি । আজকের 74 রান ধরে তাড়া করতে তাঁর মোট রান হল 8720। এতদিন এই রেকর্ড ছিল সচিনের । সেখানে নিজের নাম লিখে আরও একবার কোহলি বুঝিয়ে দিলেন কেন তাঁকে 'চেজ মাস্টার' বলা হয় ।