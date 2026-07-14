বল করে লুটিয়ে পড়লেন বাইশের তরুণ, মাঠেই মৃত্যু ক্রিকেটারের

বল করে লুটিয়ে পড়লেন বাইশের তরুণ, মাঠেই মৃত্যু ক্রিকেটারের
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সুহেল আহমেদের মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন চিকিৎসকেরা ৷ ভালেসা প্রিমিয়র লিগে খেলছিলেন তিনি ৷
Published : July 14, 2026 at 1:55 PM IST
জম্মু, 14 জুলাই: বাইশ গজে মর্মান্তিক মৃত্যুর সাক্ষী রইল উপত্যকা ৷ ভালেসা প্রিমিয়র লিগ চলাকালীন ওভারের মাঝেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন বাইশ বছরের এক ক্রিকেটার ৷ ম্যাচ চলাকালীন মৃত্যু হল তাঁর ৷ মৃত তরুণ ক্রিকেটারের নাম সুহেল আহমেদ ৷ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই সুহেলের মৃত্যু হয়েছে বলে পরবর্তীতে নিশ্চিত করেন চিকিৎসরকেরা ৷
ভাদেরওয়াহ কুলসারি গ্রামের বাসিন্দা সুহেল সোমবার ভালেসা প্রিমিয়র লিগে অংশ নিয়েছিলেন ৷ ম্য়াচে ওভার চলাকালীনই আচমকা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি ৷ এরপর তীব্র শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন সুহেল ৷ এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, "একটি বোলিং করার পরেই চরম শ্বাসকষ্ট অনুভব করতে থাকেন তিনি (সুহেল) ৷ স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করলেও অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটে ৷ অবস্থার অবনতি দেখে সতীর্থরা ধরাধরি করে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷"
সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করেছেন যে, হৃদরোগের কারণেই সুহেল আহমেদের অকাল মৃত্যু হয়েছে ৷ চেনাব উপত্যকায় খেলতে খেলতে বাইশ গজে এমন মৃত্যুর ঘটনা এই প্রথম ৷ স্বাভাবিকভাবেই ঘটনায় স্তম্ভিত উপত্যকার সাধারণ মানুষ ৷
সুহেল আহমেদের মৃত্যুর ময়নাতদন্তের কাজ সোমবারই সম্পন্ন হয়েছে ৷ ময়নাতদন্তের পর তরুণ ক্রিকেটারের মরদেহ সোমবার সন্ধেয় ভাদেরওয়াহয় তাঁর পরিবারের হাতে তুলেও দেওয়া হয়েছে ৷ মঙ্গলবার কুলসারিতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে সুহেল আহমেদের ৷
চেনাব উপত্যকায় এমন ঘটনা প্রথম হলেও সাম্প্রতিক অতীতে ম্য়াচ চলাকালীন বাইশ গজে এহেন একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এদেশে ৷ পঞ্জাবের ফিরোজপুরে গতবছর এমনই একটি স্থানীয় ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল হরজিৎ সিং নামক এক ক্রিকেটারের ৷ ছক্কা হাঁকিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন তিনি ৷ সিপিআর দিয়েও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি ৷ ফিরোজপুরের মতই 2024 সালে এক ঘটনার সাক্ষী ছিল মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগর ৷ খেলার মাঝে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন মহারাষ্ট্রের জনপ্রিয় ক্রিকেটার ইমরান প্যাটেল ৷