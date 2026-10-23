সাত দশকের খরা কাটালেন যশস্বীনি-হরমিত, এশিয়ান চ্য়াম্পিয়নশিপে ভারতের ঐতিহাসিক পদক

সাত দশকের খরা কাটালেন যশস্বীনি-হরমিত, এশিয়ান চ্য়াম্পিয়নশিপে ভারতের ঐতিহাসিক পদক
শুক্রবার কোয়ার্টারে দক্ষিণ কোরিয়ার জুটিকে 3-2 ব্য়বধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছয় যশস্বীনি ঘোরপাড়ে ও হরমিত দেশাই জুটি ৷
Published : October 23, 2026 at 4:42 PM IST
তাশকেন্ত (উজবেকিস্তান), 23 অক্টোবর: গত মাসে হয়ে যাওয়া এশিয়ান গেমসে টেবল টেনিসে ভারতের সাফল্য বলতে ছিল একটি ব্রোঞ্জ ৷ মিক্সড ডাবলসে পোডিয়াম ফিনিশ করেছিল দিয়া চিতালে-মনুষ শাহ জুটি ৷ কিন্তু এশিয়ান গেমস টিটি চ্যাম্পিয়নশিপে নির্দিষ্ট এই ইভেন্টে গত সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে পদক ছিল না ভারতের জুটিতে ৷ শেষমেশ কাটল 72 বছরের খরা ৷ খরা কাটিয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের মিক্সড ডাবলসে শুক্রবার ব্রোঞ্জ জিতল ভারত ৷
তবে দিয়া চিতালে-মনুষ শাহ জুটি নয় ৷ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের মিক্সড ডাবলসে দেশকে পদক দিয়ে ইতিহাস গড়লেন যশস্বীনি ঘোরপাড়ে ও হরমিত দেশাই ৷ শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার জুটিকে 3-2 ব্য়বধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছয় এই ভারতীয় জুটি ৷ একইসঙ্গে পদক নিশ্চিত করেন দু'জনে ৷ এর আগে শেষবার 1954 সালে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে মিক্সড ডাবলসে পদক দিয়েছিলেন মীনা পারান্দে ও যতীন ব্যাস ৷
সাত দশকেরও বেশি খরা কাটানোর পথে চলতি প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউন্ডে বাই পেয়েছিলেন যশস্বীনি-হরমিত ৷ প্রি-কোয়ার্টারে তাঁরা হারিয়ে ইন্দোনেশিয়ান জুটিকে হারিয়ে দেন 3-0 ব্যবধানে ৷ শেষ ষোলোয় চার গেমের লড়াই ভারতীয় জুটির কাছে হার মানেন তাইওয়ানের জুটি ৷ যশস্বীনি-হরমিতের পক্ষে ম্য়াচের ফল ছিল 11-6, 12-10, 11-13, 11-7 ৷ এরপর শুক্রবার ঐতিহাসিক কামব্যাকে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেন ভারতীয় প্যাডলারদ্বয় ৷
🚨 HISTORIC MEDAL FOR INDIA AFTER 72 YEARS! 🇮🇳 Harmeet Desai & Yashaswini Ghorpade defeat South Korea 🇰🇷 3-2 to storm into the Semi Finals of the Asian Table Tennis C’ships and assured India a historic medal🏓🥹 India’s First Mixed doubles medal since 1954! 🤯 LET’S GOOOOOOOOOOOOOOO!!! 🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
দক্ষিণ কোরিয়ার পার্ক গ্যাং হিয়ন ও লি দায়েউন জুটির বিরুদ্ধে প্রথম গেম জিতলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় গেম খুইয়ে বসে ভারতীয় জুটি ৷ তবে ডু অর ডাই গেমে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন দু'জনে ৷ সবমিলিয়ে টানা দু'টি গেম নিজেদের নামে করে নিয়ে নিদেনপক্ষে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেন দু'জনে ৷ ইতিহাস গড়ার পথে যশস্বীনি-হরমিতের পক্ষে ম্য়াচের ফল ছিল 11-6, 8-11, 8-11, 11-9, 11-9 ৷
তবে এরপর আর লম্বা হয়নি দু'জনের পথচলা ৷ সেমিফাইনালে বিশ্বের ন'নম্বর জাপানের সোরা মাৎসুশিমা ও মিওয়া হারিমোতোর কাছে 0-3 ব্যবধানে হেরে বিদায় নেন দু'জনে ৷ প্রতিযোগিতার মিক্সড ডাবলসে অংশ নিয়েছিল আরেক ভারতীয় জুটি ৷ কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে পদক হাতছাড়া হয় পায়াস জৈন-সিন্ড্রেলা দাসের ৷