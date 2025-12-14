বিধ্বংসী শতরানে মুম্বইকে জিতিয়ে নির্বাচকদের বার্তা যশস্বীর

বিধ্বংসী শতরানে মুম্বইকে জিতিয়ে নির্বাচকদের বার্তা যশস্বীর
48 বলে এদিন টি-20 ক্রিকেটের চতুর্থ সেঞ্চুরিটি করলেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার ৷
Published : December 14, 2025 at 1:53 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 ডিসেম্বর: খারাপ পারফরম্য়ান্সের জেরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি টি-20 সিরিজে নেই তিনি ৷ কিন্তু খুব বেশিদিন হয়তো সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াট থেকে মুম্বই ব্য়াটারকে দূরে রাখার সাহস দেখাবেন না নির্বাচকরা ৷ রবিবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির সুপার লিগের দ্বিতীয় ম্য়াচে বিস্ফোরক সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে সেই বার্তাই দিলেন যশস্বী জয়সওয়াল ৷ 50 বলে 101 রান করে সুপার লিগের দ্বিতীয় ম্য়াচে মুম্বইকে জেতালেন জাতীয় দলের ওপেনার ৷
প্রথম ম্য়াচে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নয় উইকেটে হারের পর 'যশস্বী' শতরানে এদিন সুপার লিগের দ্বিতীয় ম্য়াচে জয়ের সরণিতে ফিরল মুম্বই ৷ হরিয়ানার দেওয়া 235 রানের লক্ষ্যমাত্রা 15 বল বাকি থাকত ছয় উইকেটে তুলে দিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ সৈয়দ মুস্তাক আলিতে এদিন মাত্র 48 বলে অভিষেক শতরান আসে যশস্বীর ব্য়াটে ৷ যা পেশাদার টি-20 ক্রিকেটে তাঁর চতুর্থ তিন অঙ্কের রান ৷
মুম্বই ওপেনারের সেঞ্চুরি ইনিংস এদিন সাজানো ছিল 16টি চার ও একটি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে ৷ যশস্বীর সেঞ্চুরিতে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান তাড়া করার নজিরও এদিন গড়ে ফেলল মুম্বই ৷ টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বাধিক রান তাড়া করার নজির রয়েছে ঝাড়খণ্ডের ঝুলিতে ৷ গত শুক্রবার সুপার লিগের প্রথম ম্য়াচে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির গড়েছিল তাঁরা ৷
Yashasvi Bhupendra Jaiswal 100 runs in 48 balls (16x4, 1x6) Mumbai 216/5 #MUMvHAR #SMAT #Elite #SL— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 14, 2025
ক্রিকেটের কুলীন ফরম্য়াটে ওপেনার হিসেবে জায়গা পাকা করলেও সাদা-বলের ক্রিকেটে এখনও জায়গা স্থায়ী হয়নি ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের ৷ 2024 বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য হয়েও ওই বছর জুলাইয়ের পর আর আন্তর্জাতিক টি-20 ম্য়াচ খেলেননি মুম্বই ক্রিকেটার ৷ আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দলের টপ ব্য়াটিং-অর্ডার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যখন অব্যাহত, তখন যশস্বীর এই সেঞ্চুরি পরবর্তী সিরিজের আগে ভাবাবে নির্বাচকদের ৷ এখন দেখার টুর্নামেন্টের বাকি পর্বে ফর্ম ধরে রাখতে পারেন কি না বছর তেইশের ক্রিকেটার ৷
পুনেতে এদিন প্রথমে ব্য়াট করে অধিনায়ক অঙ্কিত কুমারের 42 বলে 89 ও নিশান্ত সিন্ধুর 38 বলে 69 রানে ভর করে স্কোরবোর্ডে 234 রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে হরিয়ানা ৷ জবাবে যশস্বীর শতরান ছাড়াও মুম্বইয়ের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন সরফরাজ খান ৷ ন'টি চার ও তিনটি ছয়ে 25 বলে 64 রান আসে তাঁর ব্য়াটে ৷ সবমিলিয়ে 17.3 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে 237 রান তুলে নেয় গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷