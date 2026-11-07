ভারতীয়-এ দলের হয়ে টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি, টেস্ট সিরিজের আগে প্রচ্ছন্ন বার্তা জয়সওয়ালের

ভারতীয়-এ দলের হয়ে টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি, টেস্ট সিরিজের আগে প্রচ্ছন্ন বার্তা জয়সওয়ালের
লাল-বলের ক্রিকেটে যশস্বী জয়সওয়ালের এই ফর্ম পুনরুদ্ধার চলতি কিউয়ি সফরে সিনিয়র দলের টেস্ট স্কোয়াডে থাকার সম্ভাবনা জোরালো করবে ৷
Published : November 7, 2026 at 1:35 PM IST
লিঙ্কন (নিউজিল্যান্ড), 7 নভেম্বর: গত ম্য়াচে হ্যাগলে ওভালে করেছিলেন অপরাজিত 155 রান ৷ আর নিউজিল্যান্ড সফরে তৃতীয় চারদিনের ম্য়াচে ভারতীয়-এ দলের হয়ে শনিবার ফের সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নির্বাচকদের প্রচ্ছন্ন বার্তা দিলেন যশস্বী জয়সওয়াল ৷ লাল-বলের ক্রিকেটে তাঁর এই ফর্ম পুনরুদ্ধার নিঃসন্দেহে চলতি কিউয়ি সফরে সিনিয়র দলের টেস্ট স্কোয়াডে থাকার সম্ভাবনা জোরালো করবে ৷ একইসঙ্গে নিন্দুকদের সমালোচনারও জবাব দিলেন তিনি ৷
লিঙ্কনে জয়সওয়ালের সেঞ্চুরিতে ভর করে নিউজিল্যান্ড-এ দলের বিরুদ্ধে প্রথমদিনের শেষ ভালো জায়গায় ভারতীয়-এ দল ৷ দুই উইকেটে 227 রান তুলে প্রথমদিনের খেলা শেষ করল সফরকারীরা ৷ আর 138 বল খেলে 102 রান করে আউট হলেন যশস্বী জয়সওয়াল ৷ ভারতীয় ওপেনারের ইনিংস সাজানো 16টি চার ও দু'টি ছক্কায় ৷
শ্রীলঙ্কা সফরে দু'টি টেস্টে হতাশাজনক পারফরম্য়ান্সের পর জয়সওয়ালের ব্যাটিং ছিল নির্বাচকদের আতস কাচের তলায় ৷ শ্রীলঙ্কা সফরে তিনটি ইনিংস মিলিয়ে তাঁর সংগ্রহে ছিল মাত্র 77 রান ৷ এরপর রঞ্জি ট্রফির প্রথম ম্য়াচে 13 বলে রানের খাতা না-খুলেই ফিরেছিলেন তিনি ৷ ফর্মে ফিরতে তাই ভারতীয়-এ দলের হয়ে কিউয়ি সফরে তিনটি আনঅফিসিয়াল টেস্টকেই বেছে নিয়েছিলেন মুম্বই ব্য়াটার ৷ কিন্তু সেখানেও প্রথম টেস্টে দু'ইনিংস মিলিয়ে তাঁর ঝুলিতে এসেছিল মাত্র 22 রান ৷ দ্বিতীয় টেস্টেরও প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন জয়সওয়াল ৷ তারপর থেকেই পুনরুত্থানের শুরু বাঁ-হাতি ওপেনারের ৷
দ্বিতীয় আনঅফিসিয়াল টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর অষ্টাদশ সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন মুম্বই ব্য়াটার ৷ একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাঁচ হাজার রানের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি ৷ আর তৃতীয় ম্যাচেও সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জোরালোভাবে ফর্মে ফিরলেন তিনি ৷ আগামী 19 নভেম্বর থেকে নিউজিল্যান্ড সফরে দুই টেস্টের সিরিজ শুরু হবে ভারতের ৷ এই পারফরম্য়ান্সের পর জয়সওয়ালের নাম টেস্ট স্কোয়াডের জন্য বিবেচিত হবে বৈকি ৷
Back-to-back tons! Jaiswal is making all the right noises ahead of the Tests. 💥 Watch him in action in the #NZvIND Test series, starting November 19, on #SonySportsNetwork & #SonyLIV https://t.co/Uu1YXSiWQ1— Sony LIV (@SonyLIV) November 7, 2026
জয়সওয়ালের পাশাপাশি ভালো ব্য়াটিং সাই সুদর্শনেরও ৷ যিনি চোটের কারণে গত শ্রীলঙ্কা সফর থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন ৷ শনিবার ভারতীয়-এ দলের হয়ে চলতি সফরের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নিজেকে আসন্ন টেস্ট স্কোয়াডে প্রবেশের জোরালো দাবিদার প্রমাণ করলেন বাঁ-হাতি টপ-অর্ডার ব্য়াটার ৷ দিনের শেষে 205 বলে 77 রানে অপরাজিত তিনি ৷ মেরেছেন 10টি চার ৷ জয়সওয়াল ও সুদর্শন এদিন ওপেনিং জুটিতে তোলেন 175 রান ৷