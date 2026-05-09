ডোপ টেস্ট এড়িয়ে বিপাকে যশস্বী-সহ দুই ক্রিকেটার, নোটিশ পাঠাল NADA

ডোপ টেস্ট এড়িয়ে বিপাকে যশস্বী-সহ দুই ক্রিকেটার, নোটিশ পাঠাল NADA
ডোপ পরীক্ষার জন্য NADA-কে প্রয়োজনীয় অবস্থান জানাতে ব্যর্থ হওয়ায় বিপাকে জাতীয় দলের দুই ভারতীয় ক্রিকেটার ৷
Published : May 9, 2026 at 5:39 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 মে: ভারতের পুরুষ এবং মহিলা দলের দুই ক্রিকেটারের উদ্দেশে নোটিশ জারি করল জাতীয় অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি (NADA) ৷ ডোপ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থান জানাতে ব্যর্থ হওয়ায় বিপাকে দুই ভারতীয় ক্রিকেটার যশস্বী জয়সওয়াল ও শেফালি বর্মা ৷ দু'জনেই NADA-র 'রেজিস্টার্ড টেস্টিং পুল'-এর অংশ হওয়ায় ডোপ টেস্টের নমুনা সংগ্রহের জন্য এজেন্সিকে তাঁদের লোকেশন জানানো বাধ্যতামূলক ৷
কিন্তু সংবাদসংস্থা পিটিআই-সহ অন্য়ান্য একাধিক সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে নমুনা সংগ্রহের জন্য গিয়ে দুই ভারতীয় ক্রিকেটারেক তাঁদের ঠিকানায় পাননি ডোপ কন্ট্রোল অফিসাররা ৷ উল্লেখ্য, গত 7 নভেম্বর এবং 17 নভেম্বর যথাক্রমে শেফালি ও যশস্বীর ঠিকানায় গিয়েছিলেন আধিকারিকরা ৷
খুব স্বাভাবিকভাবেই গত ফেব্রুয়ারিতে NADA-র তরফে এই ঘটনার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল দুই ভারতীয় ক্রিকেটারের কাছে ৷ কিন্তু শেফালি এবং যশস্বীদের তরফে কোনও উত্তর না-আসায় দুই ক্রিকেটার ডোপ পরীক্ষায় অংশ নেননি বলে রেকর্ড করা হয় NADA-র তরফে ৷
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলকে এ ব্য়াপারে সম্প্রতি অবগত করা হয়েছে ৷ একইসঙ্গে দুই ভারতীয় ক্রিকেটারকে সাতদিন সময় দেওয়া হয়েছে ডোপ টেস্টে অংশ না-নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কারণ দর্শানোর জন্য ৷
NADA এবিষয়ে কোনও মন্তব্য থেকে বিরত থাকলেও এক বিশ্বস্ত সূত্র সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে বলেছে, "অ্যাথলিটদের ইতিমধ্যেই নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷ এমনকী বিসিসিআই'কেও বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷" এব্য়াপারে বিসিসিআই'য়ের এক সূত্র সংবাদসংস্থাকে বলেছে, "অলিম্পিক্সে ক্রিকেট ফিরছে ৷ তাই ডোপিং সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম নির্ঝঞ্ঝাটে আমাদের মেনে চলতে হবে ৷"
এই মুহূর্তে আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে রয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল ৷ অন্যদিকে আগামী মাসে টি-20 বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে ব্য়স্ত শেফালি ৷ এখন দেখার সাতদিনের মধ্যে দুই ক্রিকেটারের তরফে কী ব্য়াখ্যা দেওয়া হয় NADA-কে ৷