আফগানিস্তান সিরিজ ও এশিয়াডের জন্য হর্ষিত রানার পরিবর্ত ঘোষণা বিসিসিআই'য়ের

আফগানিস্তান সিরিজ ও এশিয়াডের জন্য হর্ষিত রানার পরিবর্ত ঘোষণা বিসিসিআই'য়ের
জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সিরিজে গত জুলাইয়ে ভারতীয় জার্সিতে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল যশের ৷ দু'ম্য়াচে চার উইকেট নিয়েছিলেন তিনি ৷
Published : September 10, 2026 at 3:08 PM IST
মুম্বই, 10 সেপ্টেম্বর: গত জুলাই মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজ চলাকালীন পড়েছিলেন হ্যামস্ট্রিং চোটের কবলে ৷ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজের প্রাথমিক স্কোয়াডে নাম থাকলেও তাঁকে নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিলই ৷ রিহ্যাব চলাকালীন নতুন করে চোট পাওয়ায় আফগানিস্তান সিরিজ ও আসন্ন এশিয়ান গেমস থেকে ছিটকেই গেলেন পেসার হর্ষিত রানা ৷ পরিবর্তে স্কোয়াডে এলেন যশ ঠাকুর ৷
এর আগে জুলাইয়ে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজে নীল জার্সিতে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল যশ ঠাকুরের ৷ সেখানে দু'ম্য়াচে চার উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছিলেন বিদর্ভ পেসার ৷ এবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-20 সিরিজ ও মর্যাদাপূর্ণ এশিয়ান গেমসে ভারতীয় জার্সি গায়ে চাপাতে চলেছেন যশ ৷
বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে চোট থেকে ফিরে আসার লড়াই চালাচ্ছিলেন রানা ৷ সেখানে গত 7 সেপ্টেম্বর অনুশীলন ম্যাচে বোলিংয়ের সময় নতুন করে চোট পান নাইট রাইডার্স তারকা ৷ সেই চোটই ছিটকে দিল রানা'কে ৷ বোর্ডের তরফে এক বিবৃতির মাধ্যমে বৃহস্পতিবার রানার পরিবর্ত হিসেবে যশের নাম ঘোষণা করা হয়েছে ৷ বিবৃতিতে বোর্ডের তরফে লেখা হয়েছে, "ভারতীয় পুরুষ দলের নির্বাচক কমিটি হর্ষিত রানা'র পরিবর্ত হিসেবে যশ ঠাকুর'কে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-20 সিরিজ ও 2026 এশিয়ান গেমসের জন্য নির্বাচিত করেছে ৷" হর্ষিত রানার নতুন করে চোট পেয়ে ছিটকে পাওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে ৷
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) September 10, 2026
Yash Thakur replaces Harshit Rana in India’s T20Is squads for Afghanistan T20Is & Asian Games
More Details ▶️ https://t.co/qh86ExSbgB #TeamIndia | #AFGvIND | #AsianGames
27 বছর বয়সি যশ ঠাকুরের ঘরোয়া টি-20 ক্রিকেটের পরিসংখ্যান যথেষ্ট আকর্ষণীয় ৷ সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির 50 ম্যাচে তাঁর নামের পাশে রয়েছে 81টি উইকেট ৷ ইকোনমি-রেট 7.04 ৷ জসপ্রীত বুমরা, নীতীশ রেড্ডি এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের অংশগ্রহণের বিষয়টিও ফিটনেস সংক্রান্ত ছাড়পত্রের উপর নির্ভর করছিল ৷ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তিন ক্রিকেটার প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছেন ৷ বিসিসিআই'য়ের তরফে ঘোষিত পরিবর্তিত স্কোয়াডেও নাম রয়েছে তিন ক্রিকেটারের ৷
- আফগানিস্তান সিরিজ ও এশিয়াডের জন্য ভারতীয় দলের পরিবর্তিত স্কোয়াড: শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), ঈশান কিষাণ (উইকেটরক্ষক), তিলক বর্মা (সহ-অধিনায়ক), শিবম দুবে, নীতীশ কুমার রেড্ডি, অক্ষর প্য়াটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, বরুণ চক্রবর্তী, রবি বিষ্ণোই, জসপ্রীত বুমরা, আর্শদীপ সিং ও যশ ঠাকুর ৷