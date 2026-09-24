ছিলেন না প্রাথমিক স্কোয়াডে, বিতর্কের আঁধার পেরিয়ে ইতিহাসে নাম তুললেন রোশিবিনা

ছিলেন না প্রাথমিক স্কোয়াডে, বিতর্কের আঁধার পেরিয়ে ইতিহাসে নাম তুললেন রোশিবিনা
এশিয়াডে আগে রোশিবিনা'র বিরুদ্ধে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন আরেক উশু অ্য়াথলিট ৷ সব বিতর্ক দূরে ঠেলে রুপোয় উজ্জ্বল মণিপুরী অ্যাথলিট ৷
Published : September 24, 2026 at 10:54 AM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 24 সেপ্টেম্বর: এশিয়াডগামী প্রাথমিক স্কোয়াডে নামই ছিল না তাঁর ৷ ট্রায়ালে দিব্য়াংশী চৌধুরির কাছে হেরে তৃতীয়বার এশিয়াডে অংশগ্রহণের স্বপ্নে বড়সড় ধাক্কা খেয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু পরবর্তীকালে সেই দিব্য়াংশী'র চোটেই শিকে ছেঁড়ে তাঁর ৷ আর পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা সুযোগকে কাজে লাগিয়েই এশিয়াডে ইতিহাস গড়লেন নাওরেম রোশিবিনা দেবী ৷ দেশের প্রথম উশু অ্য়াথলিট হিসেবে টানা তিন এশিয়ান গেমসে পদক জিতলেন মণিপুরী ৷
জাপানের মাটিতে মহিলাদের 60 কেজি স্য়ান্ডা ক্যাটেগরিতে পোডিয়াম ফিনিশ করলেন তিনি ৷ এর আগে 2018 জাকার্তা এশিয়াডে ব্রোঞ্জ এবং 2022 হ্যাংঝৌ এশিয়াডে রুপো এসেছিল তাঁর ঘরে ৷ বৃহস্পতিবার ফাইনালে ঝ্যাং শিয়াওজু'র কাছে 0-2 হেরে সোনা জয়ের স্বপ্ন অধরা রয়ে গেল তাঁর ৷ স্বর্ণপদক ম্যাচের দু'টি রাউন্ডেই 0-5 ব্যবধানে হারতে হয় রোশিবিনা'কে ৷ তাতে অবশ্য ইতিহাস তৈরি বাধা হয়নি তাঁর জন্য ৷
সেমিফাইনালে ইন্দোনেশিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীকে 2-0 ব্যবধানে হারানোর আগে চলতি এশিয়াডে প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভিয়েতনামের এনগুয়েন থি থু থুই'কে হারিয়েছিলেন তিনি ৷ সবমিলিয়ে টানা তিনটি এশিয়ান গেমসে পদক জিতে ইতিহাসে নাম জুড়লেন রোশিবিনা ৷ এছাড়া 2019 সাউথ এশিয়ান গেমসে সোনা, 2023 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জয়ের নজির রয়েছে কৃষক পরিবারের এই সন্তানের ৷
- কীভাবে 2026 এশিয়ান গেমসে সুযোগ পেলেন রোশিবিনা: ট্রায়ালে দিব্য়াংশী চৌধুরির কাছে হেরে এশিয়াডের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছিলেন রোশিবিনা ৷ কিন্তু পরবর্তীতে দিব্যাংশী'র চোট তাঁকে জাপানের বিমান ধরতে সাহায্য করে ৷ তবে সেখানেও মিশে থাকে চরম বিতর্ক ৷
পাতিয়ালার শিবিরে রোশিবিনা'র বিরুদ্ধে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন দিব্যাংশী ৷ এখানেই শেষ নয় রোশিবিনা নাকি তাঁর ঘাড়ে আঘাত করারও চেষ্টা করেছিল বলে গুরুতর অভিযোগ আনেন কোটার উশু অ্যাথলিট দিব্যাংশী ৷ তাঁর পরিবারও যে এই নির্যাতনের শিকার হয়েছে, এক সোশাল মিডিয়া পোস্টে তেমনই দাবি ছিল দিব্যাংশী'র ৷ এমনকী চিকিৎসকেরা অনুমতি দেওয়ার পরেও তাঁকে ষড়যন্ত্র করে এশিয়াডের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ এমনও ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি ৷
Congratulations to Naorem Roshibina Devi on winning the Silver Medal in the Women’s Sanda 60kg event. This is a noteworthy achievement…winning medals in 3 consecutive Asian Games. Her consistency, courage and determination are truly commendable.— PMO India (@PMOIndia) September 24, 2026
Best wishes for all future… pic.twitter.com/07liuWPiEA
- ধোপে টেকেনি দিব্য়াংশী'র অভিযোগ: তবে দিব্যাংশী চোধুরির অভিযোগ ধোপে টেকেনি ৷ রোশিবিনা'কে সুযোগ দিতে নয়, বরং চোট এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণেই যে এশিয়াডের দল থেকে দিব্য়াংশী বাদ পড়েছেন, তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয় সর্বভারতীয় উশু ফেডারেশন ৷ ফেডারেশনের তরফে জানানো হয় জুনে চিনের হুবেইয়ে অনুষ্ঠিত উশু স্যান্ডা চ্যাম্পিয়নশিপে দিব্যাংশী চোটের কবলে পড়েছিলেন ৷ প্রায় এক মাস পর পাতিয়ালার জাতীয় শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ৷
𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄-𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐀𝐒𝐈𝐀𝐍 𝐆𝐀𝐌𝐄𝐒 𝐌𝐄𝐃𝐀𝐋𝐋𝐈𝐒𝐓! 🥈🥊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 24, 2026
Roshibina Devi does it again on the big stage, bagging Silver in the Women’s 60kg Wushu event, adding another Asian Games medal to her collection. 🔥
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 LIVE on Sony… pic.twitter.com/APaHJP88uX
সেখানে অনুশীলনের মাঝে অস্বস্তি অনুভব করায় দিব্য়াংশী'র MRI করানো হয় ৷ যেখানে দেখা যায় তাঁর বড়সড় চোট (ACL) চোট রয়েছে ৷ যা স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার চিকিৎসকদরে পাঠানো হলে কোনওরকম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ থেকে দিব্য়াংশী'কে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনও রয়েছে বলে জানানো সাই'য়ের অর্থোপেডিক চিকিৎসকের তরফে ৷