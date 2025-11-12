দ্বিস্তরীয় পরিকল্পনায় বদল, 12টি দেশকে নিয়ে ডব্লিউটিসি আয়োজনের ভাবনা আইসিসি'র

দ্বিস্তরীয় পরিকল্পনায় বদল, 12টি দেশকে নিয়ে ডব্লিউটিসি আয়োজনের ভাবনা আইসিসি'র
সম্প্রতি দুবাইয়ের বৈঠকে খুব বেশি সমর্থন জোগাড় করতে পারেনি দ্বিস্তরীয় ডব্লিউটিসি আয়োজনের ভাবনা ৷
হায়দরাবাদ, 12 নভেম্বর: ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো ক্রিকেটের শক্তিধর দেশগুলোকে প্রথমসারিতে রেখে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপকে দ্বিস্তরীয় করার একটা পরিকল্পনা চলছিল ৷ কিন্তু সাম্প্রতিকতম রিপোর্ট বলছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপকে দু'টো টিয়ারে ভাগ করার পরিকল্পনা ধোপে টিকল না ৷ পরিবর্তে নয় দেশের বদলে 12টি দেশকে নিয়ে আগামী ডব্লিউটিসি চক্র শুরু করার ভাবনায় আইসিসি ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, পরিকল্পনামাফিক সব এগোলে আইসিসি'র 12টি পূর্ণসদস্যের দেশই আগামী ডব্লিউটিসি থেকে খেলার সুযোগ পাচ্ছে ৷
চলতি 2025-27 বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে গত দু'বারের মতোই অংশ নিচ্ছে ন'টি দেশ ৷ অর্থাৎ জিম্বাবোয়ে, আফগানিস্তান এবং আয়ারল্যান্ড আইসিসি'র পূর্ণসদস্যের দল হয়েও অংশগ্রহণ করতে পারছে না ৷ আগামী ডব্লিউটিসি থেকে সম্ভবত বদলাতে চলেছে ছবিটা ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপকে দ্বিস্তরীয় করার পরিকল্পনার মাথা হিসেবে কাজ করছিলেন প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটার রজার টুসে ৷ কিন্তু সম্প্রতি দুবাইয়ে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বৈঠকে সেই পরিকল্পনা খুব একটা সমর্থন জোগাড় করতে পারেনি ৷ বিকল্প হিসেবে 12টি পূর্ণসদস্যের দেশকে নিয়ে ডব্লিউটিসি আয়োজন করার প্রস্তাবটি উঠে আসে সেখানে ৷ যা আপাতত আলোচনার স্তরে রয়েছে ৷ পিটিআই'কে এক বিশ্বস্ত সূত্র এই বিষয়ে বলেছে, "দ্বিস্তরীয় ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে ৷ কিন্তু এই মডেলে অনেক সদস্যই আপত্তি জানিয়েছে ৷ পরিবর্তে 12 দলের প্রতিযোগিতার বিষয়টি ভাবার কথা বলা হয়েছে যাতে আরও বেশি দেশ একে অপরের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্য়াচ খেলার সুযোগ পায় ৷"
সূত্রের আরও খবর, বিকল্প ভাবনার বিষয়টি মূলত উত্থাপিত হয় পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশের মতো দেশগুলির তরফে ৷ কারণ টু-টিয়ার সিস্টেমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে দ্বিতীয় সারিতে রাখার পরিকল্পনা চলছিল ৷ ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান রিচার্ড থমসনের গলায় একই সুর শোনা গিয়েছিল অনেক আগেই ৷ প্রস্তাবিত ভাবনায় প্রথম সারির দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় সারির দলগুলোর না-খেলার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন তিনি ৷
12 পূর্ণসদস্যকে নিয়ে ডব্লিউটিসি আয়োজনের ভাবনার পাশাপাশি 50 ওভারের ফরম্য়াটে সুপার লিগ পুনরায় চালু করতে উদ্যত আইসিসি ৷ 13টি দেশকে নিয়ে 2020 সালে শুরু হওয়া লিগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল 2023 বিশ্বকাপের পর ৷ সুপার লিগের নয়া ফরম্যাটে ক'টি দেশ অংশ নেবে সে বিষয়ে বিস্তারিত বলা না-হলেও 2028 থেকে পুনরায় শুরু হতে পারে এটি ৷