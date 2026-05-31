শ্রাচী রাঢ় টাইগার্সে চুক্তি জট, লিগ শুরুর আগে মেন্টর পদ ছাড়লেন ঋদ্ধি
এই নিয়ে তৃতীয় বছরে পা দিচ্ছে বেঙ্গল টি-20 লিগ ৷ কিন্তু তা শুরুর দিনপাঁচেক আগে শ্রাচী রাঢ় টাইগার্সের মেন্টর পদ থেকে সরলেন ঋদ্ধিমান সাহা ৷
Published : May 31, 2026 at 4:29 PM IST
কলকাতা, 31 মে: সমস্যার পাহাড়ে বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা সিএবি ৷ ধারাবাহিকভাবে সমস্যা প্রতিদিন যেন বেড়েই চলেছে ৷ বয়সভিত্তিক বিভাগে কোচ নির্বাচন থেকে শুরু করে দুই শীর্ষ পদাধিকারীর বয়স নিয়ে বিতর্কের পরে এবার সমস্যা বেঙ্গল টি-20 লিগে ৷ এই নিয়ে তৃতীয় বছরে পা দিচ্ছে বঙ্গ ক্রিকেটের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ৷ কিন্তু সেই লিগ শুরুর দিনপাঁচেক আগে শ্রাচী রাঢ় টাইগার্সের মেন্টর পদ থেকে সরলেন ঋদ্ধিমান সাহা ৷
কিন্তু কেন সরতে হল জাতীয় দলের প্রাক্তন উইকেটরক্ষক-ব্যাটারকে ৷ জানা গিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা সংক্রান্ত ঝামেলার কোপ পড়ল টেস্ট ক্রিকেটে দেশের অন্যতম সেরা উইকেটরক্ষকের উপর ৷ জানা গিয়েছে, শ্রাচী রাঢ় টাইগার্স ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক হিসাবে শ্রাচী গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ট্রাইবস গোষ্ঠী ৷ ট্রাইবস গোষ্ঠীর তরফেই ঋদ্ধিমান সাহাকে মেন্টর হিসেবে সঙ্গে যুক্ত করেছিল ৷ সেই সঙ্গে দলের বোলিং কোচ হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল দীপ্তেশ পাকড়াশিকে ৷
কিন্তু লিগে বল গড়ানোর আগেই শ্রাচী গ্রুপের সঙ্গে ট্রাইবস গোষ্ঠীর চুক্তি ভেঙে গিয়েছে ৷ আর সে কারণে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল ঋদ্ধিকে ৷ ঋদ্ধিমান সাহা এ বিষয়ে বলছেন, "বেঙ্গল টি-20 লিগের নিলামের দু'দিন আগে আমাকে দলের সঙ্গে মেন্টর হিসাবে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ৷ আমি রাজি হই ৷ রবিবার থেকে অনুশীলন শুরু হওয়ার কথা ছিল দলের ৷ তার দু'দিন আগে আমাকে জানানো হল, ট্রাইবস গ্রুপ সরে যাচ্ছে ৷ তাই আমাকে আর মেন্টর থাকতে হবে না।"
ট্রাইবস গোষ্ঠীর চুক্তি ভেঙে যাওয়ার বিষয়টি শ্রাচী গ্রুপের তরফে স্বীকার করা হয়েছে ৷ এই অবস্থায় শ্রাচী গ্রুপ কি দল নামাবে ? সিএবি'র কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস জানিয়েছেন পুরো বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে রাঢ় টাইগার্সের আভ্যন্তরীন বিষয় ৷ দল না-নামানোর প্রশ্নই নেই ৷ রাঢ় টাইগার্স ফ্র্যাঞ্চাইজি-ফি জমা ইতিমধ্যে দিয়েছে ৷ তবে এই গণ্ডগোলে সংশ্লিষ্ট তারকা ক্রিকেটার এবং দলের বাকি ক্রিকেটারদের আর্থিক দায় কে নেবে, সেটাই প্রশ্ন ৷ সবমিলিয়ে বঙ্গ ক্রিকেটে এখন ডামাডোল তুঙ্গে ৷
দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে বেঙ্গল টি-20 লিগের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট ৷ যেখানে ভূমিপুত্রদের মুখ করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে নতুন প্রতিভার অন্বেষণ ও তাঁদের পাদপ্রদীপে নিয়ে আসাই লক্ষ্য ৷ বেঙ্গল প্রো টি-20 চলতি বছর থেকে নাম বদলে হচ্ছে বেঙ্গল টি-20 লিগ ৷ গত দু'বছর আট দলীয় লিগ হলেও এবার তা বেড়ে ন'টি দলের হওয়ার কথা ঘোষণা হয়েছিল ৷ নতুন দল হিসেবে নেওয়া হয় পুরুলিয়াকে ৷ কিন্তু দিন পনেরো আগে হারবার ডায়মন্ড দলটি মালিকানা সংক্রান্ত সমস্য়া ও আর্থিক সঙ্গতির অভাবে সরে দাঁড়ায় ৷ ফলত আটটি দল নিয়েই অনুষ্ঠিত হবে এবারের লিগও ৷