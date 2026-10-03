ফাইনালে হারালেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে, সাসপেনশনের আঁধার পেরিয়ে এশিয়াডে সোনায় উজ্জ্বল আমন

ফাইনালে হারালেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে, সাসপেনশনের আঁধার পেরিয়ে এশিয়াডে সোনায় উজ্জ্বল আমন
2022 হ্যাংঝৌ গেমসে রুপো জিতেছিলেন আমন শেহরাওয়াত ৷ জাপানের মাটিতে পদকের রং বদলালেন তিনি
Published : October 3, 2026 at 5:00 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 3 অক্টোবর: গতবছর এমনই অক্টোবরে তাঁর উপর নেমে এসেছিল সাসপেনশনের খাঁড়া ৷ ক্রোয়েশিয়ার মাটিতে বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপ চলাকালীন ওয়ে-ইনের সময় ওজন 1.7 কেজি বেশি থাকায় তাঁকে নিলম্বিত করা হয়েছিল জাতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সময়ে ৷ ফেডারেশনের তরফে নিলম্বিত সেই কুস্তিগীর আমন শেহরাওয়াত শনিবার এশিয়ান গেমসে সোনা এনে দিলেন দেশকে ৷
জাপানের মাটিতে এদিন 57 কেজি ফ্রি-স্টাইল বিভাগে উত্তর কোরিয়ার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কুস্তিগীর হান চং সং'কে পরাস্ত করলেন আমন ৷ যাঁর প্য়াঁচে বছরদু'য়েক আগে প্য়ারিস অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতেছিল ভারত ৷ এদিন গোল্ড মেডেল বাউটে শুরুটা ভালো করেও একসময় পিছিয়ে পড়েছিলেন হরিয়ানার পহেলবান ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত 11-7 ব্যবধানে জিতে স্বর্ণপদক গলায় ঝোলান আমন ৷ এটি অবশ্য এশিয়াডে আমনের দ্বিতীয় পদক ৷ 2022 হ্যাংঝৌ গেমসে রুপো জিতেছিলেন তিনি ৷ অর্থাৎ, আইচি-নাগোয়া গেমসে পদকের রং বদলে দেশকে 20তম স্বর্ণপদকটি এনে দিলেন আমন ৷ যা এশিয়াডের মঞ্চে নির্দিষ্ট এই ইভেন্টে ভারতের প্রথম সোনাও বটে ৷
স্কোরলাইন দেখেই পরিষ্কার যে ফাইনালে লড়াই হল তুল্যমূল্য ৷ তবে শুরুটা আমন যেভাবে করেছিলেন তাতে লড়াই এতোটা কঠিন হওয়ার কথা ছিল না ৷ উত্তর কোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীর লাগাতার আক্রমণ রুখে 6-1 ব্যবধানে লিড নিয়ে নেন 2024 অলিম্পিক্সে ভারতের কনিষ্ঠ পদকজয়ী ৷ এরপর মেডিক্যাল টাইম-আউট নিয়ে ভারতীয় কুস্তিগীরের মনোসংযোগে ব্য়াঘাত ঘটান ডিফেন্ডিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ৷ যা ম্য়াচে ফেরায় তাঁকে ৷
1-6 পিছিয়ে থেকে ফাইনালে 7-6 লিড নিয়ে আমনকে পিছনে ফেলেন হান ৷ তবে দমে যাননি ভারতীয় কুস্তিগীর ৷ উত্তর কোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীর আগ্রাসী রণকৌশল রুখে আরও দু'বার তাঁকে ম্য়াটের উপর ফেলতে সক্ষম হন তিনি ৷ যা 10-7 ব্যবধানে এগিয়ে দেন আমনকে ৷ ভারতীয় কুস্তিগীরের ফাইনাল পয়েন্ট তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী চ্য়ালেঞ্জ করে অসফল হওয়ায় আমনের খাতায় যোগ হয় আরও একটি পয়েন্ট ৷ শেষ পর্যন্ত 11-7 ব্যবধানে জিতে সোনা ঝুলিতে পুরে নেন তিনি ৷
AMAN SEHRAWAT HAS DONE IT! GOLD FOR BHARAT! 🇮🇳🥇🔥— SAI Media (@Media_SAI) October 3, 2026
Asian Games 2026 | Wrestling
Men’s Freestyle 57kg – Gold Medal Match
Aman Sehrawat (TOPS Core) defeated Chong Song Han (UWW Rank 1) 🇰🇵 by points, 11–7, to clinch GOLD! 🥇
Aman scripts history as India’s first-ever Asian Games… pic.twitter.com/9d4iHv7ZDb
এর আগে সেমিফাইনালে তাজিকিস্তানের আইয়াল বেলোলিয়ুবস্কিকে 14-8 ব্যবধানে হারিয়ে স্বর্ণপদক ম্য়াচে প্রবেশ করেছিলেন আমন ৷ অলিম্পিক্স ব্রোঞ্জ, এশিয়ান চ্য়াম্পিয়নশিপে সোনা, অনূর্ধ্ব-23 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পর এশিয়াডের স্বর্ণপদক 23 বছরের আমনের মুকুটে নয়া পালক বলা যায় ৷ চলতি এশিয়াডে ফ্রি-স্টাইল কুস্তিতে এটি দ্বিতীয় সোনা ভারতের ৷ এর আগে শুক্রবার 65 কেজিতে সোনা এনেছিলেন সুজিত কাল্কল ৷
উল্লেখ্য, প্য়ারিস অলিম্পিক্সে ভিনেশ ফোগতের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ চলাকালীন গতবছর আমনকে নিলম্বিত করা হলেও একমাসের মাথায় তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল কুস্তি ফেডারেশন ৷ আমন চিঠি লিখে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ায় এবং দেশের প্রথমসারির কোচেদের সঙ্গে আলোচনা করে সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ৷