মেয়েদের আইপিএল নিলামে সবচেয়ে বেশি দাম পেলেন বিশ্বকাপের সেরা দীপ্তি

মেয়েদের আইপিএল নিলামে সবচেয়ে বেশি দাম পেলেন বিশ্বকাপের সেরা দীপ্তি
Published : November 27, 2025 at 8:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 নভেম্বর: মেয়েদের আইপিএল নিলামে ক্রিকেটপ্রেমীদের নজর ছিল সদ্য বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের ক্রিকেটের দিকে ৷ সবচেয়ে বেশি 3 কোটি 20 লক্ষ টাকায় বিক্রি হলেন বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় দীপ্তি শর্মা ৷
ওয়ান ডে বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের 6 ক্রিকেটারকে ধরে রাখে দলগুলি ৷ ফলে তাঁরা নিলামে ওঠেননি ৷ নিলামে কেউ কেউ পেলেন প্রত্যাশিত দাম, আর অনেককে নিয়ে সেভাবে আগ্রহ দেখায়নি দলগুলি ৷ তবে নিলামে দিল্লির সঙ্গে দর কষাকষিতে সবেচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হলেন অল-রাউন্ডার দীপ্তি শর্মা ৷ 50 লক্ষ টাকায় তাঁকে প্রথমে কিনেছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লি ক্যাপিটালস । পরে 'রাইট টু ম্যাচ কার্ড' ব্যবহার করে 3 কোটি 20 লক্ষ টাকায় দীপ্তিকে নিয়ে নেয় তাঁর পুরনো দল ইউপি ওয়ারিয়র্জ ৷
বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় ছয় ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধনা, হরমনপ্রীত কউর, জেমাইমা রদ্রিগেজ, শেফালি ভার্মা, রিচা ঘোষ ও আমনজোৎ কউরকে ধরে তাঁদের ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ ভারতীয় দলের ভাইস-ক্যাপ্টেন মন্ধনাকে 3 কোটি 50 লক্ষ টাকায় ধরে রাখে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ বিশ্বকাপজয়ী ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীতকে 2 কোটি 50 লক্ষ টাকায় ধরে রাখে গতবারের ডব্লিউপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷
মেয়েদের আইপিএল নতুন মরশুমে সবচেয়ে বেশি দাম মন্ধনার ৷ তারপর রয়েছেন বিশ্বকাপের সেরা অল-রাউন্ডার দীপ্তি ৷ এর পরে রয়েছেন রিচা শর্মা ৷ বাংলার এই উইকেটকিপার-ব্যাটাকে 2 কোটি 75 লক্ষ টাকায় ধরে রাখে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ৷
এদিন নিলামে দীপ্তি ছাড়াও শ্রী চরণিকে নিয়ে লড়াই হয় দলগুলির মধ্যে ৷ শেষ পর্যন্ত এই বাঁ-হাতি স্পিনারকে 1 কোটি 30 লক্ষ টাকায় কেনে দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ নিলামে আর এক স্পিনার রাধা যাদব দাম পেয়েছেন 65 লক্ষ টাকা ৷ গতবার দিল্লিতে থাকা রাধাকে এবার কেনে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ৷ ক্রান্তি গৌড় ও হরনীল দেওলকে নিলামে 50 লক্ষ টাকায় কেনে ইউপি ওয়ারিয়র্জ ৷ ভারতীয় দলের পেসার রেণুকা সিং নিলামে বিক্রি হয়েছেন 60 লক্ষ টাকায় ৷ তাঁকে কিনেছে গুজরাত জায়ান্টস ৷
বিদেশি খোলায়াড়দের মধ্যে নিলামে সবেচেয়ে বেশি দাম পেয়েছেন কিউয়ি অল-রাউন্ডার অ্যামেলিয়া কের ৷ তাঁকে 3 কোটি টাকায় কেনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ গত মরশুমে সবচেয়ে উইকেটের মালিক ছিলেন অ্যামেলিয়া ৷ অস্ট্রেলিয়ার মেগ ল্যানিং এবং নিউজিল্যান্ডের সোফি ডিভাইন নিলামে ভালো দাম পেয়েছেন ৷ ডিভাইনকে 2 কোটি টাকায় কেনে গুজরাত জায়ান্টস ৷ আর 1 কোটি 90 লক্ষ টাকা ল্যানিংকে কেনে দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ এছাড়া বিশ্বকাপ ফাইনালে সেঞ্চুরি করা দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক লরা উলভার্ডকে 1 কোটি 10 লক্ষ টাকায় কেনে ডেকান চার্জার্স ৷
2026 সালে মেয়েদের আইপিএল শুরু হবে 9 জানুয়ারি ৷ আর ফাইনাল 5 ফেব্রুয়ারি ৷ ম্যাচগুলি হবে নবি মুম্বই ও ভদোদরায় ৷ সাধারণত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মেয়েদের আইপিএল হলেও আগামী বছর 7 ফেব্রুয়ারি থেকে ছেলেদের টি-20 বিশ্বকাপ শুরু হওয়ায় ডব্লিউপিএল লিগকে এগিয়ে আনা হয়েছে ৷