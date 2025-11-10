বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলে নয়া বিদেশি কোচ, হরমনদের সংসারে যোগ দিচ্ছেন কে ?

বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলে নয়া বিদেশি কোচ, হরমনদের সংসারে যোগ দিচ্ছেন কে ?
ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলে তৈরি হতে চলেছে এক নয়া অধ্যায় ৷ যোগ দিতে চলেছেন প্রথম বিদেশি স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ ৷
Published : November 10, 2025 at 5:34 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 নভেম্বর: বিশ্বজয় করে ইতিমধ্যেই ঘরে ফিরেছেন ভারতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটাররা ৷ হরমনপ্রীত কৌর, রিচা ঘোষ, রেণুকা সিং ঠাকুরদের জন্য উপহারের ডালি উজাড় করে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকার ৷ বিভিন্ন সম্মানেও ভূষিত হয়েছেন বিশ্বজয়ের কারিগররা ৷ স্মৃতি মন্ধনা-দীপ্তি সিংদের হাত ধরে প্রথম বিশ্বজয় ভারতীয় মহিলা মহিলা ক্রিকেটে আমূল সংস্কার আনবে এবং এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের ৷ যার সম্ভবত প্রথম ধাপ হিসেবে হরমনদের সংসারে যোগ দিচ্ছেন নয়া বিদেশি কোচ ৷
এমনটা ভাবার কারণ নেই যে বিশ্বকাপ জেতানোর পর হরমনপ্রীতদের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন অমল মুজুমদার ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী নয়া বিদেশি স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচের খুব শীঘ্রই যোগ দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলে ৷ সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার ন্য়াথন কিয়েলির সম্ভাবনা সবচেয়ে উজ্জ্বল ৷ যিনি বর্তমানে বাংলাদেশ পুরুষ ক্রিকেট দলের স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ হিসেবে কাজ করছেন ৷
বিসিসিআই'য়ের এক সূত্র সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছে, কিয়েলি এই মুহূর্তে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আলোচনায় রয়েছেন ভীষণভাবে ৷ শীঘ্রই বেঙ্গালুরু সেন্টার অব এক্সেলেন্সে (COE) তাঁর যোগদানের সম্ভাবনা প্রবল ৷
বিষয়টি সামনে আসার পর থেকে একটি প্রশ্ন অনুরাগী মহলে মাথাচাড়া দিয়েছে ৷ তা হল, যে কোচের তত্ত্বাবধানে ভারত বিশ্বজয় করল, তাঁকে হঠাৎ সরানো কেন হচ্ছে ? সূত্রের খবর হরমন-স্মৃতিদের বিশ্বজয়ী দলের স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ এআই হর্ষকে ভিন্ন দায়িত্বে বসানো হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট যদি দিনের আলো দেখে তাহলে কিয়েলি হবেন ভারতীয় মহিলা দলের প্রথম বিদেশি স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ ৷
Landmark decisions that led to a historic victory 👏🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) November 6, 2025
Captain Harmanpreet Kaur and Head Coach Amol Muzumdar highlight the role played by the BCCI as well as former BCCI Honorary Secretary & current ICC Chairman Mr. Jay Shah in #TeamIndia's World Cup success 🙌 @JayShah |… pic.twitter.com/fCYPwWlnNm
সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে যোগ দিয়েছেন নয়া দুই স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ ৷ আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরের স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ হিসেবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বোর্ডের নয়া চাকরিতে যোগ দিয়েছেন প্রত্যুষ আগরওয়াল ৷ অন্যদিকে লখনউ সুপার জায়ান্টস থেকে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে যোগ দিয়েছেন অমিত ভেনগুরলেকর ৷
গত 2 নভেম্বর নভি মুম্বইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয় করেছে ভারতীয় মহিলা দল ৷ প্রোটিয়াদের 52 রানে হারিয়ে বিশ্বকাপের 47 বছরের ইতিহাসে প্রথমবার কাঙ্খিত ট্রফি ঘরে তুলেছে 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ 87 রান এবং জোড়া উইকেট নিয়ে ফাইনালের সেরা হন শেফালি বর্মা ৷ বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন দীপ্তি শর্মা ৷