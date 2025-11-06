'তরুণ প্রজন্মের রোল মডেল তোমরা', ট্রফি হাতে হরমনদের বললেন গর্বিত রাষ্ট্রপতি
Published : November 6, 2025 at 5:26 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 নভেম্বর: বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের পদার্পণে গতকাল থেকেই সাজ-সাজ রব রাজধানীতে ৷ নয়াদিল্লিতে বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে লম্বা সাক্ষাতপর্বের পর বৃহস্পতিবার বিশ্বজয়ী ভারতীয় দল পৌঁছে গিয়েছিল রাষ্ট্রপতি ভবনে ৷ সেখানে বিশ্বজয়ী দলের প্রত্যেক সদস্যকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ জয়ের জন্য় হরমনপ্রীত কৌর ব্রিগেডকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন তিনি ৷
পাল্টা দলের সকল ক্রিকেটারদের স্বাক্ষর সম্বলিত জার্সি রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেন ভারত অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর ৷ বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নিয়েও পরোখ করে দেখেন ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান ৷ এরপর ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে দ্রৌপদী মুর্মুর সাক্ষাতপর্বের একাধিক ছবি পোস্ট করা হয় প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া'র অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ৷
সেখানে লেখা হয়, "2025 আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের প্রত্যেক সদস্যকে রাষ্ট্রপতি ভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ রাষ্ট্রপতি পুরো দলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন তোমরা ইতিহাস তৈরি করেছো এবং তরুণ প্রজন্মের রোল মডেল হয়ে উঠেছো ৷ তিনি আরও বলেন এই ভারতীয় দল সমগ্র ভারতেরই প্রতিচ্ছবি ৷ ভিন্ন অঞ্চল, ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপট, ভিন্ন পরিস্থিতি থেকে ক্রিকেটাররা উঠে এলেও তাঁরা একটাই দল-ইন্ডিয়া ৷"
Members of the Indian Women Cricket team, winner of the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The President congratulated the team and said that they have created history and have become role models for younger generation.… pic.twitter.com/lHBBXRcPh5— President of India (@rashtrapatibhvn) November 6, 2025
এর আগে বুধবার নয়াদিল্লির 7, জনকল্য়াণ মার্গে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাত করে ভারতীয় দল ৷ সেই সাক্ষাত পর্বের পুরো ভিডিয়ো বৃহস্পতিবার ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ৷ নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁর হাতেও বিশেষ স্মারক জার্সি তুলে দিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ এর আগে 2017 সালে ইংল্য়ান্ডের কাছে হেরে বিশ্বকাপে রানার্স হওয়া ভারতীয় দলের সঙ্গেও মিলিত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ বুধবার সেই স্মৃতি চ্য়াম্পিয়ন অধিনায়ক হিসেবে রোমন্থন করেন হরমনপ্রীত কৌর ৷
গ্রুপ পর্বে তিনটি ম্য়াচ হেরেও 2025 বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছনোর পথে টিম ইন্ডিয়া সেমিফাইনালে হারিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়াকে ৷ জেমিমা রড্রিগেজের অপরাজিত 127 রানে ভর করে সাতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে 339 রান তাড়া করে হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ন'বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেটে সেমিফাইনাল জিতে নেয় তাঁরা ৷ এরপর গত রবিবার ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 52 রানে পরাজিত করে প্রথম বিশ্বজয়ের স্বাদ পায় 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ ফাইনালে প্রথমে ব্য়াট করে সাত উইকেটে 298 রান তোলে ভারত ৷ জবাবে 45.3 ওভারে 246 রানে অলআউট হয়ে যায় প্রোটিয়ারা ৷