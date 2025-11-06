'তরুণ প্রজন্মের রোল মডেল তোমরা', ট্রফি হাতে হরমনদের বললেন গর্বিত রাষ্ট্রপতি

ETV Bharat / sports

বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে লম্বা সাক্ষাতপর্বের পর বৃহস্পতিবার বিশ্বজয়ী ভারতীয় দল পৌঁছে গিয়েছিল রাষ্ট্রপতি ভবনে ৷

PREZ MURMU MEETS TEAM INDIA
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে ফটোসেশনে ভারতীয় ক্রিকেটাররা (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 5:26 PM IST

নয়াদিল্লি, 6 নভেম্বর: বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের পদার্পণে গতকাল থেকেই সাজ-সাজ রব রাজধানীতে ৷ নয়াদিল্লিতে বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে লম্বা সাক্ষাতপর্বের পর বৃহস্পতিবার বিশ্বজয়ী ভারতীয় দল পৌঁছে গিয়েছিল রাষ্ট্রপতি ভবনে ৷ সেখানে বিশ্বজয়ী দলের প্রত্যেক সদস্যকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ জয়ের জন্য় হরমনপ্রীত কৌর ব্রিগেডকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন তিনি ৷

পাল্টা দলের সকল ক্রিকেটারদের স্বাক্ষর সম্বলিত জার্সি রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেন ভারত অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর ৷ বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নিয়েও পরোখ করে দেখেন ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান ৷ এরপর ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে দ্রৌপদী মুর্মুর সাক্ষাতপর্বের একাধিক ছবি পোস্ট করা হয় প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া'র অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ৷

সেখানে লেখা হয়, "2025 আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের প্রত্যেক সদস্যকে রাষ্ট্রপতি ভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ রাষ্ট্রপতি পুরো দলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন তোমরা ইতিহাস তৈরি করেছো এবং তরুণ প্রজন্মের রোল মডেল হয়ে উঠেছো ৷ তিনি আরও বলেন এই ভারতীয় দল সমগ্র ভারতেরই প্রতিচ্ছবি ৷ ভিন্ন অঞ্চল, ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপট, ভিন্ন পরিস্থিতি থেকে ক্রিকেটাররা উঠে এলেও তাঁরা একটাই দল-ইন্ডিয়া ৷"

এর আগে বুধবার নয়াদিল্লির 7, জনকল্য়াণ মার্গে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাত করে ভারতীয় দল ৷ সেই সাক্ষাত পর্বের পুরো ভিডিয়ো বৃহস্পতিবার ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ৷ নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁর হাতেও বিশেষ স্মারক জার্সি তুলে দিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ এর আগে 2017 সালে ইংল্য়ান্ডের কাছে হেরে বিশ্বকাপে রানার্স হওয়া ভারতীয় দলের সঙ্গেও মিলিত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ বুধবার সেই স্মৃতি চ্য়াম্পিয়ন অধিনায়ক হিসেবে রোমন্থন করেন হরমনপ্রীত কৌর ৷

PREZ MURMU MEETS TEAM INDIA
দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে জার্সি তুলে দিচ্ছেন হরমনপ্রীত কৌর (IANS)

গ্রুপ পর্বে তিনটি ম্য়াচ হেরেও 2025 বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছনোর পথে টিম ইন্ডিয়া সেমিফাইনালে হারিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়াকে ৷ জেমিমা রড্রিগেজের অপরাজিত 127 রানে ভর করে সাতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে 339 রান তাড়া করে হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ন'বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেটে সেমিফাইনাল জিতে নেয় তাঁরা ৷ এরপর গত রবিবার ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 52 রানে পরাজিত করে প্রথম বিশ্বজয়ের স্বাদ পায় 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ ফাইনালে প্রথমে ব্য়াট করে সাত উইকেটে 298 রান তোলে ভারত ৷ জবাবে 45.3 ওভারে 246 রানে অলআউট হয়ে যায় প্রোটিয়ারা ৷

