রাষ্ট্রপতি ভবনে পদ্ম সম্মান গ্রহণ করলেন হরমনপ্রীত, নজর কাড়ল ভারত অধিনায়িকার লুক

রাষ্ট্রপতি ভবনে পদ্ম সম্মান গ্রহণ করলেন হরমনপ্রীত, নজর কাড়ল ভারত অধিনায়িকার লুক
গত নভেম্বরে ভারতকে প্রথমবার বিশ্বকাপ এনে দিয়েছেন হরমন ৷ দেশের ক্রিকেটে সারজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর এই সম্মান ৷
Published : May 25, 2026 at 7:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 মে: মাসচারেক আগে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের সন্ধেয় চলে এসেছিল ঘোষণাটা ৷ আরও আট ক্রীড়াবিদের সঙ্গে পদ্ম সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি ৷ আর সোমবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর থেকে পদ্মশ্রী সম্মান গ্রহণ করলেন বিশ্বজয়ী ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর ৷
গতবছর নভেম্বরে দেশের মাটিতে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে প্রথমবার বিশ্বসেরার আসনে বসিয়েছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত ৷ ভারতীয় ক্রিকেটে সারাজীবনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পঞ্জাব ক্রিকেটারকে পদ্ম সম্মানে ভূষিত করল ভারত সরকার ৷ হরমনপ্রীত ছাড়াও পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন আরেক ক্রিকেটার রোহিত শর্মা ৷
যদিও দেশের চতুর্থ সর্বাধিক নাগরিক সম্মান গ্রহণ করতে এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে হাজির ছিলেন না 'হিটম্য়ান' ৷ বিশ্বজয়ী ভারতীয় অধিনায়ক কী কারণে এদিন হাজির থাকতে পারেননি, সেই কারণ স্পষ্ট জানা না-গেলেও বিষয়টি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ৷ সে যাইহোক, পদ্ম সম্মান গ্রহণের জন্য বিদেশে বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে দলের সঙ্গে যোগ না-দিয়ে নজর কাড়লেন হরমন ৷
রাষ্ট্রপতি ভবনে এদিন নজর কাড়ে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়িকার আউটফিট-ও ৷ ক্রিম রং'য়ের এথনিক আউটফিটে এদিন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নেন হরমনপ্রীত ৷ উল্লেখ্য, গত 2 নভেম্বর নভি মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের মেগা ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 52 রানে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পায় হরমনপ্রীত কৌরের ভারত ৷ 50 ওভারে বিশ্বজয়ের পর এবার পালা টি-20 বিশ্বকাপ ৷
কুড়ি-বিশের ফরম্য়াটে প্রথমবার বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বিলেতে পা রেখেছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা ৷ পদ্ম সম্মান গ্রহণের জন্য রয়ে গিয়েছিলেন অধিনায়িকা ৷ খুব শীঘ্রই এবার দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি ৷ আগামী 12 জুন থেকে শুরু মহিলাদের টি-20 বিশ্বকাপ ৷ 14 জুন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টে অভিযান শুরু করবে 'উইমেন ইন ব্লু' ৷
এবার পদ্মপ্রাপকদের তালিকায় ছিল 131টি নাম ৷ এঁদের মধ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিজয় অমৃতরাজের পদ্মভূষণ ছাড়া বাকি আটজনের সকলেই পদ্মশ্রী'তে ভূষিত হয়েছেন ৷
- একনজরে ক্রীড়াক্ষেত্রে পদ্মপ্রাপকরা:
- বিজয় অমৃতরাজ- পদ্মভূষণ
- রোহিত শর্মা- পদ্মশ্রী
- হরমনপ্রীত কৌর- পদ্মশ্রী
- বলদেব সিং -পদ্মশ্রী
- ভগবানদাস রাইকর- পদ্মশ্রী
- প্রবীণ কুমার- পদ্মশ্রী
- সবিতা পুনিয়া- পদ্মশ্রী
- শ্রী কে পজনিভেল- পদ্মশ্রী