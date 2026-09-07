2030 বিশ্বকাপে ভারতকে দেখতে চান, ফুটবল মক্কায় এসে জানালেন কাফু

2030 বিশ্বকাপে ভারতকে দেখতে চান, ফুটবল মক্কায় এসে জানালেন কাফু
ব্রাজিল দল খেলতে আসার আগে তিলোত্তমার ফুটবলপ্রেমীদের উত্তাপ বাড়িয়ে দিলেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি ৷
Published : September 7, 2026 at 8:50 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: আগামী মাসে ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলতে শহর কলকাতায় আসছে ব্রাজিল ফুটবল দল ৷ কার্লো আন্সেলোত্তি'র দলের বিরুদ্ধে ভারতের ম্য়াচ দেখার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে শহর কলকাতা ৷ সোমবার ফুটবল মক্কায় পা রেখে সেই উত্তাপ যেন আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিলেন ব্রাজিলের শেষ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কাফু ৷ দ্য বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কর্মার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (BNCCI) আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এদিন যোগ দিয়েছিলেন কিংবদন্তি ব্রাজিলিয়ান ৷
শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ঋত্বিক দাসের উদ্যোগে এটি আয়োজিত হয় ৷ নবান্নে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায়, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী অশোক দিন্দা, বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি-সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা ৷ ছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের ব্রিটিশ ডেপুটি হাই-কমিশনার অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং ৷ এছাড়াও ছিলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার ও বর্তমান কোচ হোসে রামিরেজ ব্যারেটো ৷
আসন্ন ভারত বনাম ব্রাজিল ম্য়াচ যুবভারতীতে আয়োজন নিয়ে কাফুর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর একটি বৈঠকও হয় এদিন ৷ ব্রাজিল কিংবদন্তির মুখেও ভারতের বিশ্বকাপ স্বপ্নের কথা ৷ চার বছর বাদে অর্থাৎ, 2030 বিশ্বকাপে ভারতকে দেখতে চান বলে এদিন ইচ্ছেপ্রকাশ করেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "আগে বিশ্বাস করতে হবে ভারত বিশ্বকাপ খেলতে পারে ৷ সেই বিশ্বাসই হবে সাফল্যের প্রথম ধাপ ৷" পাশাপাশি তিনি যে আগামী 3 অক্টোবর ভারত বনাম ব্রাজিল ম্যাচ দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন, তাও জানান সাম্বার দেশের বিশ্বজয়ী অধিনায়ক ৷
এদিনের অনুষ্ঠানে 'ভারতে ফুটবলের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক একটি আলোচনা সভাও হয় ৷ মূলত তৃণমূল স্তরের ফুটবলের মানোন্নয়ন, বিশ্বমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো এবং ভারতীয় ফুটবলারদের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কীভাবে তুলে ধরা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয় ৷ 2047 সালের মধ্যে ভারতীয় ফুটবলকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যাওয়া এবং ভবিষ্যতে ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজনের মতো পরিবেশ তৈরি করার রূপরেখা তৈরির উপরেও আলোচনায় জোর দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্ব ছিল কাফু এবং মোহনবাগান কিংবদন্তি ব্যারেটোর মধ্যে এক জমাটি র্যাপিড-ফায়ার রাউন্ড ৷ যেখানে দু'জনে তাঁদের খেলোয়াড় জীবন, নেতৃত্ব ও ভারতের ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা কথা বলেন ৷ অনুষ্ঠানের আয়োজক ঋত্বিক দাস জানান, কাফুর মতো আন্তর্জাতিক মানের একজন ফুটবলারের উপস্থিতি এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় ক্রীড়া ও শিল্পক্ষেত্রকে একসূত্রে বাঁধার কাজে বিশেষ গতি আনবে ৷ ক্রীড়াজগত ও শিল্পগোষ্ঠীর এই যৌথ উদ্যোগ ভারতীয় ফুটবলকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে বলেও আশাবাদী তিনি ৷