সাদা-ঘুঁটিতেও চ্যালেঞ্জারকে চাপে ফেলতে ব্যর্থ গুকেশ, বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় গেমও ড্র
সাদা-ঘুঁটি নিয়ে লন্ডন সিস্টেমে বুধবার দ্বিতীয় গেম শুরু করেন গুকেশ ৷ কিন্তু তা কাজে এল না ৷
Published : November 26, 2026 at 10:13 AM IST
জেনেভা (সুইজারল্যান্ড), 26 নভেম্বর: মজবুত রক্ষণাত্মক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে সাদা-ঘুঁটিতে শুরু করা জাভোখির সিন্দারভকে প্রথম গেমে রুখে দিয়েছিলেন ডোম্মারাজু গুকেশ ৷ মঙ্গলবার প্রথম গেম গড়িয়েছিল 38 চাল ৷ এরপর বুধবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় গেমেও পয়েন্ট ভাগ করে নিলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন গুকেশ ও চ্যালেঞ্জার সিন্দারভ ৷ বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় গেম শেষ হল মাত্র 20 চালেই ৷ অর্থাৎ, দ্বিতীয় গেমের পরেও আলাদা করা গেল না দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৷
উজবেক গ্র্যান্ডমাস্টার সিন্দারভ প্রথম গেম জিততে না-পারলেও গুকেশকে বেশ চাপে ফেলেছিলেন ৷ চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রথম গেমের পর দ্বিতীয় গেম নিয়ে প্রত্যাশা বাড়ছিল ৷ কিন্তু অনুরাগীদের নিরাশ করে দ্বিতীয় গেমে সেই অর্থে কোনওরকম উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হল না ৷ অনর্থক ঝুঁকি না-নিয়ে ড্রয়ের পথে হাঁটলেন দু'জনে ৷ ভাগ করে নিলেন 0.5 পয়েন্ট করে ৷
সাদা-ঘুঁটিতে এদিন লন্ডন সিস্টেমে গেম ওপেনিং করেছিলেন গুকেশ ৷ যা সমালোচনার জন্ম দিলেও গুকেশ অবশ্য তাঁর সিদ্ধান্তে খুশি ৷ কোনও গেম শুরুর ক্ষেত্রে লন্ডন সিস্টেমকে অত্য়ন্ত আকর্ষণীয় একটি পন্থা বলে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি ৷ দ্বিতীয় গেমও ড্রয়ের পর তিনি যে মোটেই উদ্বিগ্ন নন, তাও স্পষ্ট করেছেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ৷ গুকেশের কথায়, "আমি তো দু'টো গেমের ফলাফলই আমার পক্ষে চেয়েছিলাম ৷ কিন্তু সেটা সহজ নয় ৷ সুযোগ তৈরির চেষ্টা আমরা সবসময় করে থাকি ৷ কখনও সেটা হয়, কখনও হয় না ৷ আমরা দু'জনেই মাসের পর মাস প্রস্তুতি নিয়েছি ৷ এটা 14 গেমের ম্য়াচ ৷ সবে দু'টো গেম হয়েছে ৷ সুতরাং স্কোর নিয়ে চিন্তা করার এখনই কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না ৷"
Game 2 of the Salesforce FIDE World Championship ends in a solid and relatively quick draw between D Gukesh and Javokhir Sindarov! https://t.co/9JqvRTHH24— ChessBase India (@ChessbaseIndia) November 25, 2026
তবে দ্বিতীয় গেমে সিন্দারভকে যে তিনি কোনওভাবেই বিপদে ফেলতে পারেননি তা স্বীকার করে নিয়েছেন গুকেশ ৷ চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টার বলেন, "আমি প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপদে ফেলার কোনওরকম রাস্তা তৈরি করতে পারিনি ৷ ওকে বিপদে ফেলতে আমাকে বেশ খানিকটা ঝুঁকি নিতে হত ৷ একইসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীর ভুলচুকের দিকে তাকিয়ে থাকতে হত ৷ সেক্ষেত্রে আমার বিপদ বাড়ত বৈকি ৷" এদিকে চ্যালেঞ্জার সিন্দারভ জানিয়েছেন গুকেশের ওপেনিং মুভ তাঁর কাছে খানিকটা অপ্রত্যাশিতই ছিল ৷ তবে তিনি যে সকল মুভের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাও জানান উজবেকিস্তানের বছর কুড়ির গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ এজন্য তাঁর নিবিড় প্রস্তুতিকে কৃতিত্ব দিয়েছেন সিন্দারভ ৷
Gukesh Played LONDON SYSTEM !!! https://t.co/N6GFlb9Rr8— ChessBase India (@ChessbaseIndia) November 25, 2026
প্রথম দুটি গেম থেকে 1.0 পয়েন্ট সংগ্রহ করা গুকেশ ও সিন্দারভ বৃহস্পতিবার তৃতীয় গেমে ফের মুখোমুখি হবেন ৷ সাদা-ঘুঁটি নিয়ে প্রথম চালের সুযোগ থাকবে দ্বিতীয়জনের কাছে ৷ জোড়া ড্রয়ের পর দু'জনেই তৃতীয় গেমটি জিতে ম্য়াচে নিয়ন্ত্রণ কায়েমের চেষ্টায় থাকবেন নিশ্চিতভাবে ৷