জনজোয়ারে ভাসলেন রিচা, রেড কার্পেটে বিশ্বজয়ী মেয়েকে 'গার্ড অফ অনার'

শহরে রিচা পৌঁছতে উন্মাদনা চরমে ওঠে ৷ ঘরের মেয়েকে এদিন বরণ করতে সেজে উঠেছিল ঘোষবাড়ি ৷ বিকেলে সংবর্ধনা সভায় রেড কার্পেটে হাঁটলেন বঙ্গতনয়া ৷

RICHA GHOSH
রেড কার্পেটে গার্ড অফ অনার দেওয়া হল বাঙালি বিশ্বজয়ীকে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 7, 2025 at 7:37 PM IST

3 Min Read
শিলিগুড়ি, 7 নভেম্বর: ঘরে ফিরেছে সোনার মেয়ে ৷ শিলিগুড়ি শহরড়জুড়ে যেন উৎসবের মরশুম ৷ সেই উপলক্ষে হোর্ডিং, ব্যানারে সাজানো হয় বঙ্গকন্যা রিচার শহর। শুক্রবার সকাল থেকেই অভ্যর্থনায় ভাসেন বিশ্বজয়ী 'সোনার মেয়ে' রিচা ঘোষ। হুডখোলা জিপে বিমানবন্দর থেকে বাড়ি আসেন তিনি । ফুল দিয়ে সাজানো সেই জিপ। তাঁকে দেখতে উপচে পড়ে ভিড়। কিন্তু বিকেলে যেন আলাদা মাত্রা পেল রিচার জন্য আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা সভা। বাইশ গজে প্রথম বাঙালি বিশ্বজয়ী হাঁটলেন রেড কার্পেটে ৷ 'গার্ড অফ অনার' দেওয়া হল রিচাকে ৷

এদিন বিকেলে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কের রবীন্দ্র মঞ্চে আয়োজন করা হয়েছিল এই সভার। জাঁকজমকপূর্ণ ওই সভায় খুদে খেলোয়াড় থেকে কাতারে কাতারে শহরের মানুষ সামিল হয়। রিচার সঙ্গে ওই সভায় যোগ দেন রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ ও মা শম্পা ঘোষ। সংবর্ধনা সভার শুরুতে রিচার বিশ্বকাপের স্মৃতি তুলে ধরা হয়। তারপর একের পর এক সংস্থা, সংগঠন সংবর্ধনা দেয় রিচাকে। সব থেকে বেশি উদগ্রীব দেখা যায় রিচার অটোগ্রাফের জন্য ভিড় করে থাকা খুদে খেলোয়াড়দের ৷ কেউ ব্যাটে, কেউ বলে কেউ আবার ডায়েরিতে রিচার অটোগ্রাফের জন্য ভিড় জমায়।

সংবর্ধনা সভায় রেড কার্পেটে হাঁটলেন বঙ্গকন্যা রিচা (ইটিভি ভারত)

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগগা-সহ অন্যান্যরা। প্রায় 70টির বেশি সংগঠনের তরফে এদিন রিচাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিন মঞ্চ থেকে বিশ্বজয়ী রিচা জানান, খুদেরা যেন আরও বেশি করে খেলায় মন দেন। তিনি চান, আরও বেশি করে খেলাধুলোয় আসুন মেয়েরা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে সোনার মেয়ে রিচাকে একটি সোনার ব্রেসলেট, হাতঘড়ি ও ট্রলিব্যাগ উপহার দেওয়া হয়। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো একটি মানপত্রও রিচার হাতে তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব।

শহরে এসে রিচা শেয়ার করে নিয়েছেন বিশ্বকাপ ম্যাচ-সহ পুরো টুর্নামেন্টের অনুভূতি ৷ জানিয়েছেন, তাঁর আইকন মহেন্দ্র সিং ধোনি ৷ বাড়িতে পা-দিতেই পায়েস খাইয়ে মেয়েকে বরণ করেন মা শম্পা ঘোষ ৷

RICHA GHOSH
রিচার জন্য আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা সভা (ইটিভি ভারত)

52 বছরে মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয় । 2 নভেম্বর মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 52 রানে হারিয়ে ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছে হরমনপ্রীত অ্যান্ড কোং ৷ ভারতের বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম সদস্য বাংলার মেয়ে রিচা ঘোষ ৷ এই জয়ের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন রিচা। ক্রিকেটের মঞ্চে প্রথম বাঙালি বিশ্বজয়ী রিচা ঘোষ। ভারতের বিশ্বস্ত ফিনিশারও বটে। শেষবেলায় শিলিগুড়ির 22 বছর বয়সি তরুণীর ব্যাটের ঝড় ছাড়া ভারতের ইনিংস অসম্পূর্ণ।

ভারতের বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকা নেন বাংলার এই মেয়ে ৷ ব্যাট হাতে 235 রান করার পাশাপাশি উইকেটের পিছনে দস্তানা হাতে চারটি ক্যাচ এবং একটি স্টাম্প করেন রিচা ৷ শুধু তাই নয়, বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে সেরা স্ট্রাইক-রেট (133.52) বঙ্গতনয়ার ৷

বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষকে পুলিশের চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার । শিলিগুড়ির এই তারকা ক্রিকেটারকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে নিয়োগের সিদ্ধান্তে খুশি তাঁর পরিবার।

