বাণিজ্যিক দূত বেডনারেক, 21 ডিসেম্বর ম্যারাথনে দৌড়বে তিলোত্তমা

চলতি বছরেই বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বেডনারেক ৷

KENNY BEDNAREK
কেনি বেডনারেক (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 11:35 AM IST

কলকাতা, 21 নভেম্বর: দশম বর্ষে পা দিচ্ছে টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড 25কে কলকাতা ৷ আর দশম বর্ষে পা রেখে কলকাতা ম্যারাথনের চমক কেনি বেডনারেক ৷ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এই দৌড়বিদকে এবছর ম্যারাথনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক দূত ঘোষণা করল টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড 25কে কলকাতা ৷

গত বছর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (গোল্ড লেবল) মিলেছে টাটা স্টিল 25কে কলকাতার ৷ এবছর আবার পায়ে পায়ে দশম বর্ষে পা দিল ম্যারাথন ৷ এমনিতে প্রত্যেক বছরই বিশ্ববন্দিত কোনও না কোনও ক্রীড়াবিদকে বাণিজ্যিক দূত হিসেবে বেছে নেয় এই ম্য়ারাথন ৷ এবারও তেমনই টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড 25কে কলকাতার মুখ বেডনারেক ৷ 2021 টোকিয়ো এবং 2024 প্য়ারিস অলিম্পিক্সে 200 মিটারে রুপোজয়ার পর চলতি বছর বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই স্প্রিন্টার ৷

বেডনারেক খুশি কলকাতা 25কে ম্য়ারাথনের বাণিজ্যিক দূত হতে পেরে ৷ প্রতিক্রিয়া হিসেবে তিনি এক বার্তায় বলেন, "জীবন আমাকে শিখিয়েছে যে গন্তব্যের চেয়ে যাত্রা বেশি অর্থবহ ৷ তাই প্রত্যেক দৌড়, প্রত্যেক দৌড় তোমাকে তৈরি করে ৷ দশম বর্ষে টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড 25কে কলকাতার শরিক হতে পেরে উচ্ছ্বসিত ৷"

বড়দিনের আমেজ গায়ে মেখে গোল্ড লেবল প্রাপ্ত টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা এবার অনুষ্ঠিত হবে আগামী 21 ডিসেম্বর ৷ আরও একবার শীতের সকালে দৌড়তে রাস্তায় নামবে তিলোত্তমা কলকাতা ৷ মহামেডান ক্লাবের সামনে থেকে শুরু হওয়া এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণের ঢল প্রতিবছরই থাকে চমকে দেওয়ার মত ৷ এবার সেই দৌড়ের দূত বেডনারেক ৷ মাত্র সাতাশেই বিশ্বের অন্যতম ধারাবাহিক স্প্রিন্টার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন 'কুং ফু' কেনি বেডনারেক ৷ চলতি বছর টোকিয়ো বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে 4x100 মিটার রিলেতে স্বর্ণপদক গলায় ঝোলানোর পাশাপাশি 200 মিটারে রুপো এসেছে তাঁর ৷

সমসাময়িক কোনও অ্যাথলিট এর আগে কলকাতা ম্যারাথনের বাণিজ্যিক দূত হননি ৷ সেদিক থেকে এবছর কেনি বেডনারেককে বাণিজ্যিক দূত হওয়া অন্যমাত্রা বহন করে ৷ অ্যাথলেটিক্স এরিনায় বেডনারেকের ব্যক্তিগত সেরা সময়ের পরিসংখ্যান অনেকটা এইরকম-

  • 100 মিটার- 9.79 সেকেন্ড (2025)
  • 200 মিটার- 19.57 সেকেন্ড (2024)
  • 400 মিটার- 44.73 সেকেন্ড (2019)

গত ছ'বছরে বেডনারেক বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে ধারাবাহিকতার নাম ৷ একইসঙ্গে অনুপ্রেরণারও ৷ যাঁকে দেখে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বুদ্ধ হবেন কলকাতা ম্যারাথনে অংশ নেওয়া অ্যাথলিটরা ৷ গতবছর এই ম্য়ারাথনের দূত ছিলেন প্রাক্তন ইংরেজ ফুটবলার সল ক্যাম্পবেল ৷

