'চাপ দিয়ে ভারতে খেলতে বাধ্য় করানো যাবে না', বিশ্বকাপ নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট বাংলাদেশের

'চাপ দিয়ে ভারতে খেলতে বাধ্য় করানো যাবে না', বিশ্বকাপ নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট বাংলাদেশের
নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতের মাটিতে আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপের ম্য়াচ খেলতে অস্বীকার করেছে বাংলাদেশ ৷
Published : January 20, 2026 at 5:19 PM IST
ঢাকা, 20 জানুয়ারি: বাংলাদেশের দেওয়া জোড়া প্রস্তাবে সম্মত না-হয়ে তাঁদের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৷ আইসিসি'র তরফে আগামী 21 জানুয়ারির মধ্যে বিশ্বকাপে খেলার সম্মতি চাওয়া হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কাছে ৷ নয়তো আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপের জন্য বেছে নেওয়া হবে নয়া দল ৷ ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট ছিল তেমনটাই ৷ কিন্তু সেসব জল্পনা উড়িয়ে দিলেন বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ৷ মঙ্গলবার তিনি সাংবাদিকদের সাফ জানিয়ে দিলেন, বাহ্যিক চাপ তৈরি করে বাংলাদেশকে ভারতে খেলতে বাধ্য করানো যাবে না ৷
প্রাথমিকভাবে টি-20 বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের চারটি ম্য়াচ ভারতে খেলার কথা রয়েছে বাংলাদেশের ৷ যার মধ্যে তিনটি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে এবং একটি মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে ৷ কিন্তু পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর থেকে নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ অংশগ্রহণে বেঁকে বসেছে 'টাইগার্স' ৷ পরিবর্তে শ্রীলঙ্কার মাটিতে গ্রুপ লিগের ম্য়াচগুলি খেলতে চেয়েছে তাঁরা ৷ সম্প্রতি পদ্মাপাড়ের দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে এব্য়াপারে আলোচনার জন্য় সেদেশে গিয়েছিল আইসিসি'র প্রতিনিধি দল ৷
বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি'র কাছে দু'টি প্রস্তাব রাখা হয় বিসিবি'র তরফে ৷ শ্রীলঙ্কায় ভেন্যু বদলের পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে গ্রুপ বদলের প্রস্তাব দেওয়া হয় আইসিসি'কে ৷ কিন্তু তার কোনওটিই মানেনি আইসিসি ৷ উল্টে বিশ্বকাপ খেলার সম্মতির জন্য বিসিবি'কে সময়সীমা বেঁধে দেয় বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ প্রয়োজনে বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয় তাঁদের ৷
কিন্তু এসব ঘটনা সত্যি নয় ৷ বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ডের সঙ্গে আইসিসি'র যোগাযোগের কোনও আনুষ্ঠানিক খবর তাঁদের কাছে নেই বলে জানান বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ৷ এসব বাংলাদেশের উপর চাপ তৈরির খেলা বলে জানান তিনি ৷ আসিফ নজরুল বলেন, "আইসিসি যদি ভারতীয় বোর্ডের কাছে মাথা নত করে আমাদের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করে কিংবা অযৌক্তিক শর্ত চাপিয়ে দেয়, আমরা সেই শর্ত মানব না ৷"
এ প্রসঙ্গে অতীতে ভারতীয় বোর্ডের চাপে আইসিসি'র ভেন্যু বদলের কথা তুলে ধরেছেন আসিফ নজরুল ৷ তাঁর কথায়, "পাকিস্তানে ভারত খেলতে যেতে না-চাওয়ায় আইসিসি ভেন্যুতে বদল এনেছে অতীতে ৷ আমরা অত্যন্ত যৌক্তিক কারণে ভেন্যু বদলের দাবি জানিয়েছি ৷ অযৌক্তিক চাপ তৈরি করে আমাদের ভারতে খেলতে বাধ্য করানো যাবে না ৷"