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দীপ্তির মাইলস্টোন ছোঁয়ার ম্য়াচে ডাচদের হারিয়ে শীর্ষে 'উইমেন ইন ব্লু'

কিংবদন্তি ঝুলন গোস্বামীকে ছুঁয়ে বিশ্বমঞ্চে নতুন মাইলস্টোনে পৌঁছতে দরকার ছিল জোড়া উইকেট। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে একটি উইকেট নিয়ে সেই মাইলস্টোন ছুঁলেন দীপ্তি ৷

WOMENS T20 WORLD CUP 2026
দীপ্তি শর্মা (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 1:20 PM IST

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লিডস, 18 জুন: পাকিস্তানকে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হয়েছিল ভারতের মেয়েদের ৷ বুধবার টি-20 বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচেও দুরন্ত ভারতের প্রমিলা বাহিনী ৷ ডাচদের 95 রানে হারিয়ে গ্রুপ-ওয়ানের শীর্ষে 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ টিম ইন্ডিয়ার বিধ্বংসী পারফরম্যান্সের মাঝে মাইলস্টোন ছুঁলেন তারকা অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা ৷ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে (মহিলা) সর্বাধিক 355টি উইকেট নিয়ে ঝুলন গোস্বামীকে ছুঁলেন তারকা অলরাউন্ডার ৷

লিডসে ডাচদের বিরুদ্ধে তিন ওভার হাত ঘুরিয়ে 26 রানের বিনিময়ে একটি উইকেট নেন। আরেকটি উইকেট নিলে তিনি টপকে যেতে পারতেন ঝুলনকে ৷ সে যাইহোক, এই মুহূর্তে 355টি উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির তালিকায় যুগ্মভাবে রয়েছেন ঝুলন ও দীপ্তি ৷ তাঁদের ঠিক পরেই রয়েছেন ইংল্যান্ডের ক্যাথরিন শিভার-ব্রান্ট (335) ৷ তালিকার পরবর্তী নামটি অজি কিংবদন্তি এলিস পেরির (332) ৷ এরপর যথাক্রমে রয়েছেন ইংরেজ স্পিনার সোফি একলেস্টোন (327) এবং দক্ষিণ আফ্রিকা পেসার শাবনিম ইসমাইল (318)।

124টি ম্যাচে 166 উইকেট নিয়ে দীপ্তি অবশ্য ওয়ান-ডে'তে ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ৷ এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন ঝুলন (255 উইকেট)। আন্তর্জাতিক টি-20'তে পয়লা নম্বরে রয়েছেন দীপ্তি ৷ 146টি ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ 167টি উইকেট। এছাড়া ভারতের হয়ে ছ'টি টেস্ট ম্যাচেও তিনি 22টি উইকেট নিয়েছেন ৷

টস জিতে এদিন রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত নেয় ডাচরা। ব্যাট হাতে নেমে বিধ্বংসী হয়ে ওঠেন ভারতীয় ব্যাটাররা। ওপেনার স্মৃতি মন্ধনা 47 বলে 47 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। 11টি চার এবং একটি ছয়ে সাজানো ইনিংস তাঁর ৷ দলের আরেক ওপেনার শেফালি বর্মা করেন 55 রান । তাঁর ইনিংসে ছিল 10টি চার। পরবর্তীতে জেমিমা রড্রিগেজ করেন 19 রান, উইকেটরক্ষক-ব্যাটার রিচা ঘোষের ব্যাটে আসে 20 রান।

নির্ধারিত 20 ওভারে, 5 উইকেট হারিয়ে 209 রান তোলে টিম উইমেন ইন ব্লু। নেদারল্যান্ডসের হয়ে দু'টি উইকেট নেন ক্যারোলিন ডি ল্যাঞ্জ। এছাড়া একটি করে উইকেট পান আইরিস জুইলিং, হেদার সিজার্স এবং মির্থে ভ্যান ডেন রাড। জবাবে ব্যাট করতে নেমে, মাত্র 114 রানেই শেষ হয়ে যায় নেদারল্যান্ডসের ইনিংস। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে একাই চার উইকেট নেন শ্রী চরণি। এছাড়া তিনটি উইকেট পান শেফালি ভার্মা। দু'টি উইকেট নেন নন্দিনী শর্মা এবং একটি উইকেট আসে দীপ্তি শর্মার ঝুলিতে। ভারত ম্যাচ জিতে নেয় 95 রানে। ম্যাচের সেরা স্মৃতি মন্ধনা।

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INDIA VS NETHERLANDS
T20 WORLD CUP 2026
WOMEN T20 WORLD CUP 2026
DEEPTI SHARMA RECORD
WOMENS T20 WORLD CUP 2026

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