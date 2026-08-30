ডাচ'দের আধিপত্য থামিয়ে মেয়েদের হকিতে ফের বিশ্বসেরা মেসির দেশ

ডাচ'দের আধিপত্য থামিয়ে মেয়েদের হকিতে ফের বিশ্বসেরা মেসির দেশ
এই নিয়ে তিনবার হকিতে বিশ্বসেরা হল আর্জেন্তিনার মেয়েরা ৷ তিনবারই ফাইনালে নেদারল্যান্ডস'কে হারাল তারা ৷
Published : August 30, 2026 at 9:58 AM IST
আমস্তেলভিন (নেদারস্যান্ডস), 30 অগস্ট: 2014 থেকে 2022 ৷ মহিলাদের হকি বিশ্বকাপের গত তিনটি সংস্করণে খেতাব জয়ের হ্য়াটট্রিক করা নেদারল্যান্ডস শনিবার ঘরের মাঠে নেমেছিল টানা চতুর্থবার শিরোপা জিততে ৷ সার্বিকভাবে ডাচ'দের সামনে ছিল দশমবার বিশ্বসেরা হওয়ার হাতছানি ৷ কিন্তু নেদারল্যান্ডস'কে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে চমকে দিল আর্জেন্তিনা ৷ শুটআউটে জিতে তৃতীয়বার মহিলা হকিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হল লিয়োনেল মেসি'র দেশ ৷
নির্ধারিত সময়ে ম্য়াচের ফলাফল ছিল 1-1 ৷ শুটআউটে 3-1 ব্যবধানে জিতে সোনা জিতে নেয় আর্জেন্তিনা ৷ শুটআউটে দুরন্ত সব সেভ করে ফাইনালের সেরা লাতিন আমেরিকার দেশটির গোলরক্ষক ক্রিস্তিনা কোয়েস্তিনো ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 2002 এবং 2010 সালে নেদারল্যান্ডস'কে হারিয়েই বিশ্বসেরা হয়েছিল আর্জেন্তিনা ৷ এরমধ্যে শুটআউটে জিতেই 2002 সালে প্রথম বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছিল তারা ৷ সবমিলিয়ে আমস্তেলভিনে এদিন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল বলা যায় ৷ একইসঙ্গে 2022 সালের ফাইনালে ডাচ'দের কাছে হারের বদলাও নিল 'লাস লিয়োনাস' ৷
যদিও এদিন ফাইনালে একসময় মনে হয়েছিল টানা চতুর্থবার খেতাব জয় বুঝি ডাচ'দের স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ৷ কারণ 30 মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে জিবি জানসেনের গোল ফাইনালে এগিয়ে দিয়েছিল নেদারল্যান্ডস'কে ৷ যা চলতি টুর্নামেন্টে জানসেনের অষ্টম গোল ৷ সে যাইহোক, গোল হজম করে দমে যায়নি আর্জেন্তিনা ৷ বরং দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে তারা এবং একের পর এক পেনাল্টি কর্নার আদায় করতে থাকে তারা ৷
COLD BLOODED SHOOT-OUT! 🇦🇷 🏑— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 29, 2026
GOLD MEDAL FINISH!! 🏆 🏅
Argentina halt the Dutch juggernaut in Amstelveen and become CHAMPIONS of the WORLD!! 🌍 😍#HWC2026 #LasLeonas #Argentina #Hockey pic.twitter.com/novMK1KXRA
তৃতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত লিড ধরে রাখলেও অন্তিম কোয়ার্টারে গিয়ে ভাঙে ডাচ রক্ষণের ডেডলক ৷ 54 মিনিটে দিনের শেষ পেনাল্টি কর্নার থেকে অগাস্টিনা গর্জেলানি'র ড্র্যাগ ফ্লিক প্রতিহত হলে ফিরতি বল জালে পাঠান মারিয়া গ্রানাত্তো ৷ ম্য়াচ গড়ায় শুটআউটে ৷ সেখানে দেশকে তৃতীয়বারের জন্য খেতাব এনে দেন দুর্গের শেষ প্রহরী কোয়েস্তিনো ৷
🇦🇷🏆ARGENTINA EN LO MÁS ALTO 🇦🇷🏆— Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) August 29, 2026
Las Leonas son Campeonas del Mundo, por tercera vez en la historia.
¡Felicitaciones jugadoras y CT! 👏
📷 @FIH_Hockey pic.twitter.com/AUJl7K11D3
শুটআউটে গোল করতে ব্যর্থ হন নেদারল্যান্ডসের পিয়েন স্যান্ডার্স, ফেলিস অ্যালবার্স এবং ফ্রিক মোয়েস ৷ অন্যদিকে ব্যাক স্টিকের কারণে আর্জেন্তিনার জো দিয়াজের গোল বাতিল হলেও ভিক্টোরিয়া গ্রানাত্তো, ব্রিসা ব্রুগেসার ও সোফিয়া কায়রো'র গোল বিশ্বকাপ এনে দেয় আর্জেন্তিনাকে ৷ একইদিনে অস্ট্রেলিয়া'কে 1-0 গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জিতে নিল বেলজিয়াম ৷