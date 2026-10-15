কন্যাশ্রী নয়, নতুন নামে নভেম্বরে শুরু মেয়েদের কলকাতা লিগ
লিগের আর্থিক পৃষ্ঠপোষক হওয়ার বিষয়ে পূর্বতন সরকারের মতো আশ্বাস দিয়েছে নতুন সরকার ৷ জানালেন আইএফএ সচিব ৷
Published : October 15, 2026 at 1:41 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: কলকাতা ফুটবল লিগ, আইএফএ শিল্ড নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়েছে ৷ কোনওরকম ঝঞ্ঝাট ছাড়াই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে দু'টি প্রতিযোগিতা ৷ তবে জোড়া প্রতিযোগিতা সফলভাবে আয়োজন করেই রাজ্যের ফুটবল নিয়ামক সংস্থার কাজ শেষ হচ্ছে না ৷ এবার কলকাতা মহিলা ফুটবল লিগের প্রস্তুতি শুরু রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থায় ৷
আগামী মাস থেকে শুরু হতে চলেছে মেয়েদের লিগ ৷ দিনক্ষণ এখনও ঠিক না-হলেও আগামী মাস থেকে যে মেয়েদের লিগের বল গড়ানো শুরু হবে, তা নিশ্চিত করা হয়েছে আইএফএ-র তরফে ৷ এমনকী তা নাম বদলে যে হবে, সে বিষয়টি নিশ্চিত ৷ আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত এ বিষয়ে বলেন,"নভেম্বর মাস থেকে মেয়েদের লিগ শুরু হবে ৷ তবে দিন এখনও ঠিক হয়নি ৷ প্রস্তুতি চলছে ৷ পুজোর পরেই আলোচনা করে দিন ঘোষণা করে দেওয়া হবে ৷ এই বছর দ্বিতীয় ডিভিশন লিগের খেলা আগে শুরু হবে। সেখানে ভালো খেলে যাতে প্রথম ডিভিশনে সুযোগ পাওয়ার পথটা খোলা রাখা হচ্ছে ৷ তাছাড়া আইডব্লুএল রয়েছে ৷ রয়েছে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেলা ৷ তাই দ্বিতীয় ডিভিশনের পরে প্রথম ডিভিশন শুরু হবে ৷ তারিখ দ্রুত জানিয়ে দেওয়া হবে ৷"
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নয়া সরকারের আমলে প্রথমবার মেয়েদের লিগ আয়োজন করতে চলেছে আইএফএ ৷ বিগত সরকার মেয়েদের কলকাতা লিগের নাম বদলে কন্যাশ্রী কাপ রেখেছিল ৷ লিগ আয়োজনের জন্য আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল পূর্বতন রাজ্য সরকার ৷ এবার নতুন নাম কী হবে ? আইএফএ সচিব বলেন, "এব্যাপারে কোনও কথা হয়নি ৷ তবে আগের নাম তো রয়েছে ৷" বিগত সরকারের আমলে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ছিল ৷ পালাবদলে সেই সহযোগিতা কি পাওয়া যাবে ? অনির্বাণ দত্ত বলেন, "ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে আমার ইতিবাচক বৈঠক একাধিকবার হয়েছে ৷ তিনি আশ্বাস দিয়েছেন ৷ আমি আশাবাদী ৷"
এদিকে আইএফএ-তে এখন নির্বাচনের ঢাকে কাঠি ৷ 24 অক্টোবর বিশেষ সাধারণ বৈঠক ডাকা হয়েছে ৷ সেখানে বার্ষিক সাধারণ সভা এবং নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হবে। স্পেশাল অফিসারের অধীনে নির্বাচন হবে ৷ ফলে পুজো মিটলেই যে আইএফএ-তে নির্বাচনের উত্তাপ বাড়বে, সে বিষয়টি একপ্রকার নিশ্চিত ৷