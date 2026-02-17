ETV Bharat / sports

বিশ্বকাপ ম্যাচ দেখার আনন্দ বদলাল বিষাদে, ছক্কা মুখে লেগে হাসপাতালে মহিলা

ম্যাচ দেখার মুহূর্তের আনন্দ নিমেষে পরিণত হল আতঙ্কে ৷ ইডেনে ইংল্যান্ড ব্যাটারের ছক্কা গিয়ে লাগে মহিলার মুখে ৷ গুরুতর আহত দর্শক ভর্তি হাসপাতালে ৷

WOMAN INJURED AT EDEN GARDENS
ছক্কা মুখে লেগে চিকিৎসাধীন এক মহিলা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 17, 2026 at 1:21 PM IST

Updated : February 17, 2026 at 1:27 PM IST

কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: 'হয়েও হল না দেখা' ৷ এমনটা তো আর ভেবে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখতে যাননি ৷ 27 বছর পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল ইডেনে ৷ বল উড়ে এসে আহত হন এক ক্রিকেটপ্রেমী ৷ ইডেন গার্ডেন্সে টি-20 বিশ্বকাপ ম্যাচ দেখতে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল বেহালার এক মহিলাকে ৷ ব্যাটারের হাঁকানো ছক্কা উড়ে এসে লাগে গ্যালারিতে বসে থাকা ওই মহিলার মুখে ৷ তারপরই গলগল করে রক্ত বেরনো শুরু ৷ আর একটু হলে প্রাণ যেতে বসেছিল ওই ক্রিকেটপ্রেমীর ৷ ইডেনে বলের আঘাতে দর্শকের আহত হওয়ার খবর সম্প্রতি ঘটেছে কি না, তা সিএবিও মনে করতে পারছে না।

উল্লেখ্য, সোমবার টি-20 বিশ্বকাপের গ্রুপ-সি'র ম্যাচ ছিল ইডেন গার্ডেন্সে। দুপুর তিনটের ম্য়াচে প্রতিপক্ষ ছিল ইংল্যান্ড-ইতালি ৷ সেই ম্যাচ দেখতে গিয়ে গুরুত আহত হন মহিলা ক্রিকেটপ্রেমী। তাঁর মুখে বল লাগে। স‌ঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়ে রক্ত বেরনো শুরু করে। আহত দর্শকের বাড়ি বেহালায় বলে জানা গিয়েছে ৷

গ্যালারিতে উপস্থিত অন্য দর্শকদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, ইংল্যান্ডের ইনিংস চলাকালীন বল উড়ে আসে গ্যালারিতে। বল এসে সরাসরি ওই মহিলার মুখে লাগে। তারপরই নাক দিয়ে রক্ত বেরনো শুরু হয় ৷ ঘটনাটি দেখে হতবাক হয়ে, তার আশেপাশের দর্শকরা তাৎক্ষণিকভাবে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তারক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মহিলার নাক দিয়ে রক্ত বের হতে দেখে ছুটে আসেন নিরাপত্তাকর্মীরাও। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় স্টেডিয়ামের মেডিক্যাল রুমে। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁর প্রাথমিক শুশ্রূষা করেন। পরে আহত দর্শককে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তাঁর শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল ৷ তবে তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ রয়েছেন ৷ পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, ওই মহিলার মুখ ও নাকে গুরুতর চোট লেগেছে ৷

1999 সালে পাকিস্তানের ওয়াসিম আক্রমের ছক্কা দর্শকাসনে থাকা এক যুবতীর হাতে লেগেছিল ৷ এছাড়া আর কোনও ঘটনা স্মরণাতীত কালে সিএবি-র কেউ মনে করতে পারছে না। এদিকে, ক্রিকেটের নন্দনকাননে এদিন ব্য়াটারদের সম্মিলিত প্রয়াসে 202 রান তোলে ইংল্য়ান্ড ৷ জবাবে ইতালির ইনিংস শেষ হয় 178 রানে ৷ ইতালির অদম্য লড়াই করেও 24 রানে জিতে যায় হ্যারি ব্রুকের টিম ৷ পাশাপাশি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার পর চতুর্থ দল হিসেবে বিশ্বকাপে সুপার-এইটে পৌঁছয় ইংল্যান্ড ৷

WOMAN INJURED AT EDEN GARDENS

