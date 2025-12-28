টানা 18 ম্যাচ জয়হীন, লিভারপুলের কাছে হেরে ইপিএলে লজ্জার রেকর্ডে উলভস

টানা 18 ম্যাচ জয়হীন, লিভারপুলের কাছে হেরে ইপিএলে লজ্জার রেকর্ডে উলভস
ক্লাবের জার্সিতে পয়লা গোল করে লিভারপুলকে জয় এনে দিলেন ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজ ৷
Published : December 28, 2025 at 12:03 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 ডিসেম্বর: সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে 22 ম্যাচ খেলে ফেললেও লিভারপুল জার্সিতে গোল অধরা ছিল তাঁর ৷ শনিবার যেন শাপমুক্তি হল ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজের ৷ বায়ার লেভারকুসেন থেকে রেকর্ড অঙ্কে মরশুমের শুরুতে অ্যানফিল্ডে পা রাখা জার্মান উইঙ্গার 'রেডস'-এর হয়ে গোল করলেন শেষমেশ ৷ গোল এল রায়ান গ্র্যাভেনবার্চের থেকেও ৷ সবমিলিয়ে জয়ের হ্য়াটট্রিক সেরে ইংলিশ প্রিমিয়র লিগে প্রথম চারে ঢুকে পড়ল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল ৷ ঘরের মাঠে উলভসকে এদিন 2-1 গোলে হারাল তাঁরা ৷
অন্যদিকে অ্যাওয়ে ম্য়াচ হেরে লজ্জার নজিরে নাম তুলল উলভারহ্য়াম্পটন ওয়ান্ডারার্স (উলভস) ৷ চলতি মরশুমে 18 ম্য়াচ পরেও জয়হীন তাঁরা ৷ যা প্রিমিয়র লিগে নজির ৷ এর আগে 2020-21 মরশুমের শুরুতে টানা 17 ম্যাচ হেরেছিল শেফিল্ড ইউনাইটেড ৷ এদিন তা ছাপিয়ে সর্বাধিক টানা হারে মরশুম শুরুর রেকর্ড গড়ে ফেলল রব এডওয়ার্ডসের ছেলেরা ৷
শনিবার লিভারপুল ম্যাচের পর 18 ম্যাচ খেলে তাঁদের ঝুলিতে মাত্র দু'পয়েন্ট ৷ যাকে দুঃস্বপ্ন বললেও কম বলা হয় ৷ তবে গ্র্য়াভেনবার্চের গোল পাওয়ার আগে পর্যন্ত ঘরের মাঠে শনিবার লিভারপুলকে ভালোই সামলাচ্ছিল উলভস রক্ষণ ৷ লিগ টেবলে একেবারে শেষে থাকা দলের বিরুদ্ধে এদিন গোল পেতে 41 মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় হোম টিমকে ৷ শেষমেশ ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের হয়ে ডেডলক ভাঙেন রায়ান গ্র্যাভেনবার্চ ৷ জেরেমি ফ্রিম্পংয়ের দুরন্ত মাইনাস ধরে জোরালো শটে 1-0 করেন ডাচ ফুটবলার ৷
প্রথম গোলের রেশ কাটতে না-কাটতে পরের মিনিটেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন উইর্ৎজ ৷ প্রায় মাঝমাঠ থেকে বল ধরে এক্ষেত্রে হুগো একিটিকে ঠিকানা লেখা থ্রু বাড়ান লেভারকুসেন প্রাক্তনীকে ৷ বিপক্ষ গোলরক্ষকের নাগাল এড়িয়ে ক্লাবের জার্সিতে প্রথম গোল করেন উইর্ৎজ ৷ দু'গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় লিভারপুল ৷
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে অবশ্য এক গোলের ব্যবধান কমিয়ে আনে অতিথি দল ৷ 51 মিনিটে কর্নারের সুযোগ নিয়ে 1-2 করেন স্যান্টিয়াগো বুয়েনো ৷ এরপর অনেকটা সময় হাতে পেলেও ম্য়াচে সমতা ফেরাতে পারেনি উলভস ৷ তেমনই দ্বিতীয়ার্ধে আর গোল করতে ব্যর্থ লিভারপুলও ৷ শেষ পর্যন্ত 2-1 গোলে জিতে চেলসিকে টপকে চারে উঠে এল আর্নে স্লট অ্যান্ড কোম্পানি ৷ 18 ম্যাচে তাঁদের ঝুলিতে 32 পয়েন্ট ৷
উলভস 18 ম্য়াচে জয়হীন থাকলেও ইংল্য়ান্ডের প্রিমিয়র ডিভিশনে সর্বাধিক টানা হারে মরশুম শুরুর রেকর্ড অবশ্য রয়েছে বোল্টন ওয়ান্ডারার্সের ঝুলিতে ৷ ইংলিশ প্রিমিয়র লিগ আত্মপ্রকাশের অনেক আগে 1902-03 মরশুমে টানা 22 ম্য়াচ জয়হীন ছিল তাঁরা ৷