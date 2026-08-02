গুলবীরের ইতিহাস, বক্সারদের সৌজন্যে কমনওয়েলথে উজ্জ্বলতম দিন ভারতের; পদকতালিকায় বড়সড় লাফ

গুলবীরের ইতিহাস, বক্সারদের সৌজন্যে কমনওয়েলথে উজ্জ্বলতম দিন ভারতের; পদকতালিকায় বড়সড় লাফ
বক্সিং'য়ে সাতটি সোনা-সহ দশমদিনে ঝুলিতে এল সর্বমোট 16টি পদক ৷ যা চারে তুলে আনল ভারতকে ৷
Published : August 2, 2026 at 10:11 AM IST
গ্লাসগো, 2 অগস্ট: জোড়া সোনা জিতে দিনের শুরুটা করেছিলেন প্রীতি পাওয়ার ও জেসমিন লাম্বোরিয়া ৷ আর শুরুটা যেমন আভাস দিয়েছিল দিনের বাকি পর্বটা এগোল সেইমতোই ৷ ভারতের 10 জন বক্সার শনিবার অর্থাৎ, কমনওয়েলথ গেমসের দশমদিন নেমেছিলেন স্বর্ণপদক জয়ের লক্ষ্যে ৷ তাঁদের মধ্যে সাতজন জিতলেন সোনা ৷ প্রিয়া, জেসমিনের পর পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন প্রিয়া ঘঙ্ঘাস, সচিন সিওয়াচ'রা ৷ সোনা এল প্য়ারা-শটপুট থেকেও ৷ অ্যাথলেটিক্সে ঐতিহাসিক ডাবল জিতলেন দূরপাল্লার দৌড়বিদ গুলবীর সিং ৷ সবমিলিয়ে বড়সড় লাফে পদকতালিকায় চারে ভারত ৷
মেয়েদের 54 কেজি বিভাগে কানাডার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে বক্সিংয়ে দিনের প্রথম সোনাটি এনে দিয়েছিলেন প্রীতি ৷ একপেশে বাউট 5-0 ব্যবধানে জেতেন তিনি ৷ আধঘণ্টার মধ্যে 57 কেজি বিভাগে দিনের দ্বিতীয় সোনাটি তুলে নেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জেসমিন লাম্বোরিয়া ৷ এরপর একে একে 51 কেজি, 60 কেজি ও 70 কেজিতে স্বর্ণপদক গলায় ঝোলান সাক্ষী চৌধুরি, প্রিয়া ঘঙ্ঘাস ও অরুন্ধতী চৌধুরি ৷ পাশাপাশি পুরুষদের 60 ও 80 কেজি বিভাগে সোনা এনে দেন সচিন সিওয়াচ ও অঙ্কুশ পঙ্ঘাল ৷
এর মধ্যে ফাইনালে স্মরণীয় প্রত্যাবর্তন করেন প্রিয়া ৷ কানাডার মেরি-বাথৌল আল-আহমাদিয়ে'র বিরুদ্ধে প্রথম রাউন্ড হারের পর পরবর্তীয় দু'টি রাউন্ডে দুরন্ত প্রত্যাঘাত করেন ৷ 4-1 ব্যবধানে জিতে স্বর্ণপদক নিশ্চিত হয় তাঁর ৷ অরুন্ধতী অবশ্য ইংল্যান্ডের শান্টিল রেইড'কে একপেশে পেশে ম্য়াচে 5-0 ব্যবধানে হারিয়ে দেন ৷ বক্সিংয়ে বিরাট সাফল্যের মাঝেও হতাশ করেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী লভলিনা বরগোহাইন ৷ 75 কেজি বিভাগের ফাইনালে অজি প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে 1-4 ব্যবধানে হেরে রুপো জয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে ৷
The toughest bout deserved the brightest medal. 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
Sachin Siwach held his nerve to edge Namibia's Tryagain Morning Ndevelo by a 3-2 split decision, capping off his Glasgow campaign with Commonwealth Gold. 🥊
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony… pic.twitter.com/slW4So0I6F
সবমিলিয়ে কমনওয়েলথে গেমসের ইতিহাসে বক্সিংয়ে এটিই সেরা ফলাফল ভারতের জন্য ৷ 2018 গোল্ড কোস্ট গেমসে ন'টি পদক এসেছিল ভারতের ঝুলিতে ৷ যার মধ্যে ছিল তিনটি সোনা, তিনটি রুপো ও তিনটি ব্রোঞ্জ ৷ বক্সিংয়ে সাফল্যের মাঝেই প্যারা-অ্যাথলেটিক্সেও শনিবার সোনা এল ভারতের ঝুলিতে ৷ পুরুষদের শটপুট F57 বিভাগে 13.40 মিটার দূরত্ব ছুড়ে সোনা জিতে নেন সোনম রানা ৷ 13.28 মিটার ছুড়ে একই বিভাগে রুপো জেতেন শুভম জুয়েল ৷
History isn't found. It's earned. 🫡— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
From a brilliant silver in the 10,000m to a gritty bronze in the 5,000m, Gulveer Singh completes a landmark distance double and etches his name into Commonwealth Games history. 🥈🥉
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026, LIVE &… pic.twitter.com/s6nTXo2NOc
দিনের শেষবেলায় 5,000 মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ এনে ইতিহাস গড়েন গুলবীর সিং ৷ এর আগে চলতি গেমসে 10,000 মিটার দৌড়ে রুপো জিতেছিলেন তিনি ৷ আর শনিবার প্রথম ভারতীয় হিসেবে কমনওয়েলথ গেমসের একটি সংস্করণে অ্যাথলেটিক্স থেকে জোড়া পদক জয়ের নজির গড়লেন গুলবীর ৷ এদিন তৃতীয়স্থানে দৌড় শেষ করার পথে উত্তরপ্রদেশের দৌড়বিদ সময় নেন 13 মিনিট 24.95 সেকেন্ড ৷
39 medals strong. 💪— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
Powered by a phenomenal 7-Gold Boxing haul, #TeamIndia enters the final day of Glasgow 2026 in 4th place on the medal table. 🥇
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork… pic.twitter.com/xMXs0QrV22
সবমিলিয়ে গেমসের দশমদিন ভারতের জন্য সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে রইল ৷ আটটি সোনা-সহ মোট 16টি পদক একদিনেই এল ভারতের ঘরে ৷ যা তাদের পদকতালিকায় তুলে আনল চারে ৷ সবমিলিয়ে ভারতের ঝুলিতে এখন 39টি পদক ৷ এর মধ্যে 13টি সোনা, 17টি রুপো ও ন'টি ব্রোঞ্জ ৷